Ilki Štuhec se je od srca odvalil velik kamen

Dopoldanska vremenska podoba smučarskega središča Zauchensee pri Altenmarktu ni bila pretirano obetavna. Pas megle je tekmo hitro potisnil na rezervni štart, slabša vidljivost pa v tej sezoni ni voda na slovenski mlin. Za nameček tudi popotnica Ilke Štuhec ni bila najbolj obetavna. A to ji je tokrat uspelo odmisliti. V zgornjem drsalnem delu je znova obudila spomin na svoje zlate čase. V tehnično zahtevnejšem delu je nato storila nekaj drobnih napak, časovno pa se ji je maščeval predvsem podaljšan zavoj pred vstopom v strmino. Vseeno je bila Štajerka v cilju zelo vesela vrnitve v deseterico svetovnega pokala, prve po skoraj enem letu.

"Danes mi, predvsem zaradi petkovega padca, ni bilo lahko. A poskušala sem se zanesti na izkušnje. Vem, kako smučati. Zavedala sem se pomembnosti osredotočanja pred tekmo. Sledil je napad. Ne glede na vse. Sonce, megla … Vseeno. Mislim, da mi je vožnja kar dobro uspela. To je zame mini zmaga," je v cilju pripovedovala Štuhčeva, ki sicer pri svojem nastopu, v primerjavi s tekmicami, ni imela sreče. Predvsem v srednjem delu je bila vidljivost še nekoliko slabša.

"To je šport v naravi. Pogoji niso nikoli za vse enaki. Je, kakor je. Treba je smučati," se na vremenske in snežne razmere ni želela izgovarjati Štuhčeva. Zato pa si je nekoliko očitala napake na progi. "Malce sem ga 'pihnila'. Toda v celoti sem lahko zelo zadovoljna. Ta vožnja in rezultat sta dobra potrditev. Vem, da delamo dobro. To vidim na treningih. Zdaj se vse skupaj počasi seli še na tekme," je dejala Ilka, za katero je sedmo mesto daleč najboljši rezultat v sezoni. Pred tem je bila 17. v Lake Louisu.

Zadovoljstva v cilju ni skrivala niti vodja Ilkine ekipe Darja Črnko. "Kamen? Ne, skala se mi odvalila od srca," je dejala. Precej bolj poklapana je bila tokrat domača zasedba. Avstrijke so si ob ekipni moči obetale pravo državno prvenstvo z mednarodno udeležbo, a so na koncu ostale brez stopničk. Ne le to, prav vse so zaostale tudi za Štuhčevo in Ester Ledecko, ki je tokrat še nastopila z majico vodilne smukačice. Stephanie Venier je bila deveta. Kar pet njenih rojakinj pa se je zvrstilo med 11. in 15. mestom.

Na najvišjo stopničko pa je stopila 25-letna Švicarka Corinne Suter, ki je sicer vzpon napovedala že ob koncu pretekle sezone, novo pa je odprla z drugim in tretjim mestom v Lake Louisu. Tokrat ji je uspel veliki met. Deloma tudi zaradi igre oblakov na nebu, še toliko bolj pa zaradi drznosti, vrhunsko izpeljanega tehničnega sektorja in zavidljive hitrosti. V cilju je za 29 stotink sekunde prehitela Italijanko Nicol Delago, Michelle Gisin je zaostala 98 stotink sekunde. Oder za zmagovalke pa je za pičle tri sekunde zgrešila Sofia Goggia. Zaostanek Štuhčeve za zmagovalko je znašal 1,37.

