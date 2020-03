"Padla" je tudi Planica

Negotovosti je dokončno konec. Valu odpovedi, ki so posledica novega koronavirusa, se je naposled prepustila tudi Planica, ki bi med 19. in 22. marcem morala gostiti svetovno prvenstvo v poletih. Pod Poncami bodo tekmovanje skušali izpeljati v prihodnji sezoni.

"Sezona svetovnega pokala je končana," je sedmo silo v Trondheimu, kjer poteka turneja Raw Air, obvestil direktor skakalnega svetovnega pokala Walter Hofer. Tekem v Trondheimu in Vikersundu torej ne bo, zmagovalec svetovnega pokala pa je postal Avstrijec Stefan Kraft.

Hofer, ki se na ta način tudi poslavlja od vodenja skakalne karavane, saj ga bo nasledil Italijan Sandro Pertile, je resda izrecno dejal, da gre za svetovni pokal. A že nekaj trenutkov po tem, ko se je njegova izjava razširila po spletu, so sporočilo za javnost poslali tudi organizatorji svetovnega prvenstva v poletih.

"Mednarodna smučarska zveza FIS je v koordinaciji s Smučarsko zvezo Slovenije in OK Planica sprejela odločitev o prestavitvi FIS svetovnega prvenstva v poletih, ki bi moralo biti na sporedu od 19. do 22. 3. 2020, zaradi koronavirusa in morebitnih posledic," sporočajo planiški organizatorji.

Ob tem velja podčrtati besedo "prestaviti". Za razliko od vseh tekem svetovnega pokala, ki se odpovedujejo kot po tekočem traku, s čimer se sezone tudi zaključujejo, obstaja v primeru svetovnega prvenstva možnost prestavitve. Planiško prvenstvo v poletih bodo namreč v dolini pod Poncami skušali organizirati prihodnjo zimo.

"Več informacij sledi v teku popoldneva," dodajajo pri organizacijskem odboru, ki se bo v prihodnjih tednih ukvarjal tudi z vprašanjem rdečih številk.