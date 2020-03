Žan Kranjec: Imel sem priložnost za marsikaj več

Prvi jutranji sončni žarek je najboljši slovenski alpski smučar Žan Kranjec pričakal na vrhu podkorenske strmine in nato opravil trening na sosednji progi. Že ko se je vračal v bližnjo apartmajsko nastanitev, je izvedel, da je pokal Vitranc odpovedan, sezona končana, boj za kolajno veleslalomskega seštevka svetovnega pokala pa izgubljen brez izstreljenega naboja. "Želel sem tekmovati, toda položaj je zelo resen. Zato je odločitev o odpovedi pravilna in jo kot takšno tudi sprejemam," je dejal dobro uro pozneje.

Čeprav razume, da je bila odločitev v razmerah epidemije najbolj razumna, pa vendarle obžaluje, da je po izgubljeni rdeči majici vodilnega veleslalomista ostal brez možnosti za popravni izpit, povratni udarec in boj za kolajno. Na progi, ki je bila vrhunsko pripravljena, bi vsekakor lažje unovčil svojo konkurenčno prednost in razvil svoj slog smučanja, tako pa se mora sprijazniti s končnim četrtim mestom. Že drugo leto zapored. A tokrat brez Marcela Hirscherja. Od malega globusa, ki ga je osvojil Henrik Kristoffersen, ga je ločilo le 30 točk, drugo mesto je zasedel Alexis Pinturault, bron pa Filip Zubčić, ki je zbral vsega štiri točke več od slovenskega tekmeca.

"Večina tekem v sezoni mi je zelo dobro uspela. Nekaj celo na vrhunski ravni. Z izjemo zadnjih dveh tekem, na katerih nisem storil tistega, kar sem želel, je bilo vse super. Žal se je na koncu razpletlo tako, da sem med najboljšimi štirimi in zelo izenačenimi prav jaz potegnil najkrajši konec. Tako pač je. Imel sem možnost za marsikaj več. Vseeno pa sem lahko zadovoljen s sezono in grem lahko optimistično naprej. Ne želim se pretirano ozirati nazaj," meni Kranjec, ki se bo sezone 2019/20 spominjal tudi po drugi zmagi v karieri.

Čeprav je dejstvo, da mora najboljši smučar pokazati največjo raznolikost in se idealnim vožnjam približati na različnih podlagah in konfiguracijah, pa ne gre spregledati dejstva, da je bilo v letošnji sezoni nadpovprečno veliko tekem, ki Kranjcu izrazito ne ustrezajo, oziroma tekem na podlagah, na katerih je najbolj ranljiv. To hibo je sicer močno omilil, a je vseeno plačal visoko ceno v Hiterstodru, kjer je po napačni oceni po slabem drugem nastopu zdrsnil na trinajsto mesto in posledično ostal brez vodilnega položaja.

"Da, zanesljivo še imam rezerve. Vedno so stvari, ki jih je mogoče popraviti. Na splošno pa sem zadovoljen s tekmovalno stabilnostjo. Na tem moram graditi," se pomanjkljivosti zaveda 27-letni Bukovčan, ki je zdaj s trenerskim štabom misli že usmeril v prihodnost. Ta je zaradi vse ostrejših ukrepov v boju proti epidemiji koronavirusa zelo negotova. "Življenje se bo nekoliko spremenilo. Kako naprej? Iz dneva v dan," odgovarja Kranjec, sicer tudi 16. smučar v skupnem seštevku svetovnega pokala. V zadnjem se je sicer prve zmage veselil Norvežan Aleksander Aamodt Kilde.