Tina Maze je zanjo navdih, njen nekdanji trener pa bog

Slovakinja Petra Vlhova je bila z zmago v slalomu in drugim mestom v veleslalomu junakinja Zlate lisice, kar je nedvomno razlog za vpogled v drobovje njene ekipe. Gre za zgodbo, ki je presegla družinske okvire in je zanetila slovaško smučarsko evforijo, posredno pa ima kar nekaj skupnih imenovalcev s smučarski pravljico Tine Maze.

Tokratna Zlata lisice ni pretirano pripomogla k ločevanju Slovenije in Slovaške. Sliko, ki je ob neposrednem televizijske prenosu obšla zainteresirano svetovno javnost, je namreč zaznamovalo neumorno vihranje slovaških zastav. Z njimi in glasilkami so Slovaki množično podporo namenili eni najbolj priljubljenih športnic v tej polovični naslednici češkoslovaške republike Petri Vlhovi. Ta navijačem ni ostala dolžna. Zahvalila se jim je s slalomsko zmago, drugim mestom v veleslalomu in posledično zlato lisico, torej priznanjem za skupno zmagovalko tradicionalnega tekmovanja, ki se je izpod Pohorja znova preselilo v Kranjsko Goro.

"Lačna zmag"

V sobotnem veleslalomu je morala premoč priznati novozelandski najstnici Alice Robinson, v nedeljskem slalomu pa je po grdem padcu Anne Swenn Larsson, ki je bila na odlični poti k prvencu, stopila na najvišjo stopničko. Že štirinajstič v karieri in tretjič zapored v slalomu, kar ji je ob odsotnosti Mikaele Shiffrin prineslo tudi majico vodilne v tej disciplini. "Lačna sem zmag, tako da sem bila po sobotnem drugem mestu še bolj motivirana. Ne štejem točk. Ne pogledujem proti globusu, temveč sem osredotočena na hitro smučanja. Zaradi sebe, svoje ekipe in številnih navijačev," nam je dejala, ko se je poslavljala od Kranjske Gore.

Za zmago preko lastnih meja

Prav osredotočenost je ob tudi sicer močni psihološki pripravi, odličnem fizičnem stanju in tehniki, ki je dodobra prilagojena telesni višini, trenutno njena največja odlika. "Ni mi šlo vse po načrtih. Prvo vožnjo slaloma lahko gladko označim za slabo. Zato smo se v štabu med obema nastopoma veliko pogovarjali o popravkih. V drugo sem stavila vse na zmago. Smučala sem preko lastnih meja. A tako je treba tekmovati, če se želiš potegovati za najvišja mesta," svojo miselnost pojasnjuje 24-letna svetovna veleslalomska prvakinja, ki se zdaj seli v Crans Montano, kjer jo čaka trojni program.

Za logistiko skrbi brat

Z njo bo potovala tudi številna ekipa. Predstavil nam jo je njen brat Boris Vlha, ki ji je v Kranjski Gori sledil kot senca. "V Petrini ekipi je šest stalnih članov. A če bi šteli zraven še psihologa, menedžerja in druge strokovnjake v Italiji in na Slovaškem, pridemo do številke dvanajstih ljudi. Gre za kar velik pogon. Poskrbljeno je za vse," pravi Vlha, ki je imel več težav, ko smo ga povprašali o njegovi nalogi. "Vem, da nisem trener," se je pošalil, nato pa le pojasnil, da skrbi za celotno logistiko in finančno strukturo, obenem pa ji nudi čvrsto bratsko oporo. "Predstavljam tudi očetove oči," pravi. Je tudi zadnji, ki jo nagovori pred štartom. "Ve pa se, kdo je tista glavna oseba. To je Livio Magoni. Zanjo je bog. Zaupa mu, verjame mu. On jo je pripeljal na to raven. Zdaj se bori za vrh in nastopa v vseh disciplinah, kar pa seveda ni preprosto," je na italijanskega strokovnjaka pokazal Slovak.

Trenerske niti v rokah Petrine ekipe drži Livio Magoni. Foto: Getty Images

Bog Magoni

"Ha, ha … No, dejstvo je, da mi je na moji karierni poti veliko pomagal. Bil je ključni člen. Vrhunski trener, odličen človek. Rada delam z njim. To potrjujejo tudi rezultati," se je, ko smo ji prenesli bratove besede, zasmejala Petra. Livia Magonija seveda ni bilo treba podrobno predstavljati. Slovenska javnost ga je že leta 2011 spoznala v štabu Tine Maze, kamor ga je zvabil Andrea Massi. Zanimivo, Črnjanko je skušal Magoni pripeljati tudi v Petrin tabor, a se je, tedaj v pričakovanju rojstva hčerke, le zahvalila za ponudbo. Vseeno sta ostala v tesnih stikih.

Tina Maze? Spoštovanje

"Koliko vem, se večkrat slišita. Livio pogosto navaja Tinine besede, predvsem pa se v kakšnih motivacijskih nagovorih ali pri pripravi načrtov rad vrača v obdobje delo v njeni ekipi," pravi Vlhova, ki o Mazejevi govori z izbranimi besedami. "Tina mi je bila od nekdaj všeč. Vedno sem jo spremljala v televizijskih prenosih. Ko sem jo prvič videla na skupni tekmi, sem imela velike oči. Spoštujem njeno kariero, predvsem tisto rekordno sezono. Zaradi nje je zame velik navdih," pravi lanskoletna druga smučarka skupnega seštevka svetovnega pokala, ki se je zaradi številnih slovaških navijačev v Kranjski Gori počutila zelo domače.

Iz Kranjske Gore s 180 točkami. Foto: Matic Ritonja/Sportida

(Pre)velika zvezda za Slovaško

Še precej večjo navijaško "norišnico" pa si lahko obeta v prihodnji zimi, ko se bo karavana svetovnega pokala ustavila tudi v Jasni. Številni slovaški novinarji, ki spremljajo tekme svetovnega pokala, so nam potrdili, da ima na Slovaškem status športne junakinje. Tudi zaradi tega se med sezono redko vrača v domači Liptovsky Mikulas. Njen trener Magoni jo je načrtno "izselil".

"Razumljivo. Ko se pojavi na javnem kraju, se želijo vsi fotografirati z njo. Čeprav rada ustreže tovrstnim željam, pa tudi to jemlje energijo. Trenira v okoljih, kjer ima več miru, tako da se lahko osredotoča na svoje delo," nam je pred kratkim v intervjuju za naš medij potrdila Petrina slovaška predhodnica med slalomsko elito ter reprezentančna mentorica Veronika Velez Zuzulova. Zdaj jo spremlja kot strokovna komentatorka slovaške televizije.

Projekt prihodnosti: vsestranska smučarka

Njena zgodba utegne postati še večja. Že ko smo jo pred tremi leti v pomladnem podaljšku sezone srečali na tekmah nižje ravni na Krvavcu, nam je dejala, da namerava razširiti paleto disciplin. Točke že zbira v vseh disciplinah. A v prihodnje želi postati klasična vsestranska smučarka. "Rada imam hitrost, zato se veselim dodajanju smukaških in superveleslalomskih preizkušenj. Že letos nameravam nastopiti na vseh preostalih tekmah, v prihodnje pa se spogledujem s celotnim programom svetovnega pokala. Predpogoj bo seveda dobra telesna pripravljenost," načrte razkriva Vlhova. Da za programom stoji nekdanji trener zadnje prave vsestranske smučarke Tine Maze, verjetno ni treba posebej izpostavljati.