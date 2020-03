Ob povabilu na ogled podkorenskega tekmovalnega poligona dolgoletni vodja tekmovanja Aleš Vidic z lopato in vrtalko hitro razkrije, zakaj osem dni pred pokalom Vitranc ni niti malo zaskrbljen. Z lopato je najprej odstranil slabih 30 centimetrov novozapadlega snega in tako prišel do ledene podlage ter nam s svedrom dokazal, da je osnovna podlaga debela vsaj 50 centimetrov. To je tudi tista baza, ki zagotavlja dobro pripravo proge.

Gre za unovčevanje januarskega dela, ko je s sodelavci progo prepojil z vodo in tako poskrbel za podlago, ki je bila pretekli mesec že osnova za Zlato lisico. Zdaj je na vrsti pokal Vitranc. "Veste, zakaj sta bili zadnji dve veleslalomski tekmi tako slabi? Ker je organizatorje prehitel čas, predvsem pa niso imeli ledene osnove. Mi jo imamo. Zato lahko ob razpoložljivi vremenski napovedi trdim, da bosta preizkušnji ob koncu prihodnjega tedna drugačni," pravi vodja priprave tekmovalne proge in ob tem usklajuje delovno ekipo za popoldansko-večerno delovno akcijo.

Aleš Vidic, vodja tekmovanja za pokal Vitranc Foto: MaPa Najprej se bodo na progo podali trije 15-tonski snežni teptalci na jeklenici, ki bodo odstranili svežo snežno odejo in pri tem pazili, da ne poškodujejo osnove. Pričakovati je mogoče, da bodo ob rob smučišča potisnili dobrih 20 tisoč kubičnih metrov snega. "Se sliši veliko? Leta 2014, ko smo gostili Zlato lisico, smo odstranili kar 100 tisoč 'kubikov'. To je za deset nogometnih igrišč z enometrsko odejo," pojasnjuje Vidic, ki tekmovanje vodi že 12 let, pred tem pa je bil desna roka predhodnika Janeza Šmitka.

Zveni malce paradoksalno, saj so v Podkorenu večji del zime negodovali nad pomanjkanjem naravnega snega. Zdaj jim je odveč, saj ga ne morejo kakovostno "zliti" z osnovo. "Žal," z rameni skomigne Vidic, ki bo nato po progi razporedil približno 70 sodelavcev in jim namenil vodne cevi. V približno šestih urah bodo po progi polili približno 430 tisoč litrov vode. Ob napovedanih minus osmih stopinjah Celzija tako že v soboto pričakuje, tisto, kar želi – led.

Zadnje tekme v sezoni?



Pred pokalom Vitranc bo moška karavana svetovnega pokala gostovala še v Kvitfjellu, kjer bosta ob koncu tega tedna na sporedu smuk in superveleslalom. V zraku pa ostaja vprašanje velikega finala v Cortini d'Ampezzo. Izvedba tekmovanja je negotova zaradi epidemije novega koronavirusa. Iz Mednarodne smučarske zveze so sporočili, da bo dokončna odločitev padla v soboto dopoldan.

"Trenutno sta vlažnost in gostota snega preskromni za tekmo. A po tem postopku bomo zanesljivo presegli spodnjo mejo, to pa je 700 kilogramov na kubični meter snega," pravi Vidic, ki med našim ogledom terena večkrat poskusno stehta tisočinko kubičnega metra in z držalom lopate preverja čvrstost podlage. "Največ dela nas čaka ob koncu tedna. Nato pa … Sledili bomo vremenskim razmeram in se prilagajali, " nam zaupa na vrhu ciljne strmine, s katere se razprostira pogled na zaseženo dolino. Takšne slike letos še ni bilo.