Na domači tekmi le štirje Slovenci

Od kar dvanajstih štartnih mest, kolikor bi jih lahko imeli na voljo, bodo izkoristili le tretjino. Poleg Žana Kranjca in Štefana Hadalina bosta namreč ob koncu tedna barve domače reprezentance na pokalu Vitranc branila le še Aljaž Dvornik in Tijan Marovt. Vsi si lahko obetajo kakovostne pogoje, a do svojega nastopa verjetno tudi kar nekaj negotovosti, ki vlada zaradi strahu pred epidemijo novega koronavirusa. "Vse priprave potekajo brez omejitev," zatrjujejo v Kranjski Gori.

Vstopnice za 59. pokal Vitranc so na vseh prodajnih mestih še vedno na voljo. Podatek, ki ni novica zaradi morebitnega strahu pred razprodano kapaciteto, temveč je zanimiv zaradi športnega odziva na ukrepe v luči novega koronavirusa. Organizatorji vztrajajo pri izvedbi tekmovanja z gledalci in v tej smeri izvajajo tudi vse aktivnosti, obenem pa čakajo na nova navodila ministrstva za zdravje in tudi na ponedeljkovo zasedanje sveta za nacionalno varnost. O odpovedi odgovorni ne razmišljajo, glede na aktivnosti na preostalih področjih pa ne bi bilo presenečenje, če bi bili v tem tednu deležni odredbe o izvedbi tekmovanj pred praznimi tribunami.

V nasprotju s planiškim svetovnim prvenstvom v poletih, ki je na proračunski ravni precej bolj odvisen od prihodka iz naslova prodanih vstopnic, bi bil za Kranjskogorčane denarni udarec manj usoden. Od načrtovanih prihodkov v višini 1,6 milijona evrov bi morali odšteti "le" približno sto tisoč evrov. "Od petkove novinarske konference, ko smo razgrnili pripravljalne načrte in izpostavili poostrene varnostne ukrepe, se do danes ni zgodilo prav nič novega. Delamo in čakamo na morebitna nova navodila," pravi generalni sekretar organizacijskega komiteja Srečko Medven.

Aleš Vidic hvali kakovostno progo. Foto: MaPa

"Ljudje so vriskali"

Povsem nemoteno priprave na sobotni veleslalom in nedeljski slalom, s katerima se bo po odpovedi finala v Cortini d'Ampezzo končala sezona svetovnega pokala 2019/20, potekajo tudi na terenu. Vodja tekmovanja Aleš Vidic zagotavlja, da je bil "odziv" snežne podlage na aktivnosti ob koncu tedna, ko so odstranili novozapadli sneg in celotno površino polili z vodo, ustrezen, kar posledično pomeni, da je tekmovalni poligon v odličnem stanju. "Rekreativni smučarji, ki so pred zaprtjem poligona smučali, so vriskali od navdušenja. Popoldne na progi ni bilo nobenih kupov snega," pravi Vidic.

Danes imajo v Podkorenu največ dela s pripravo kakovostne podlage na sosednji progi za trening, medtem ko na samem tekmovališču kakšnih večjih delovnih akcij ne načrtujejo. Spremljali bodo pogoje in gladili površino. "Vremenska napoved obljublja jasne noči, kar pomeni, da bo radiacija delala. Sneg se bo ob višjih temperaturah malenkostno topil. Voda bo pronicala v podlago, ob jasni noči pa se bo krepil led," med vožnjo s sedežnico pojasnjuje prvi mož priprave tekmovalne proge.

Tijan Marovt je lani v Kranjski Gori debitiral v svetovnem pokalu. zdaj bo dobil novo priložnost. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Domača reprezentanca le s četverico

Na uresničitev obljub o kakovostni pripravi proge upata tudi osrednja slovenska aduta Žan Kranjec, ki se bori celo za kolajno veleslalomskega seštevka, in Štefan Hadalin. Trener Klemen Bergant jima je namenil štiridnevni počitek, na sneg pa ju bo vrnil v torek, ko je predviden trening v Podkorenu. Čeprav bosta oba nastopila v obeh disciplinah, je zdaj Kranjec povsem osredotočen na veleslalom, Hadalin pa na slalom.

Zelo skromen pa bo tokrat spremljevalni orkester. V veleslalomu bosta edina Slovenca s točkami svetovnega pokala v tehničnih disciplinah v zadnjih štirih letih celo edina predstavnika domače vrste. V nedeljo se jima bosta na slalomskem štartu pridružila še Aljaž Dvornik in Tijan Marovt. "Takšno je pač stanje. Tisti, ki bi jih lahko dodali na štart, se trenutno borijo na mladinskem svetovnem prvenstvu. Predvsem pa bo stanje takšno, dokler mlajše kategorije ne bodo imele ustreznih pogojev na domačih smučiščih," komentira trener Bergant.