Nepričakovana junaka sezone

Čeprav je bilo po upokojitvi Marcela Hirscherja jasno, da se začenja nova smučarska doba, predvsem pa da se sezona ne bo zaključila s tradicionalno fotografijo avstrijskega šampiona in Mikaele Shiffrin z velikima globusoma, pa si je pred sezono verjetno le malokdo upal napovedati, da bosta zmagovalca skupnega seštevka svetovnega pokala za sezono 2019/20 postala Italijanka Federica Brignone in Norvežan Aleksander Aamodt Kilde.

Kaj bi bilo, če se Mikaela Shiffrin po smrti očeta Jeffa ne bi umaknila v ZDA? Kakšen bi bil boj za veliki kristalni globus, če bi Marcel Hirscher kariero podaljšal za še eno sezono? V kolikšni meri bi se še premešale karte, če organizatorji zaradi slabih vremenskih razmer ne bi odpovedali tekem v Ofterschwangu in če zaradi novega koronavirusa ne bi padle tekmovalne domine v Aareju, Kranjski Gori in Cortini d'Ampezzo? Brez odgovora. Predvsem pa – nepomembno. Ko bo čez leto nekdo razpihal prah s seznama zmagovalcev skupnega seštevka svetovnega pokala, ob sezoni 2019/20 ne bo videl drobnega tiska z vsemi pojasnili. Videl bo zgolj imeni zasluženih zmagovalcev. Aleksander Aamodt Kilde in Federica Brignone.

Foto: Sportida

Kjer se prepirata dva …

V moški konkurenci je marsikdo pričakoval, da se bo veliki globus prvič po letu 2009, ko je konkurenco ugnal Aksel Lund Svindal, vrnil na Norveško. Viking, ki bi slavil skupno zmago, pa po tem scenariju vendarle ne bi bil Kilde, temveč Henrik Kristoffersen. Za drugega velikega favorita je veljal Francoz Alexis Pinturault. Toda velika tekmeca sta drug drugemu vrednost delnic zbijala z veleslalomskimi obračuni, kjer so svoj delež prispevali še Žan Kranjec, Filip Zubčić in Tommy Ford. V slalomu, drugi Kristoffersenovi oporni točki, pa sta mu še zajetnejši točkovni izkupiček preprečila Clement Noel in Daniel Yule.

Po drugi strani pa je Kilde povečal bero točk v smuku, poskrbel za veleslalomski preboj in s pridom izkoristil nov tekmovalni format kombinacij. Na koncu je tako ob skrčenem koledarju odločal predvsem položaj v superveleslalomu. V tem je Kilde dvignil lanskoletno raven, Pinturault je zanjo močno zaostal, Kristoffersen pa je poskrbel za preskromen napredek, da bi si lahko obetal vidnejši plen.

Zanimivo, ko je Kilde pred štirimi leti slavil svoji prvi zmagi v svetovnem pokalu, mu je v obeh primerih družbo na drugi stopnički delal Boštjan Kline. A če se je Mariborčan v tej zimi dokončno izgubil, se je Kilde dokončno našel. Kar sedemkrat se je zavihtel na stopničke za zmagovalce, pri čemer pa v oči bode, da je slavil le eno zmago. Za primerjavo, Hirscher je v predhodni sezoni na poti do globusa slavil kar devet zmag.

Kilde, sicer tehnično dobro podkovan smučar s prirojeno fizično močjo, je bil v pravem trenutku na pravem mestu, po nenadnem zaključku nenavadne sezone pa tudi sam ni skrival presenečenosti. "Seveda sem tudi sam sanjal, da bi nekega dne osvojil veliki globus. Da pa se je to zgodilo prav letos … Nadrealistično. Potreboval bom nekaj časa, da dojamem. Mi je pa žal, da se je sezona končala, kot se je. Seveda, zdravje je na prvem mestu. Razumem prekinitev. A v običajnih razmerah bi želel tekmovati in se boriti do konca," je dejal Kilde.

Foto: Sportida

Čestitala ji je tudi Mikaela Shiffrin

Tudi Federica Brignone, hčerka slalomske prvokategormice iz 80. let preteklega stoletja Marie Rosa Quario, ne skriva, da bi do največjega uspeha v karieri raje prišla v Cortini d'Ampezzo. Kot se spodobi. Na rdeči preprogi. Tako pa … "Ne morem se veseliti z ekipo. Globusa nisem prejela v ciljni areni. A razumem. Navsezadnje sem iz Italije. Morda je prav zaradi tega ta uspeh v tem trenutku še toliko večji," pripoveduje 29-letna vrstnica in prijateljica Ilke Štuhec, ki do letos v skupnem seštevku svetovnega pokala ni bila boljša kot peta, predvsem pa ni presegla meje 900 točk.

V nedavno končani zimi jih je zbrala kar 1.378. Deloma zato, ker jih je prvič v karieri osvajala v vseh disciplinah, v precej večji meri pa zaradi izjemnega napredka v hitrih disciplinah. Gre za prototip smučarke, ki izhaja iz veleslaloma z uspešnim prehodom na smuk. Tam je znala s pridom izkoristiti nova razmerja moči, ki so nastala po razpadu avstrijske premoči, umiku Lindsey Vonn in poškodbi Štuhčeve. Za nameček pa je bolj kot v preteklosti odlično tehnično znanje unovčila v superveleslalomu.

Kar 11 tekem je končala na stopničkah, z izjemno serijo po novem letu pa je strla odpor Slovakinje Petre Vlhove, medtem ko ji je vrata do končne zmage z umikom nehote odprla še Shiffrinova. Ta je imela ob svoji zadnji tekmi v sezoni v skupnem seštevku že kar 370 točk naskoka. "Čeprav je bila sezona skrajšana, si pokazala impresivno smučanje," je naslednico na najvišji stopnički pozdravila Američanka.

Foto: Gulliver/Getty Images

Zmagovalci skupnega seštevka svetovnega pokala

