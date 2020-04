Izgubil globus, a brez zdravnikov premagal koronavirus?

Italijanka Federica Brignone je pred dnevi objavila fotografijo iz domače sobe, na kateri poljublja veliki kristalni globus, ob sebi pa ima še dva mala in kar šest kolajn za uvrstitev med najboljše tri v svetovnem pokalu (1. – skupno, veleslalom in kombinacija, 2. – superveleslalom, 3. – smuk, paralelne tekme). Priznala je, da je malce nenavadno, ko lovoriko, o kateri sanjaš, prejmeš po pošti. Prikrajšana je bila za veselje na terenu in slovesno podelitev. A v statistiki to ne bo zapisano. Kot tudi ne, da je bila sezona skrajšana ter da se je Mikaela Shiffrin po očetovi smrti umaknila v ZDA in tekmicam odprla pot do skupne zmage.

Velikonočni zajec z velikim globusom?

Na tovrstno kristalno poštno pošiljko pa še čaka Aleksander Aamodt Kilde, nepričakovani moški zmagovalec svetovnega pokala. "Rekli so, da bom globus prejel v roku dveh tednov. Morda ga bo prinesel velikonočni zajec," pravi 27-letni Norvežan, ki je ohranil zavidljivo visoko raven v hitrih disciplinah, za točkovni presežek pa je poskrbel z izjemnim napredkom v veleslalomu in kombinaciji. Tako je postal prvi dobitnik velikega globusa po eri Marcela Hirscherja (8 zaporednih zmag) in po Švicarju Carlu Janki prvi, ki se na poti do prestola ni naslanjal na slalom.

"Vse to je plod dobrega dela in postavljenih temeljev," je v pogovoru za norveški Nettavisen dejal Kilde, ki je sicer v celotni zimi slavil toliko zmag kot Žan Kranjec – eno. Zdaj zagotavlja, da se bo poleti dobro pripravil in se vrnil še močnejši. Toda edine smuči, na katerih je stal v zadnjem obdobju, so bile tekaške. "Pravih smučarskih treningov z ekipo se bomo lotili prvega avgusta. Verjamem, da se bodo do takrat razmere uredile," dodaja prvi smučar sezone.

Alexis Pinturault Foto: Getty Images

Koronavirus premagal brez zdravnikov?

In če je Kilde zmagovalec sezone, sta prva poraženca njegov rojak Henrik Kristoffersen in Francoz Alexis Pinturault. Po Hirscherjevi upokojitvi sta veljala za velika favorita, a sta vsaj v boju za največjo lovoriko ostala praznih rok. Norveški as, sicer tretji v skupnem seštevku, se lahko tolaži vsaj s tehničnim dvojčkom, saj je bil najboljši tako v slalomskem kot veleslalomskem seštevku svetovnega pokala.

Srebrni Pinturault je po drugi strani osvojil "le" kombinacijski globus. A v zadnjem obdobju je imel Francoz druge skrbi. Kot pojasnjuje v pogovoru za Le Dauphine, se je v zadnjih dveh tednih ubadal z zdravstvenimi težavami in pri sebi zaznal vse simptome okužbe z novim koronavirusom. "Sprva sem imel vročino in glavobole, nato sem kašljal in za deset dni izgubil apetit ter občutek za vonj. Morda sem bil med tistimi primeri, ki bi morali v bolnišnico," pripoveduje 29-letni Francoz, ki pa se je raje izognil zdravniški obravnavi. Bolezen je obležal doma in se, kot pravi, zdaj počuti bolje.

Kdo odhaja?

Zaradi zaustavljenega javnega življenja te dni ni zaznati kakšne aktivnosti pri menjavi smučarske opreme, ki je za "beli cirkus" značilna v zgodnji pomladi. Manj izrazito je tudi trenersko kadrovanje. Več pa je novic o zaključku tekmovalnih karier. Tako so v zadnjih tednih umik iz tekmovalnih aren naznanili Tina Weirather, Andre Myhrer, Matts Olsson, Peter Fill, Fritz Dopfer, Christina Ackermann, Dustin Cook, Nina Loseth …