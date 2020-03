Za Ilko in tekmice konec sezone

"Odločitev bomo naznanili v soboto ob 9.00," so popoldan sporočili s sedeža Mednarodne smučarske zveze in tako negotovost okrog finala svetovnega pokala v alpskem smučanju, ki bi ga morala gostiti Cortina d'Ampezzo, podaljšali za en dan. A zdi se, da jih je pri naznanjanju predčasnega konca sezone prehitel časnik Gazzetta dello Sport. Ta je namreč v svojem spletnem mediju zatrdil, da finala zaradi epidemije novega koronavirusa, ki je še posebej izrazita v severni Italiji, ne bo. To je naposled potrdila tudi italijanska smučarska zveza. Sezona svetovnega pokala se bo tako za dekleta končala prihodnji teden v Aareju, za moške pa v Kranjski Gori.

Kralj sezone bo okronan v Sloveniji …

Cortina d'Ampezzo bi morala sicer med 18. in 22. 3. gostiti preizkušnje v smuku, superveleslalomu, veleslalomu, slalomu in ekipno tekmo, kar bila tudi generalka pred svetovnim prvenstvom 2021. Namesto v italijanskih Dolomitih bo tako zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala okronan v Kranjski Gori, kjer bo 14. in 15. marca potekal že 59. pokal Vitranc. Trenutno je v najboljšem položaju Francoz Alexis Pinturault (1.148 točk), ki ima štiri tekme pred koncem 26 točk naskoka pred Aleksandrom Aamodtom Kildejem in 107 pred Henrikom Kristoffersenom, a se bodo razmerja pred tekmama v Sloveniji še spremenila, saj moške ob koncu tega tedna čakata hitrosti preizkušnji v Kvitfjellu.

Alexis Pinturault v Podkorenu do prvega velikega globusa? Foto: Getty Images

… kraljica pa na Švedskem

Le še tri tekme pa bodo imele na voljo smučarke. Zaradi pomanjkanja snega so namreč pri FIS že pred časom odpovedali tekmi v Ofterschwangu, tako da bo odločitev o lastnici velikega kristalnega globusa padla prihodnji konec tedna v Aareju, kjer načrtujejo slalom, veleslalom in paralelno tekmo. Pred temi preizkušnjami je v najboljšem položaju Italijanka Federica Brignone, ki ima 153 točk prednosti pred Mikaelo Shiffrin, za katero se zdi, da bi se prav na Švedskem utegnila vrniti v beli cirkus, tretja pa je pred "finalom" Petra Vlhova (189 točk zaostanka).

Žan Kranjec v boju za globus. Foto: Getty Images Za Ilko konec, za Žana domači trenutek resnice

Z odpovedjo velikega finala se je sezona predčasno končala za svetovno smukaško prvakinjo Ilko Štuhec, ki je zanesljivo ne bo ohranila v lepem spominu, saj je, kljub statusu povratnice po poškodbi, zaostala za pričakovanji. Hkrati pa se je nabor razpoložljivih tekem v paradni disciplini razpolovil za Žana Kranjca. Ta je v ponedeljek po treh tekmah slekel rdečo majico vodilnega veleslalomista svetovnega pokala. Svojo prvo kolajno ali celo globus bo s četrtega mesta zdaj naskakoval v Kranjski Gori.

Pokal Vitranc: Vztrajamo!

V Cortini d'Ampezzo so si sicer prizadevali za organizacijo tekem brez gledalcev, a je ideja naletela na neplodna državna tla. Medtem pa v Kranjski Gori zagotavljajo, da vztrajajo pri polnem programu, torej izvedbi pokala Vitranc pred polnimi tribunami. "Bodimo pozitivni. V Sloveniji je že tako ali tako preveč negativizma. Če pa se bo resorno ministrstvo odločilo za drugačne ukrepe, se bomo prilagajali," pravi generalni sekretar organizacijskega odbora Srečko Medven, ki ga je v imenu Nacionalnega inštituta za javno zdravje podprla tudi Irena Grmek Košnik. Njeno razmišljanje v spodnjem videoposnetku …