Naslednji izziv: kako ostati najboljši na svetu?

Pred leti smo se pogovarjali o prekinitvi niza tekem brez ene same slovenske veleslalomske točke. Nato je Žan Kranjec začel loviti prve stopničke po desetletju in pol ter prvo zmago po kar 37-letni suši. Zdaj je ključno vprašanje, ali bo najboljši slovenski veleslalomist obdržal vrhunsko raven ter ostal v boju za mali kristalni globus. "To je realno," ob vrnitvi v domovino razmišlja zmagovalec Adelbodna, njegov trener Klemen Bergant pa dodaja, da je ob optimalni izvedbi za celo sekundo hitrejši od konkurence.

Nima olimpijske kolajne, s katero se lahko pohvali Jure Franko. Tudi odličja svetovnega prvenstva, ki ga je osvojil Boris Strel, (še) ni obesil v svojo zbirko. Ponovil ni niti podvigov Bojana Križaja in Jureta Koširja, ki sta sezono končala med najboljšo veleslalomsko trojico v svetovnem pokalu. A po več kriterijih je Žan Kranjec že danes najboljši slovenski veleslalomist vseh časov, predvsem pa je prvi z vsaj "vmesnim časom" najboljšega veleslalomistka na svetu in prvi s tako izrazito vrhunsko rezultatsko kontinuiteto. Sobotno zmago v Adelbodnu je treba namreč vpeti v kontekst petih zaporednih tekem, na katerih je najslabši dosežek četrto mesto.

"Le redko se zgodi, da nalogo opravim tako, kot moram. Da, ponosen sem na zmago, a tudi na vso tekmo in predvsem na drugo vožnjo. Po tekmah si vedno ogledam posnetek svojega nastopa. Tokrat sem si ga večkrat," ponosa ne skriva Kranjec.

V domovino se 27-letni Bukovčan ni vrnil le z drugo zmago v karieri, temveč tudi z rdečo majico vodilnega v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. "Vesel in ponosen sem, da gre sezona v pravo smer. Prvič v življenju bom nastopal z majico vodilnega. Pri pripravi na tekmo pa se ne sme nič spremeniti. Vztrajati moram pri svojem smučanju. Sem na tako visoki ravni, da me je, če pokažem najboljše smučanje, težko premagati," razmišlja trenutno najboljši slovenski alpski smučar.

Foto: Reuters Veleslalomski seštevek svetovnega pokala Žan Kranjec (Slo) 270 točk

Henrik Kristoffersen (Nor) 253

Alexis Pinturault (Fra) 172

Tommy Ford (ZDA) 161

Mathieu Faivre (Fra) 161



Preostale tekme: Garmisch-Partenkirchen (2. 2.), Yuzawa Naeba (22. 2.), Hinterstoder (1. 3.), Kranjska Gora (15. 3.) in Cortina d'Ampezzo (21. 3.)

Da je status prvega veleslalomista na svetu njegov domet, je trener Klemen Bergant poudarjal lep čas. Zdaj ima v rokah tudi potrditev.

"To je proces. Tega ni mogoče narediti v enem dnevu, v enem mesecu ali v enem letu. Žan je odrasel in dozorel. Dokazal je, da je iz pravega testa. O tem, kar je storil v soboto, se v ekipi niti ne pogovarjamo. To vemo. Govorim o tem, da je najboljši veleslalomist na svetu. To ve tudi Žan. On pa je tisti, ki mora vse to pokazati in potrditi na tekmi. Tam pa je treba napadati zmago. Treba je odpeljati tako, kot je odpeljal v soboto. Druge poti pač ni," je prepričan.

A če je pred tedni ob uvrščanju na stopničke zatrjeval, da je njegovo mesto povsem na vrhu, zdaj razmišlja tudi o časovni razliki. "Z idealno vožnjo je Žan sekundo pred tekmeci. Da, toliko boljši je od drugih. A tudi 27 stotink je dobro," pravi izkušeni trener, ki je ustvaril idealno delovno okolje za Kranjčev veleslalomski razcvet in si s svojim sistematičnim in potrpežljivim delom lahko pripiše velik del zaslug za trenutno stanje.

"Žan je najboljši veleslalomist na svetu," pravi Klemen Bergant. Foto: MaPa Pogled proti globusu

Zdaj je v igri nekaj več. "Jaz si je ne zaslužim," je v soboto Henrik Kristoffersen prišepnil Kranjcu, ko je slačil štartno številko vodilnega v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. "Do konca sezone je še dovolj tekem, tako da bomo potem videli, kdo si jo zasluži," mu je odvrnil slovenski reprezentant. Fronta je odprta. Ostati na najvišjih obratih pa največji Kranjčev izziv.

"Včasih bi bilo v mislih lepo nekam odplavati. Toda ne smem. Sem zelo vesel, a dolgotrajno veselje v našem športu pač ni dovoljeno. Hitro je treba preklopiti in se osredotočiti na naslednji dan. To je ključ do stabilnosti in vrhunske sezone. Ohraniti moram to osredotočenost na treningih in tekmah. V tem primeru lahko ohranim priborjeni položaj," razmišlja veleslalomska številka ena.

Teren in podlaga že dolgo nista edina odločilna elementa. Postal je smučar, ki se lahko na vseh terenih spogleduje z vrhom. "Težko govorimo o formi. Žan pač dobro smuča. Zmaguje tudi z napakami. Sposoben je smučati še bolje. To je fokus. Izvedba. Dve vožnji brez večjih napak, čeprav idealov v smučanju ni. Treba pa se je približevati optimumu," pravi trener Bergant, ki malega globusa ne napoveduje, a verjame, da je dosegljiv.

