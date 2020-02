Uresničene sanje domače junakinje

Jure Košir in Uroš Pavlovčič sta bila na kranjskogorskih stopničkah domačina. Skoraj. Mojstrana in Dovje sta njuna domača kraja. Blizu, a ne tako blizu kot družinska hiša Hrovatovih, ki ponuja lep pogled na podkorenski poligon. Oče Jani Hrovat je kot kranjskogorski župan tokrat ponosno zakorakal v ciljno areno, da bi čestital najboljšim veleslalomistkam Zlate lisice. Ponosen je bil kajpak še toliko večji, ker je bila med njimi tudi hčerka Meta Hrovat, ki si je ob zmagi novozelandske najstnice Alice Robinson in drugem mestu Petre Vlhove s Švicarko Wendy Holdener razdelila tretje mesto.

"Ko sem zjutraj pogledala skozi okno, sem si dejala: 'Uau, kako lep dan! Pa ga zapeljimo.' Končalo se je tako, kot bi si lahko le želela," je bila najboljšega rezultata sezone in izenačitve najboljšega v karieri vesela 21-letna domačinka, ki bi podkorensko strmino verjetno lahko presmučala tudi z zavezanimi očmi. "Tu sem se učila, tu sem osvajala smučanje po strmini … Ni hriba, po katerem bi se večkrat spustila. In da na koncu to stopiš na stopničke … Izjemno. V cilju sem stala brez besed. Misli so bile povsod, a hkrati nikjer," je kimala Hrovatova, tretja že po prvi vožnji, medtem ko je v drugi zabeležila šele enajsti čas.

"Lepo je videti zeleno barvo v cilju." Foto: Matic Ritonja/Sportida Priznava, da v drugo ni bila tako sproščena in igriva, kot je želela. Svoje je storil pritisk. A bila je dovolj agresivna, aktivna in hitra, predvsem pa je že ob prvem nagibu povsem začutila snežno podlago in posledično prevzela polno pobudo. "Nisem razmišljala o rezultatu. Le o izvedbi. 'Uživaj,' mi je dejal serviser Robi Kristan. Rezultat nato pride sam od sebe. Vedela sem, da sem dobro pripravljena. Na to so me opozarjali zadnji treningi. Smučala sem dobro. Ne le v veleslalomu. Pomagala je tudi zdrava notranja konkurenca," pravi Meta in dodaja: "Res nisem človek, ki bi bil pogosto ponosen nase. No, danes sem, vsaj malo."

Ko je pred 24 meseci v Lenzerheideju Hrovatova prvič stopila na stopničke za zmagovalke, je bila napadalka iz druge vrste. "Zelenka" s številko 28. Zdaj je prvokategornica. Se med elito že počuti bolj domače? "Ko sem na štartu, se počutim kot profesionalni 'uderdog'. To mi je všeč. V takšni vlogi raje in bolje napadam. Po drugi strani pa se zdaj med najboljšimi počutim domače. Vem, da spadam sem. Tudi ta občutek je lep," odgovarja mladenka, ki je do danes dvanajst uvrstitev med najboljšo deseterico svetovnega pokala, od tega pet v tekoči sezoni. S slednjo je sicer zadovoljna, čeprav bi si želela manj nihanj.

Slovenske smučarke so se po tekmi poslovile tudi od sveže upokojenke Ane Drev. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Na potezi je Žan Kranjec Hrovatova je prekinila skoraj 20-letno čakanje na kranjskogorske stopničke. Leta 2001 je bil namreč tukaj tretji Uroš Pavlovčič. Na odru so pod Vitrancem stali tudi Mitja Kunc, Jure Košir, Bojan Križaj in Rok Petrovič v moški ter Nataša Bokal, Veronika Šarec in Mateja Svet v ženski konkurenci. Prihodnji mesec bo imel lepo priložnost za ta podvig še Žan Kranjec.

Vloga domačinke ji je, kar priznava, prinesla tudi določen pritisk. Poleg tega pa jo je ob pripravi na tekmo marsikdo potrepljal po hrbtu, ji zaželel srečo … "Včasih zaradi tega morda delujem nekoliko nesramno, saj grem povsem osredotočeno mimo ljudi. Po drugi strani pa sem čutila iskrenost okolice. Želeli so mi dobro. To ni so besede, ki bi bile izrečene tja v en dan. Vse to mi veliko pomeni. To sem obrnila sebi v prid," pripoveduje dvakratna mladinska svetovna prvakinja, ki pa se je hitro po ciljnem veselju povsem umirila, opravila z vsemi obveznostmi, nato pa se že osredotočila na nedeljski slalom, na katerem bo skušala popraviti sivo povprečje sezone.

Slovenski dan pod Vitrancem. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Uspeh najboljše slovenske veleslalomistke sta z najboljšima rezultatoma v tej disciplini dopolnili še Tina Robnik, ki je na šestem mestu za rojakinjo zaostala le šest stotink, in pa Ana Bucik, ki si je z Julio Schieb razdelila 14. mesto. "Seveda sem pomislila na to, da mi je le malce zmanjkalo do stopničk. A ko sem videla, da je bila Meta tretja, se s tem nisem pretirano obremenjevala. Bila sem iskreno vesela zanjo. Kdo ve, morda se bodo stotinke prihodnjič obrnili meni v prid. Zato ne čutim grenkobe, temveč zadovoljstvo," je dejala Robnikova, ki ne bo nastopila v slalomu, na štartu katerega pa bodo ob Hrovatovi in Bucikovi še Maruša Ferk, Klara Livk, Neja Dvornik in debitantka v svetovnem pokalu Nika Murovec.

Trenerjeva ocena



"Rezultat pove vse. Čakali smo na takšno tekmo. Vi tudi. Mi pa smo ob tem potrpežljivo delali. Izkoristili smo domač teren. Po prvem teku sem mi jim povedal, da so bili določeni odseki dobri, celota vsekakor ne. Motil me je predvsem neizkoriščen potencial na zadnji strmini. Bil sem oster. S tem sem jih poskušal še bolj 'podžgati'. Odziv je bil pravi. Ekipno je to odličen rezultat," je črto pod prvo polovico Zlate lisice potegnil trener Janez Slivnik.