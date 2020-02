"Kdor se neha učiti, se lahko poslovi"

Odgovorni za stike z javnostmi so jo sicer tako kot predhodne rodove verjetno dobro pripravili na to, da mora, ne glede na vse, javno hvaliti mariborsko izvedbo Zlate lisice, a Meta Hrovat v svojih izjavah pred domačima tekmama svetovnega pokala ne bi bila iskrena, če ne bi dodala tudi zadovoljstva ob tem, da slovensko tekmo "rešuje" prav njena Kranjska Gora s podkorensko strmino, proti kateri je skozi okno domače hiše pogledovala že kot deklica. Zaveda se, da gre za privilegij in prednost, ne pa nujno tudi zagotovilo za uspeh.

Vsekakor najbolj usposobljena za vodnico karavane svetovnega pokala na podkorenski progi, ki sicer, takrat s precej višjim štartom in večinoma na drugačni snežni podlagi, tradicionalno gosti moške tekme. A ko govori o najbolj zahtevnih ženskih veleslalomih, daje Meta Hrovat prednost Kronplatzu in Lenzerheideju. "Zgodba bi bila seveda drugačna, če bi se tekma začela na moškem štartu. Tako pa je proga krajša in zahtevnejša šele v spodnjem delu. To pa je tudi del, ki bi mi moral biti pisan na kožo. Potrudila se bom, da to kar najbolj izkoristim," pred kranjskogorskim tednom razmišlja domačinka v pravem pomeni besede in dodaja: "Jasno je, da je Zlata lisica doma v Mariboru, kjer je vedno dobro tudi vzdušje. A kadar je narava močnejša, nimam nič proti selitvi na progo, na kateri sem se naučila smučati in postala vešča tekmovanja na strmini."

Predlanskim je bila na domačem veleslalomu trinajsta. Letos ima v nogah morda še precej več, kar je dokazala tudi na zadnjem veleslalomu v Sestrieru, kjer je bila šesta, to je tudi njen tretji najboljši dosežek v tej disciplini. In kako blizu je povsem samozavestnemu vstopu v štartno hišico? "Sem samozavestna. Tudi zadnji treningi so bili obetavni. Na smučeh se počutim dobro. Tekma seveda prinaša pritisk. Upam, da ga bom znala obrniti sebi v prid," odgovarja 21-letna Gorenjka, ki je večtedensko tekmovalno luknjo svetovnega pokala za specialistke za tehnični disciplini izkoristila predvsem za trening, nastopila pa je tudi na dveh tekmah evropskega pokala.

Foto: Sportida

Poučna sezona, ki pa še ni končana

V tej zimi je veliko nihala. A ko je, predvsem v veleslalomu, znala v sebi prebuditi tekmovalni nagon in agresivnost, je dokazala, da se lahko zavihti povsem pod vrh. Ko ujame ritem nizanja zavojev s svojimi značilnimi nagibi, deluje vrhunsko. Pogreša pa stalnost. Ob vprašanju o najboljših vožnjah zime kot iz topa izstreli, da sta to prvi tek v Söldnu in drugi v Sestrieru. Na pravo zlitje v eno tekmo še čaka. Sezona pa … "Polna vzponov in padcev, pobiranj, psihično težkih tekem, napornih trenutkov … Zanimiva sezona, iz katere sem se zelo veliko naučila. Še zdaleč pa sezone ni konec. Do takrat bom poskušala iskati stalnost na visoki ravni," pravi Meta, ki v veleslalomu brani status prvokategornice, v slalomu pa ji prav tako ne diši le boj za mesto v finalu svetovnega pokala

Foto: Sportida

"Na začetku sezone se me padci niso tako izrazito dotaknili. A ko sem se nato poskušala vračati na želeno raven in mi ni uspelo, sem te poskuse vedno težje sprejemala. Verjamem pa, da sem tudi iz slabih tekem sposobna potegniti veliko pozitivnih stvari. Moram naprej. Če že pogledam nazaj, pa bi rada videla izkušnje, ki so me učvrstile, ne pa zapravljenih priložnosti," pripoveduje Hrovatova, ki razloge za nihanja išče predvsem pri sebi. Gleženj, ki jo je močno oviral v pretekli sezoni in deloma tudi poleti, ni več tema pogovorov. "Vsako jutro si moram namestiti silikon, folijo in najlonsko nogavico. A ko je noga enkrat v smučarskem čevlju, nimam prav nobenih težav," pravi.

Foto: Gulliver/Getty Images

Iztočnico za zadnji del pogovora z najboljšo slovensko smučarko v tej zimi je ponudila kar Ana Drev, ki je ravno takrat prikorakala mimo. "Hvaležna in počaščena sem, da sem bila v reprezentanci tudi v njenem najboljšem obdobju. Dala mi je veliko pomembnih nasvetov tako o smučanju kot o življenju. Če mi kdaj ne gre, se vedno spomnim njenih besed. Obenem pa še vedno vem, da jo lahko vsak dan pokličem in prosim za nasvet," je ob pogledu na smučarko, ki je ta teden tudi uradno končala uspešno kariero, dejala Hrovatova.

Pravi, da se poskuša učiti na vsakem koraku. "To je v moji naravi. Nikoli nisem zadovoljna, če vem, da bi bilo lahko še boljše. V življenju sem moram naučiti še toliko … Oh, ne le v življenju. Kdor se neha učiti, se lahko poslovi. Potem je konec. Človek se mora biti pripravljen vse življenje učiti in poslušati mnenje drugih ljudi. Sama to počnem, pri čemer znam vedno bolje filtrirati in ocenjevati, kadar mi mnenje lahko resnično koristi," pripoveduje Hrovatova.