Rdeča luč za pokal Vitranc. Sledi Planica.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Proga tako dobro še ni bila pripravljena. Predvsem pa sredi marca," so še v sredo popoldne ugotavljali organizatorji pokala Vitranc. A ko so na Švedskem odpovedali zadnje tri ženske tekme svetovnega pokala, v Avstriji finale evropskega pokala, na Norveškem pa zaključek mladinskega svetovnega prvenstva, je postalo jasno, da je bilo vloženo delo zaman. V četrtek zjutraj je sledila potrditev.

Žan Kranjec je ostal brez možnosti za napad na globus. Foto: Guliver/Getty Images "Širjenje koronavirusa v Evropi je doseglo tudi karavano svetovnega pokala v alpskem smučanju, v kateri so včeraj odkrili tri osebe s simptomi bolezni covid-19, ena od njih je bila tudi pozitivna na testu. Vse omenjene osebe so v karanteni od pojava kliničnih znakov okužbe. Glede na pretekle interakcije omenjenih oseb z drugimi sodelujočimi v organizaciji tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju je potencialna možnost širitve bolezni zelo visoka. Organizacijski komite pokala Vitranc je ob prejetju informacije opravil daljši posvet tako s FUS, SZS kot tudi z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). Glede na potencialno okužbo celotne karavane svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške in s tem možne nadaljnje širitve virusa v Sloveniji je na priporočilo FIS organizator tekem v Kranjski Gori celotni športni dogodek odpovedal," sporočajo iz Kranjske Gore.

Strah pred tempirano bombo

"V Kranjski Gori smo bili pripravljeni z vsemi možnimi ukrepi, da zavarujemo potencialno možno širitev virusa med udeleženci, torej tekmovalci, novinarji in našimi delavci. Informacije, ki smo jih prejeli od Mednarodne smučarske zveze, pa so situacijo popolnoma spremenile. S ciljem po zaščiti Slovenije pred morebitnim novim vnosom virusa s strani prijavljenih ekip, ki je vsaj po trenutnem stanju tempirana bomba, smo bili primorani tekmo odpovedati. V danih razmerah je zdravje nas vseh naša prednostna naloga," je ob odpovedi dejal generalni sekretar pokala Vitranc Srečko Medven, ki o finančnem primanjkljaju v tem trenutku še ne more govoriti.

Aleksander Aamodt Kilde je prvi smučar, ki je po koncu ere Marcela Hirscherja osvojil veliki globus. Foto: Getty Images

Globusi na Norveško, Kranjec praznih rok

S pričakovano odpovedjo, ki jo večina smučarskih deležnikov povsem razume in podpira, se je razpletel tudi "boj" za globuse. Velikega je nekoliko nepričakovano osvojil Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, medtem ko sta Alexis Pinturault in Henrik Kristoffersen ostala brez možnosti za zadnji napad. Drugemu sicer v uteho ostajata mala globusa, saj je dobil tako slalomski kot veleslalomski seštevek svetovnega pokala. Praznih rok pa je ostal najboljši slovenski alpski smučar Žan Kranjec, ki je v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala končal na nehvaležnem četrtem mestu. Od tretjega Filipa Zubčića so ga ločile štiri točke.

Foto: Sportida

Planiška odpoved le še vprašanje ur

In medtem ko tekmovalne ekipe že zapuščajo Kranjsko Goro, organizatorji pa pospravljajo spremljevalno infrastrukturo, se pozornost preusmerja na Planico, ki bi morala med 19. in 22. marcem gostiti svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Javna skrivnost je, da tudi dolina pod Poncami letos ne bo gostila zaključka sezone. Organizatorji dogodka, ki bi moral potekati pred praznimi tribunami, uradno še niso odpovedali, a naj bi se to zgodilo v nekaj urah, najpozneje pa v petek. Pravzaprav je edino vprašanje, ali bo prvenstvo povsem odpovedano ali pa prestavljeno na nadomestni termin v tekmovani sezoni 2020/21.