Žan Kranjec z zmago do rdeče majice vodilnega!

Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je veliki zmagovalec veleslaloma za svetovni pokal v Adelbodnu. Po prvem teku šesti je bil šesti, v drugem pa še nekaj dodal in prišel do druge zmage v svetovnem pokalu. Slovencu se je najbolj približal Hrvat Filip Zubčić, tretje mesto pa sta si razdelila Francoz Victor Muffat-Jeandet in Norvežan Henrik Kristoffersen.

Po dveh tretjih in četrtem mestu na uvodnih treh veleslalomih sezone Klemen Bergant ni skrival zadovoljstva nad dosežki Žana Kranjca. Vseeno pa je dal vedeti, da ima najboljši slovenski smučar v nogah in glavi vendarle še več. To je njegov 27-letni varovanec dokazal na eni od veleslalomskih klasik, na sloviti in pregovorni zahtevni progi Chuenisbärgli v Adelbodnu. Po šestem mesto po prvi vožnji je v drugo z drugim časom finala pridobil še pet mest in se veselil druge zmage v karieri. Z novimi stotimi točkami je skočil tudi na vrh veleslalomskega seštevka svetovnega pokala, kar pomeni, da bo 2. februarja v Garmisch-Partenkirchnu na petem veleslalomu sezone smučal z rdečo majico vodilnega v disciplini.

Fotogalerija zmagoslavja Žana Kranjca (foto: Reuters in Getty Images):

V hrvaški družbi

Ni šlo brez napak. Ne v prvi in ne v drugi vožnji. A obe napaki sta bili posledica vihravosti in hitrosti, predvsem pa si ju je privoščil na strmini, tako da časovna "kazen" ni bila usodna. Celostno gledano pa je bila predvsem druga vožnja na meji veleslalomske popolnosti. Vključevala je agresivne vhode, pospeške na ravninskih delih, vrhunsko izpeljane loke ter potrpežljivost in stabilnost na strmini. "Kranjo" je s pridom izkoristil tudi izjemno fizično pripravljenost. Kljub napaki tik pred ciljem pa je Filipa Zubčića prehitel za skoraj tri desetinke. Hrvat se je z drugim mestom prvič zavihtel na stopničke, na fotografiji najboljših pa sta sosedoma družbo delala še Francoz Victor Muffat-Jeandet in vodilni smučar svetovnega pokala Henrik Kristoffersen, ki sta si razdelila tretje mesto.

Foto: Reuters

Prvi Slovenec z dvema zmagama

"V prvi vožnji se nisem najboljše počutil. Vedel pa sem, da je v finalu mogoče prav vse. Bil sem bolj razpoložen," je bil v svojem slogu skromen Kranjec. "Že v preteklih sezonah mi je šlo dobro. Zdaj pa sem v življenjski formi. To je posledica dobrih priprav, kakovostne opreme in samozavesti," je nadaljeval najboljši veleslalomist svetovnega pokala, ki se je še tretjič v sezoni in šestič v karieri zavihtel med najboljše tri. Več veleslalomskih stopničk je med Slovenci vknjižil le Bojan Križaj, ki pa v tej disciplini ni nikoli zmagal. To je uspelo le Borisu Strelu in zdaj še drugič Kranjcu.

Svetovni pokal, skupni seštevek (17): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 531

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 519

3. Alexis Pinturault (Fra) 501

4. Dominik Paris (Ita) 454

5. Matthias Mayer (Avt) 362

...

8. Žan Kranjec (Slo) 306

49. Štefan Hadalin (Slo) 80

79. Klemen Kosi (Slo) 40

106. Miha Hrobat (Slo) 15

118. Martin Čater (Slo) 10

136. Boštjan Kline (Slo) 2 Veleslalom (4): 1. Žan Kranjec (Slo) 270

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 253

3. Alexis Pinturault (Fra) 172

4. Tommy Ford (ZDA) 161

. Mathieu Faivre (Fra) 161

Redno med najboljšimi

Na zadnjih petih veleslalomih le enkrat ni stal na stopničkah. V Beaver Creeku je bil četrti. Zdaj torej dokazuje tisto, na kar so v slovenskem strokovnem štabu opozarjali že lep čas. To pa je, da je Kranjce prototip sodobnega veleslalomista. Tehnično odlično podkovan, fizično močan in vzdržljiv, obenem pa premore tudi pravi občutek za prilagajanje na podlago in spremembo ritma v sektorskih prehodih. Ko je vse skupaj nadgradil še z odločnostjo in popolnim pristopom, je rezultatsko stabilnost nadgradil še z zmago. Za nameček v Adelbodnu, ki velja za eno najbolj tradicionalnih prizorišč v svetovnem pokalu.

