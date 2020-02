Zlata lisica brez strte prve zvezdnice

Medtem ko se prva dama svetovnega pokala Mikaela Shiffrin po očetovi smrti še ni vrnila v Evropo in bo izpustila kranjskogorsko Zlato lisico, pa se bo domača vrsta na kakovostno pripravljeni progi predstavila z devetimi tekmovalkami, med katerimi so tudi tri debitantke v svetovnem pokalu.

"Zlata lisica je doma v Mariboru, a proti naravi se je pač nemogoče boriti," se te dni v Kranjski Gori, kjer so sicer zasnežene le proge, medtem ko pa je okolica v barvah zgodnje pomladi, glasi eden od najbolj pogostih stavkov. "Pomembno je, da je tekma ostala doma," ob tem dodajajo Slovenci, tujci, vključno z odgovornimi pri FIS, pa zadovoljno kimajo ob pogledu na senčno tekmovalno progo v Podkorenu. Dvomov o izvedljivosti tehničnega programa tudi ob vremenski napovedi ni.

Brez Mikaele Shiffrin

Ko je Zlata lisica nazadnje gostovala na Gorenjskem, je obe preizkušnji dobila Mikaela Shiffrin, ki je bila na najvišji stopnički tudi na zadnjih treh mariborskih lisičjih preizkušnjah. Američanka bo tokrat oder prepustila konkurenci. Po tragični smrti očeta Jeffa so sicer uradne informacije iz tekmovalkinega tabora in ameriške reprezentance zelo skope, so nam pa zato mariborsko-kranjskogorski organizatorji tekmovanja potrdili, da vodilne smučarke svetovnega pokala in zmagovalke kar 66 posamičnih preizkušenj ni med prijavljenimi.

Ko mačke ni doma …

Poleg Shiffrinove bosta zanesljivo manjkali tudi sveže poškodovani Sofia Goggia in Viktoria Rebensburg, se pa zato v tekmovalno karavano vrača Francozinja Tessa Worley, ki je bila ob zadnjem gostovanju na Gorenjskem druga v veleslalomu, leta 2012 pa je slavila zmago. Tokrat bo vlogo favoritinje po vsej verjetnosti prepustila tekmicam, v prvi vrsti prerojeni Italijanki Federici Brignione, ki je smukaški napredek učinkovito vključila tudi v svoj veleslalom, njena rojakinja Marta Bassino in izjemna Slovakinja Petra Vlhova. Zanjo naj bi ob progi navijalo veliko slovaških navijačev, ki bodo glasni tudi v nedeljo, ko bo njihova ljubljenka napadala še tretjo zaporedno slalomsko zmago.

Meta Hrovat prehitela vprašanje. Bo tudi tekmice?

Še bolj domače pa se bo zanesljivo počutila šesta z zadnjega veleslaloma v Sestrieru Meta Hrovat, ki z vrha vitranške strmine lahko vidi celo družinsko hišo. Zato je ob četrtkovem druženju z novinarji prehitela vprašanja in dejala: "Vem, vprašali me boste o občutkih pred tekmo na domačem pragu. Zato sem kar sama pripravila odgovor. Počutim se zelo dobro. Res je, tukaj sem se učila smučati. Poznam vsako prelomnico. Upam predvsem, da je pred mano konec tedna, v katerem bom lahko uživala ter se sproščeno lotila obeh tekem. Res je, Zlata lisica je doma v Mariboru. Lepo je tekmovati tam. A če se oklenem samega smučanja, mi seveda bolj ustreza ta teren."

Trenerjev pogled

Poleg Hrovatove bosta osrednji slovenski orožji sobotnega veleslaloma še Lučanka Tina Robnik, ki je bila predlani na tem terenu sedma, kar je celo najboljši rezultat v karieri, in Novogoričanka Ana Bucik, ki na zadnjih petih veleslalomih le enkrat ni prišla do točk. Vse tri so v zadnjem odboju trenirale v Kranjski Gori. "Domača tekma je nedvomno spodbuda, kranjskogorski teren pa prednost. Veseli me, da so punce zdrave. Forma je na zadovoljivi ravni. Ključni cilj pa je vožnje s treningov prenesti na tekme. Pričakujem napad," razmišlja trener slovenske ženske reprezentance Janez Slivnik.

Ana Bucik: Po najboljša rezultata

Če bi sodili po konkurenčnosti na različnih terenih, je šla selitev na Gorenjsko še najmanj na roko Ani Bucik. "Res so mi v preteklosti bolj strmi deli manj ustrezali. A ta razlika je vse manj očitna. Ko smučam dobro, smučam dobro povsod. Ko nisem v formi, mi lahko veliko težavo predstavljajo tudi položnejši deli," pred dvojnim kranjskogorskim programom razmišlja Bucikova, ki kljub dvigu veleslalomske ravni smučanja in rezultatski stabilnosti boljši dosežek vendarle pričakuje v slalomu. Njen cilj sta najboljša rezultata v sezoni. V slalomu to pomeni boljše od 18., v veleslalomu pa 23. mesta.

Iskanje Maruše Ferk

Medtem ko je Bucikova z novim trenerskim vodstvom dvignila rezultatsko krivuljo, pa ima občutno več težav Maruša Ferk, saj je od njenih zadnjih slalomskih točk minilo že 13 mesecev. Išče sebe, išče konkurenčno smučanje. V zadnjem tednu je tekmovalni ritem in predvsem boljše FIS točke lovila v Južni Koreji, tako da bo v Podkoren pripotovala tik pred tekmo. "Poskusila je vse. Tudi mi smo. Imela je podobno izhodišče kot Bucikova. Ana se je prebila, Maruša ne. Na tekmah je v krču. Tudi štartna številka je zdaj že slabša. Položaj ni preprost. Želim ji, da dobro formo iz Azije prenese na domači prag in prav pred svojimi navijači pokaže najboljše vožnje," o 31-letni Gorenjki razmišlja trener Slivnik.

Maruša Ferk je do točk v tej zimi prišla le na paralelni tekmi. Foto: Sportida

Tri debitantke

Poleg omenjenih smučark bodo priložnost za nastop dobile še obetavna 18-letna korejska sopotnica Ferkove Neja Dvornik, 25-letna Klara Livk, ki je bila v petnajstih nastopih svetovnega pokala točkam najbližje predlani prav v Kranjski Gori, ko je odstopila v drugi vožnji, ter tri novinke v svetovnem pokalu – 18-letna Rebeka Oblak, ki je decembra navdušila s petim mestom na paralelnem veleslalomu evropskega pokala, nekdanja zmagovalka slaloma evropske olimpijske mladine Nika Tomšič in članica domačega kluba Nika Murovec. Gre za smučarke, ki se niso uveljavile še niti na nižji ravni. "Od teh mladih smučark ne moremo pričakovati čudežnega preboja. Gre za nabiranje izkušenj," pravi Slivnik.