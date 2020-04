Žan Kranjec odpira svojo vitrino

Nima kolajne s svetovnega prvenstva, ki jo je med slovenskimi moškimi smučarji v veleslalomu pred 38 leti osvojil le Boris Strel. Tudi olimpijskega odličja, s katerim se lahko dve leti manj hvali Jure Franko, nima v svoji zbirki. Po četrtem mestu na olimpijskih igrah in petem na svetovnem prvenstvu je zdaj za las (beri 5 točk) ostal še brez medalje v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, ki se že 41 oziroma 25 let lesketata v domačih vitrinah Bojana Križaja in Jureta Koširja. Vseeno je Žan Kranjec po mnenju mnogih najboljši slovenski veleslalomist vseh časov, a bo moral za oprijemljivejšo potrditev te teze v prihodnjih letih vendarle osvojiti kakšno od zgoraj naštetih odličij.

Zdi se, da je čas pravi. Da je smučarsko dozorel, dovolj psihološko stabilen in fizično močan, je že dokazal. V zadnji korak na tej poti pa bo moral vložiti še zadnje delce v svojo smučarsko paleto in izpiliti tekmovalno strategijo. Čeprav že skoraj pregovorno sila nerad razpreda o tekmovalnih ambicijah, saj vselej na prvo mesto postavlja izvedbo in končni rezultat kot plod le te, pa je pri dobrih 27. letih hitro prikimal izzivu prihodnjih dveh zim, ki poleg lova na prvo kolajno svetovnega pokala ali celo globus prinašata tudi svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo 2021 in olimpijske igre v Pekingu 2022.

"Če bom dobro delal tudi v prihodnje, kar lahko zagotovim, je pred menoj še kar nekaj dobrih sezon. Da, želim tudi kolajne na velikih tekmovanjih. Prihodnji dve sezoni prinašala lepe priložnosti. Zavedam pa se, da moram do takrat delati. Od tega trenutka naprej. Le tako bom na dotično tekmo prišel dobro pripravljen. Tam pa moram pokazati svoj maksimum. To je ena tekma. Sem pa v položaju, ko lahko računam na kolajne," razmišlja Žan Kranjec.

V pretekli zimi trikrat na stopničkah, skupno v karieri šestkrat. Foto: Sportida

Garač v domači karanteni

Pri uresničevanju zadanih ciljev najboljši slovenski alpski smučar ne želi čakati na odklepanje normalnega življenja, temveč se je že lotil dela. "Imam vse pogoje za kakovostno delo. Doma sem si uredil priložnosti fitnes center, v katerem so 'kletka', olimpijska ročka, uteži, tekač, kolo, elastike … Sem tudi v stalnem stiku s kondicijskim trenerjem Mitjo Bračičem, ki me na daljavo redno usmerja," pripoveduje.

Ne daje vtisa, da bi se počutil utesnjeno. "Nisem imel pretirano velikih težav s prilagajanjem na začasne nove življenjske okvire. Priznam pa, da sem upal, da si bom po sezoni lahko privoščil kakšen oddih ob morju ali pa se družil s prijatelji. A novo realnost sem sprejel. Po drugi strani pa imam ob omejenem gibanju zgolj znotraj lastne občine to srečo, da živim v stiku z naravo. Pravzaprav imam naravo na vsakem koraku," pripoveduje 27-letni Bukovčan.

Kranjec sicer velja za kondicijsko vrhunsko pripravljenega športnika. Kljub temu pa verjame, da lahko do poletnih smučarskih treningov in nato oktobrske teke v Södnu telesno pripravljenost svojega telesa še nadgradi. "Težko je letvico dvigovati iz leta v leto. Toda poskušava dvigovati raven teh treningov. Navsezadnje mi pri mojih letih tudi telo še dovoljuje napredovanje," je prepričan zmagovalec dveh tekem svetovnega pokala.

Foto: Reuters

In kako danes gleda na sezono 2019/20? "Četrto mesto v veleslalomskem seštevku je odličen dosežek. Tudi sezona je postregla z veliko lepimi trenutki. Z izjemo zadnjih dveh tekem sem na vseh veleslalomih prikazal vrhunskost. Lahko sem zadovoljen. A mimo tega, da sem med štirimi z dobro sezono prav jaz potegnil najkrajši konec, pač ne morem. Ne tajim, da bi želel sezono končati z globusom ali vsaj na druge oziroma tretjem mestu. Včasih me prešine tudi ta misel, načeloma pa nisem človek, ki bi se obremenjeval s preteklostjo," odgovarja veleslalomski prvokategornik.

Na smučeh je nazadnje stal pred enim mesecem in dvema dnevoma. Prav na dan, ko so bili kranjskogorski organizatorji prisiljeni odpovedati pokal Vitranc, s čimer je Kranjec ostal brez možnosti za vrnitev med najboljše tri veleslalomiste svetovnega pokala, kjer se je sicer nahajal v večjem delu sezone. Kdaj se bo lahko vrnil na smuči, je vprašanje brez odgovora. Kot na dlani pa je, da ga čaka drugačno pripravljalno obdobje, v katerem bosta do izraza prišla tudi prilagodljivost in iznajdljivost.

Nasvidenje v Söldnu ... Foto: Guliver/Getty Images

Tradicionalni pogovor kar iz domače sobe

Te dni bi moral vaditi v Banskem in med drugim opraviti tradicionalni vsakoletni poglobljeni pogovor s trenerjem Klemnom Bergantom. Danes se je s trenerjem sicer res "dobil", a le prek spleta. Kranjec v domači sobi v Bukovici pri Vodicah, Bergant na Krasu. Čeprav je vsebina tovrstnih pogovorov vedno namenjena le sogovornikoma, pa ne bomo daleč od resnice, če ugibamo, da sta se ob analizi pogovorila tudi o še obstoječih rezervah.

Kar Žana še oddaljuje od realnega dometa, je dokončno izkoreninjanje smučarskega "tipanja" in približek maksimalni tekmovalni odločnosti na vseh terenih. Zaveda se tudi večje ranljivosti v specifičnih razmerah, predvsem v kombinaciji mehkejše podlage in položnejših delov, zato si obeta tudi širši nabor vadbenih razmer.

Ob omejevanju še zadnjih smučarskih hib pa razmišlja tudi o vse večji domačnosti v vlogi tistega, ki je tarča tekmecev. "Ko se uvrščaš na stopničke in oblečeš rdečo majico vodilnega v disciplini, se pričakovanja povečajo. Kljub vsemu sem skušal ostati osredotočen in na vsako tekmo gledati kot samostojno poglavje. Ni pa to povsem preprosto. Tudi okolica se odziva nekoliko drugače. Vem, da sem za mnoge favorit, nekdo, ki je že na treningih na očeh tekmecev. S tem pa se je treba soočiti," je izolacijski pogovor zaključil smučar, ki je kljub skrajšani zimi osvojil zanj rekordnih 445 točk.