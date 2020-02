Po družinski tragediji se Mikaela Shiffrin umika

Med uvodnim veleslalomom svetovnega pokala v Söldnu se je v novinarskem središču ledeniškega štadiona Rettenbach razširila vest o smrti Pauline Condron, 98-letne babice najboljše smučarke zadnjih let Mikaele Shiffrin. Umrla je štiri dni pred tekmo, a v taboru ameriške zvezdnice o tem niso želeli javno govoriti. Shiffrinova se je Nani, kot jo je klicala, poklonila šele naslednji mesec. Priznala je, da jo je smrt v družini zelo zaznamovala in vplivala na njeno smučarsko delovanje.

Zdaj jo je na vrhuncu sezone udarila še hujša in predvsem bolj nenadna vest. V Edwardsu v ameriški zvezni državi Kolorado je namreč v 66. letu starosti umrl njen oče Jeff Shiffrin. Do tragedije naj bi prišlo med delom doma, smrt pa je, po poročanju ameriških medijev, posledica poškodb glave.

"Družina je po izgubi ljubečega, skrbnega, potrpežljivega in čudovitega očeta strtih src. Bil je naše gore, ocean, sončni vzhod, srce, duša. Vse. Naučil nas je toliko dragocenih stvari. Predvsem pa nas je naučil zlatega pravila: bodi dober, najprej pomisli. To je nekaj, kar bom nosila s seboj za vedno. Bil je čvrst temelj naše družine in izjemno ga pogrešamo," je ob tragediji zapisala Shiffrinova in se že v naprej zahvalila za spoštovanje družinske zasebnosti.

Foto: Getty Images

Umik iz svetovnega pokala

Kot so sporočili iz ameriške smučarske in deskarske zveze, se 24-letna večkratna svetovna in olimpijska prvakinja umika iz svetovnega pokala. Vrnila se je v domovino. Kdaj se bo vrnila, ni znano.

Že ob koncu preteklega tedna se je odrekla obujanju olimpijskih spominov v Sočiju, zanesljivo bo izpustila hitrostni preizkušnji v Garmisch-Partenkirchnu, precej večje pa je vprašanje, ali se bo v Evropo vrnila do 15. oziroma 16. februarja, ko sta v okviru tradicionalne Zlate lisice predvideni tehnični preizkušnji v Mariboru.

Shiffrinova sicer prepričljivo vodi v skupnem seštevku (1.225 točk) in ima 270 točk prednosti pred Italijanko Federico Brignone, še 125 točk manj pa ima Slovakinja Petra Vlhova. Slednja sicer Shiffrinovo bolj ogroža v slalomskem seštevku svetovnega pokala, Američanka pa je trenutno tudi druga v smuku in veleslalomu ter tretja v superveleslalomu.

Jeffrey Shiffrin (1955-2020) Foto: Sportida Kdo je bil Jeff Shiffrin?

Jeffa Shiffrina je bilo sicer pogosto mogoče videti ob progi ali v ciljnem izteku tekem svetovnega pokala, čeprav ni bil tako tesno vpet v hčerin štab kot mama Eileen Condron.

Brkatega moža je kamera pogosto ujela s fotoaparatom v roki. Prav fotografija je bila ob smučanju njegova največja strast. Svoja fotografska dela je objavljal v časniku Vail Daily.

Po poklicu pa je bil 65-letni dr. Shiffrin anestezist, zaposlen v bolnišnici ob vznožju smučišča v Vailu.

S partnerico Eileen sta vzgojila dva otroka, Taylorja in Mikaelo.

Rojen je bil v New Jerseyju, z alpskim smučanjem pa se je pobližje spoznal v Vermontu. Na univerzitetni ravni je smučal v New Hempshiru. Tja se je zaradi njegove službe celotna družina preselila leta 2003. Pet let pozneje se je preselil v Denver. V Koloradu je ostal vse do prezgodne smrti.