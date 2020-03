"Ukrepajte, preden bo prepozno!"

Iz italijanskega in norveškega tabora prihajajo spletni pozivi k odpovedi pokala Vitranc, toda kranjskogorski organizatorji ob doslednem upoštevanju strogih navodil Mednarodne smučarske zveze in državnih smernic, ki izhajajo iz ukrepov pri preprečevanju širitve novega koronavirusa, nemoteno pripravljajo tekmovalni oder za zadnji moški tekmi svetovnega pokala v sezoni 2019/20.

Podkorenski poligon je iz ure v uro bolj podoben tekmovališču svetovnega pokala. Kranjskogorski smučarski delavci so namestili mreže, zaščite ob izteku in dokončno urejajo ciljni prostor, obenem pa skrbijo, da proga ostaja v dobrem stanju, pri čemer jim gredo na roke jasne noči. Toda … Ob delovni osredotočenosti je jasno, da bo letošnji pokal Vitranc kljub zagotovilom o vrhunski podobi proge drugačen. Nenavaden. Brez gledalcev, obenem pa ohromljen z vsemi ukrepi, ki so posledica boja proti novemu koronavirusu.

Prvi ukrep: pokal Vitranc brez gledalcev Foto: Sportida

Vsi udeleženci, ki so morali predhodno izpolniti vprašalnik, v katerem so zatrdili dobro zdravstveno stanje in nične stike z rizičnimi območji, so že prejeli jasna navodila o obnašanju ob koncu tedna, katerih rdeča nit je poskus preprečevanja nepotrebnih stikov. Med drugim je za smučarje predvideno skoraj povsem izolirano bivanje in prehranjevanje, zaostreno pa bo tudi delovanje medijev. V slovenskem taboru so že odpovedali za četrtek napovedano druženje s sedmo silo, odpovedana je tudi klasična novinarska konferenca po koncu tekmovanja.

"Ob pripravah spremljamo aktualno dogajanje. Ne delamo nobene panike. Upoštevali bomo vsa navodila pristojnih organov," tri dni pred veleslalomsko tekmo pripoveduje predsednik izvršnega organizacijskega komiteja kranjskogorskega tekmovanja Grega Benedik, ki noče ugibati, kaj bo prinesel preostanek tedna. "Saj vidite, da se stvari spreminjajo iz ure v uro. Nič ni zagotovo. Pripravljeni smo na vse scenarije. Storili pa smo vse, kar je v naši moči, da v danih pogojih zagotovimo varnost," dodaja nekdanji udeleženec pokala Vitranc.

"Ukrepajte, preden bo prepozno!"

Z informacijami o kakšnem drastičnem osipu tekmovalcev v Kranjski Gori še ne razpolagajo. Jasno je le, da po rdeči luči državne panožne zveze na štartu ne bo italijanske reprezentance. Prav iz te pa zato prihajajo glasne kritike na račun Mednarodne smučarske zveze (FIS). "Sem razočaran, a razumem italijansko smučarsko zvezo. Zdaj je čas, da osebne interese podredimo družbi. Zato me čudi, da FIS vztraja s tekmo v Kranjski Gori. Upam, da si bodo premislili. Šport se mora ustaviti," pravi nekdanji olimpijski slalomski prvak Giuliano Razzoli.

Luca de Aliprandini ni omilil ostrine. Foto: Sportida

Oster je bil tudi njegov rojak Luca de Aliprandini. "Ne razumem Mednarodne smučarske zveze, da ne stori koraka nazaj in vsega skupaj zaustavi, preden bo prepozno. Preprosto ni smiselno. Vsi smo potovali po Evropi. Vsi bi se lahko okužili, ne le Italijani," je v torek zapisal italijanski veleslalomski specialist.

Oglasil se je tudi Norvežan Leif Nestvold-Haugen. "Za Italijane ni varno. Za nas pa je? Rad bi tekmoval, a če želim do tekmovališča, bom potoval čez okužena območja. Okužena ni le Italija. Najverjetneje bom moral v 14-dnevno karanteno. Ne bojim se bolezni, ne bi pa rad okužil svoje babice," je na Instagramu zapisal Norvežan.

Slovenska osredotočenost na tekmo

Pokal Vitranc, ki v nasprotju z odpovedanim finalom evropskega pokala v Avstriji ostaja v koledarju, vendarle ne bo minil povsem brez italijanske udeležbe. Italijana namreč v svojih vrstah "skriva" tudi slovenska reprezentanca. Rossignolov serviser na začasnem delu v ekipi trenerja Klemna Berganta je namreč Barnaba Greppi, ki pa se že lep čas ni mudil doma, zato seveda ni sporen.

Žan Kranjec se bo doma boril za kolajno v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Foto: Getty Images

V slovenskem taboru upoštevajo vsa navodila in sledijo zaostrenim ukrepom, vseeno pa so delovno povsem osredotočeni na domači zaključek sezone svetovnega pokala.

Že pretekli teden sta Štefan Hadalin in Žan Kranjec opravila nekaj kakovostnih treningov na terenu ob tekmovalni progi. Nanjo sta se vrnila v torek in tam bosta trenirala vse do tekem. V soboto bosta tudi edina slovenska predstavnika na štartu veleslalomskega dela 59. pokala Vitranc, za nedeljski slalom pa bosta prijavljena še Aljaž Dvornik in Tijan Marovt.

Boj za globuse

V senci razprav o koronavirusu in vseh ukrepih, ki naj bi spremljali pokal Vitranc, ostaja boj za globuse. Tudi za velikega, ki bo po dolgoletni vladavini Marcela Hirscherja dobil novega lastnika. Dve tekmi pred koncem je v najboljšem položaju Norvežan Aleksander Aamodt Kilde (1.202 točk), 54 točk za njim zaostaja Francoz Alexis Pinturault, tretji pa je Henrik Kristoffersen (1.041). Zadnja dva bosta svojo priložnost v boju z vodilnim iskala predvsem v slalomu. Odprta sta tudi boja za slalomski globus, za katerega se potegujejo Kristoffersen, Clement Noel in Daniel Yule, ter veleslalomskega, proti kateremu roke stegujejo Kristoffersen, Pitnurault, Filip Zubčić in domači adut Kranjec.