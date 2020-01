Slovo v krilu, vrnitev z mikrofonom

Slovenske novinarske vrste na tekmah svetovnega pokala, ki so bile najdaljše na vrhuncu kariere Tine Maze, so se v zadnjih letih močno razredčile. Zato pa je v novinarskih središčih vse pogosteje mogoče slišati slovaščino. Med slovaške medijske predstavnike, ki spremljajo predvsem Petro Vlhovo, se je letos pomešala tudi Veronika Velez Zuzulova. Tista slalomska prvokategornica, ki se je 10. 3. 2018 v narodni noši poslovila od belega cirkusa. Pred tem je bila vrsto let članica prve jakostne skupine. Zbrala je kar 30 uvrstitev na stopničke za zmagovalke. Na najvišjo je stopila petkrat, nazadnje pred dobrimi tremi let v Zagrebu.

Smučanja se, kot kaže, niste naveličali.

Še zdaleč ne. Smučanje je bilo moje življenje. Še vedno je. Po upokojitvi sem sicer sprva dala prednost družini, zdaj sem se vrnila. Prisotna sem na vseh ženskih preizkušnjah v tehničnih disciplinah. Uživam v novem delu. Dodatno vznemirjenje novemu poklicu pa dodaja moja rojakinja Petra Vlhova, ki blesti tudi v novi sezoni.

Kako odmeven je smučarski šport na Slovaškem?

Že v zadnjem delu svoje kariere sem zaznala velikanski porast zanimanja. Ko se mi je pridružila še Petra, so se Slovaki zares ogreli za ta šport. Z njeno vrhunskostjo se je vse skupaj le še stopnjevalo. Slovaška televizija ima odlično gledanost neposrednih prenosov ženskih tekem. Tudi v vsakodnevnem pogovoru se čuti močan smučarski utrip. Gre za enega najbolj priljubljenih športov v državi.

Veronika Velez Zuzulova in Petra Vlhova: nekdanji reprezentančni sotekmovalki Foto: Reuters

Škoda, da v letošnjem koledarju ni Jasne.

Spominjam se tekme v Zagrebu, ko je tam še tekmovala Janica Kostelić. Noro vzdušje, izjemna tekma. Toda tudi Jasna ni prav veliko zaostajala. Kolikor se spominjam, je bilo na tekmi skoraj 20 tisoč glasnih gledalcev. Verjamem, da jih bo v prihodnje še več. V sezoni 2020/21 bo namreč tekmo znova gostila tudi Jasna.

Livio Magoni, trener Petre Vlhove, mi je pred kratkim dejal, da se z reprezentančnim avtom le stežka ustavi na slovaški bencinski črpalki, saj ga takoj obstopijo navijači.

Da, Petra je velikanska športna zvezda naše države. Ko se pojavi na javnem kraju, se želijo vsi fotografirati z njo. Čeprav rada ustreže tovrstnim željam, pa tudi to jemlje energijo. Prav zato jo poskuša trener Magoni, kolikor je le mogoče, zadrževati zunaj slovaških meja. Trenira v okoljih, kjer ima več miru, tako da se lahko osredotoča na svoje delo.

Ste imeli podobne težave?

Da, toda v zadnjih letih svoje kariere sem živela v Franciji. Pritiska nisem čutila. Je pa zanimivo, da me na Slovaškem ljudje še danes zaustavljajo. Tudi na tekmah svetovnega pokala je veliko slovaških navijačev. Ko me opazijo, me hitro pocukajo za rokav, prosijo za avtogram ali skupno fotografijo. Priznam, da mi to celo malce godi. Predvsem pa imam, v nasprotju s Petro in sabo v tekmovalnih letih, zdaj za tovrstna opravila več časa.

Ko je leta 2012 dosegla krstno zmago, ji je na Semmeringu družbo na odru delala tudi Tina Maze. Foto: Getty Images

Kako pa na Vlhovo gledate z druge strani ograje?

Zame še zdaleč ni le ena od tekmovalk svetovnega pokala. Bila sem v reprezentanci, ko se je vanjo prebila kot obetavna mladenka. Na potovanjih sva si delili sobo. Postali sva tesni prijateljici. Kot reprezentančna sotekmovalka sem spremljala njen razvoj, zato sem tudi zdaj, ko jo opazujem z druge strani ograje, zelo vesela njenih uspehov. Veste, ko se na Slovaškem pojavita dve športnici v isti panogi, hitro pride do zavisti in sporov. V najinem primeru tega ni bilo. Najin odnos je bil vedno odličen, zato sem lahko povsem iskrena, ko o njej govorim pred televizijsko kamero. Sem pa pristranska, saj sem njena navijačica.

Kako pa ocenjujete njeno bitko z Mikaelo Shiffrin?

Takšni dvoboji so zelo dobrodošli. Smučanje zaradi njih ni dolgočasno. Je pa jasno, da je v tem paru Petra tista, ki napada. To se odlično prekriva z njeno osebnostjo. Ona je napadalka. Je pa res, da je razlika med Petro in Mikaelo ter preostalimi slalomistkami velikanska. Ko sem se sama prebijala proti vrhu svetovnega pokala, je bil nabor kandidat za stopničke ali zmago širok. Zdaj imamo Američanko in Slovakinjo, sledi pa velikanska vrzel.

Kakšen pa je vaš komentar nedavnega zametka "vohunske" afere, ko so iz tabora Shiffrinove prišle obtožbe o slovaškem snemanju njenih treningov?

Vse skupaj me je malce presenetilo. Gre za nekaj, kar je v svetu smučanja dokaj običajno. Ko sem bila še aktivna, se spominjam trenerjev Mikaele Shiffrin, ki so snemali mene, zato bi vse skupaj označila za nesporazum. Morda je Mikaela prebrala kakšen članek, v katerem so novinarji vse skupaj napihnili. Upam, da vse skupaj ne bo načelo korektnega odnosa med obema tekmovalkama.

Slovenijo ima v lepem spominu: v Mariboru je bila dvakrat druga, v Kranjski Gori dvakrat tretja. Foto: Sportida

Govorite o odnosih in širokem naboru tekmic v vaši eri. Kakšen pa je bil vaš odnos s Tino Maze?

S Tino je bilo užitek tekmovati. Bila je podobna Vlhovi, predvsem zaradi agresivnega sloga smučanje. Bila je profesionalka. Na tekmah je bila zelo osredotočena, sicer pa je bila zelo simpatična. Z njo si se lahko pogovarjal o vsem. Bila je ena zadnjih smučark, ki so na najvišji ravni nastopale v vseh disciplinah. Vprašanje je, ali bomo v prihodnje še videli kakšno podobno smučarko. Spominjam se njene rekordne sezone. Nastopila je na vseh tekmah. Danes mlade smučarke tega nismo sposobne.

Kakšni pa so vaši spomini na Kranjsko Goro in Maribor?

Rada sem tekmovala v Sloveniji, še posebej v Kranjski Gori. Tudi Maribor mi je bil pri srcu. Predvsem pa so tja pogosto potovali tudi slovaški navijači.