Slaba popotnica Ilke Štuhec

Najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec trenutno nima prav oprijemljivih razlogov za športno vedrino in tekmovalno samozavest. Čeprav se je v sezono podala s statusom rekonvalescentke in prigovarjanjem strokovnega štaba o potrpežljivosti ter "prehodni zimi" pred svetovnim prvenstvom 2021 in olimpijskimi igrami 2022, pa ni mogla skriti razočaranja ob dozdajšnjem rezultatskem izkupičku. Skupno 35 točk, konkretno pa 17., 21., 20. in 32. mesto je manj tudi od najbolj zadržanih pričakovanj, izvedbe pa so neprimerljive s prikazanim na treningih.

Po oprijemljiv rezultat in svojevrstno prelomnico v sezoni je zdaj prišla v Zauchensee pri Altenmarktu, na smukaško prizorišče, ki je najbližje njenemu domovanju. Kot edina Slovenka bo v soboto nastopila na četrtem smuku sezone, dan zatem pa predvidoma še na kombinaciji. Popotnica z obeh treningov je vse prej kot spodbudna.

V Zauchenseeju je Ilka Štuhec do zdaj nastopila na štirih tekmah. Najboljši rezultat je peto mesto iz sezone 2016/17. Kako bo v soboto? Foto: Sportida

Četrtkov trening je ob najboljšem času Nemke Kire Weidle z zaostankom kar treh sekund in 55 stotink končala na 35. mestu. Petkov preizkus dobre tri kilometre dolge proge pa se je za 29-letno Mariborčanko končal že po nekaj sekundah. Na nemirni podlagi ji je zagrabilo notranji del smučke, ob prehodu v kompresijski del pa je pristala v snegu. Na srečo jo je odnesla brez poškodb. Čutila je le bolečino v komolcu. Njen nastop na tekmi, ki se bo v soboto začela ob 11.45, ni pod vprašajem, še pred tem pa bo, kot je povedala v cilju, analizirala vožnje najhitrejših in si vizualizirala svoj nastop.

Najboljši čas treninga je sicer postavila domačinka Ramona Siebenhofer. Za enajst stotink sekunde je prehitela Ester Ledecko. Tretja je bila še ena Avstrijka – Tamara Tippler.