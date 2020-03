Smučarke brez zadnjih tekem, veliki globus v Italijo

Vsega nekaj ur po tem, ko je dobitnica zadnjih treh velikih kristalnih globusov Mikaela Shiffrin naznanila, da se po mesecu in pol žalovanja po tragični smrti očeta Jeffa vrača v smučarsko karavano, so bile vse ekipe, ki so nastanjene v Aareju, obveščene o odpovedi celotnega programa. Švedsko smučarsko središče bi moralo namreč gostiti paralelni slalom, veleslalom in slalom, a so bili varnostni ukrepi zaradi novega korona virusa tokrat močnejši. Tekme so torej odpovedane, sezona pa je predčasno končana. Pravzaprav se je končala že prvega marca, ko je smučarke gostil La Thuile, nato pa so bile v nizu odpovedane preizkušnje v Ofterschwangu, Aareju in Cortini d'Ampezzo. Skupno kar devet tekem, ki bi lahko še dodobra premešale karte v boju za veliki kristalni globus.

Mikaela Shiffrin veliki globus in veleslalomski globus predala Federici Brignine, slalomskega pa Petri Vlhovi. Foto: Sportida

Veliki globus prvič v Italijo

Odpoved švedskih tekem, na katere so zaman čakale tudi Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Maruša Ferk in Klara Livk, obenem tudi pomeni, da je brez zaključnega boja do svojega prvega velikega kristalnega globusa prišla 29-letna Italijanka Federica Brignone. Še več, to je celo prva zmaga v skupnem seštevku svetovnega pokala za Italijo v ženski konkurenci, medtem ko pa so pri močnejšem spolu globuse že dvignili njeni rojaki Gustav Thoeni, Piero Gros in nazadnje leta 1995 Alberto Tomba. Brignonejeva je do uspeha kariere prišla na račun prevlade v veleslalomu, izjemnega napredka v smuku in superveleslalomu, zmag v kombinaciji in, roko na srce, tudi zaradi odsotnosti Shiffrinove v zaključnem delu sezone.

Kdo so dobitnice globusov? Veliki kristalni globus: Federica Brignone (Italija)

Smuk: Corinne Suter (Švica)

Superveleslalom: Corinne Suter (Švica)

Veleslalom: Federica Brignone (Italija)

Slalom: Petra Vlhova (Slovaška)

Kombinacija: Federica Brignone (Italija)

Slovenska smučarka sezone: Meta Hrovat

Brez možnosti za piko na i pa je tako ostala tudi najboljša slovenska alpska smučarka pravkar končane sezone Meta Hrovat. Zanjo je kljub nihanjem sezona uspešna. Kranjskogorčanka si je ne bo zapomnila le po domačih stopničkah na vitranški izvedbi Zlate lisice, temveč tudi po preboju med veleslalomsko deseterico sezone in 279 točkah svetovnega pokala. To ni le največ v njeni karieri, temveč največ med vsemi slovenskimi smučarkami v sezoni 2019/20. Sledijo ji Ilka Štuhec (215), Tina Robnik (130), Ana Bucik (113) in Maruša Ferk (50).

Zlata lisica kot vrhunec sezone za slovensko žensko reprezentanco. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Kaj pa Kranjska Gora?

Ob odpovedi tekem na Švedskem se pozornost preusmerja proti Kranjski Gori, ki bi morala ob koncu tedna gostiti 59. pokal Vitranc. V Zgornjesavski dolini vztrajajo pri izvedbi tekmovanja brez gledalcev, organizatorji pa so v stalnem stiku s predstavniki FIS oziroma z vodstvom svetovnega pokala. ''Pripravljeni smo na vse scenarije. Vse se spreminja iz ure v uro,'' nam je popoldan dejal predsednik izvršnega organizacijskega komiteja kranjskogorskega tekmovanja Grega Benedik. ''Koronavirus ni nekaj novega le za nas, temveč tudi za Slovenijo, FIS in svet. Delamo pa vse na tem, da pripravimo varni tekmi,'' pravi.

Boj za globuse

V senci razprav o koronavirusu in vseh ukrepih, ki naj bi spremljali pokal Vitranc, ostaja boj za globuse. Tudi za velikega, ki bo, po dolgoletni vladavini Avstrijca Marcela Hirscherja, dobil novega lastnika. Dve tekmi pred koncem je v najboljšem položaju Norvežan Aleksander Aamodt Kilde (1.202 točk), 54 točk za njim zaostaja Francoz Alexis Pinturault, tretji pa je Henrik Kristoffersen (1.041 točk). Zadnja dva bosta svojo priložnost v boju z vodilnim iskala predvsem v slalomu. Odprta sta tudi boja za slalomski globus, za katerega se potegujejo Kristoffersen, Clement Noel in Daniel Yule, ter veleslalomskega, proti kateremu roke stegujejo Kristoffersen, Pitnurault, Filip Zubčić in domači adut Žan Kranjec.