Ko Ilkina mama izklopi alarm

Ne skrivajo, da so pričakovali več. A po 17. mestu kot najboljšem rezultatu in skupno 35 točkah na uvodnih petih tekmah v taboru Ilke Štuhec ni čutiti nobene panike. "Gre za prehodno sezono, v kateri pa se, seveda, nihče ne bi branil niti kakšnega izstopajočega rezultata," pripoveduje Darja Črnko, kot vodja ekipe zadovoljna s pristopom in potrpežljivostjo, kot mama pa tudi z uporabljeno ročno zavoro, za katero je potegnila dvakratna svetovna prvakinja.

"Ni panike, ni urgence, ni drame," med božičnim postankom v domačem Mariboru, kamor sta se s hčerko in smučarsko varovanko vrnili po kar osmih tednih, zagotavlja Darja Črnko, ki je, ko gre za rezultatsko sezono Ilke Štuhec, izklopila alarm. Sezono 2019/20 označuje za prehodno, kot naložbo v prihodnji zimi s svetovnim prvenstvom v Cortini d'Ampezzo 2021 in olimpijskimi igrami v Pekingu 2022. Prvi cilj, to je vrnitev po poškodbi, je bil že izpolnjen. Sledi še kar nekaj etapnih ciljev. Vseeno pa 17., 20., 21. in 32. mesto vsekakor niso rezultati, s katerimi bi bili Črnkova in Štuhčeva zadovoljni. Ne le zato, ker je pred februarsko poškodbo osvojila dve zlati kolajni na svetovnem prvenstvu in v svetovnem pokalu dobila kar devet preizkušenj, temveč predvsem zaradi stopnjevanja pripravljenosti v trenažnem obdobju in kakovostnih voženj, ki jih je kazala na zadnjih treningih.

Darja Črnko stavi na potrpežljivost. Foto: Vid Ponikvar

Smuk v Val d'Iseru je odpadel. Ilka ostaja pri štirih tekmah. Še brez rezultatskega olajšanja. "Govorim odkrito, pričakovali smo več. Na treningih je namreč vse skupaj že bilo videti famozno. A ko je treba dodati še pet odstotkov, za povrh vsega v zahtevnih razmerah … Da, takrat se na ramenih pojavi nahrbtnik. Potem se zgodi, kar se je zgodilo. V nobenem trenutku pa ni bilo razlogov za paniko," meni Darja Črnko in že s tonom glasu ponazarja mirnost. Je takšna tudi Ilka? "Da in ne. Težko je, ko tekmovalka od sebe pričakuje več, kot na koncu dobi. Vidim pa, da ne čuti nekega izrazitega stresa ali čezmernega pritiska. Tukaj pomembno vlogo odigra ekipa okrog nje. Ni 'blefiranja'. Vedno si povemo, kar si mislimo. Tokrat ji je treba povedati, da potrebuje čas," odgovarja.

Foto: Getty Images

"Rada ponavljam, da je imela Ilka pred osmimi meseci povsem trdo in neuporabno nogo," poudarja vodja Ilkine ekipe ter dodaja, da so z novim trenerjem Stefanom Abplanalpom v poletnih in jesenskih tednih dobili želene pogoje za osvajanje smučarskih in tekmovalnih občutkov. "Ilka je naredila maksimum. V vseh pogojih. Se pa seveda pozna manko dni na smučeh. Izkušnje resda nekaj odtehtajo, a z njenimi poškodbami se seštevajo tudi dnevi, ki jih kot smučarka v svojem življenju ni preživela na smučeh. Dajmo času čas. Že pred prvo tekmo smo se dogovorili, da je ta sezona naložba za prihodnje zime. Po drugi strani pa je jasno, da se ne bo nihče branil vrhunskih rezultatov," razmišlja Mariborčanka, ki pa vendarle ne skriva zadovoljstva z novo Ilkino značilnostjo. Nanjo smo opozorili že v komentarju po tekmah v Lake Louisu. To je notranja zavora v zahtevnih pogojih.

"Ne meče se na glavo"

"Vsak lahko dela napake. Ilko razumem, da se v določenih trenutkih ne bo več brezglavo metala na glavo. Kot mama sem tega celo zelo vesela. Tudi trener Stefan se na račun tega še ne pritožuje. Tudi njemu je jasno, kakšen je položaj. Ilka se je že večkrat vrnila. Nazadnje z vesoljno hitrostjo. Smučarski svet je nekaj podobnega pričakoval tudi zdaj. A pride trenutek, ko ne gre tako gladko. Vidi se, da zdaj občasno bolj pametno odsmuča, kar resda pomeni tudi bolj počasi. To je vidno predvsem v zahtevnih razmerah. Tam so, ne le ona, vsi povratniki po poškodbi bolj zadržani. Če je ob vsej smoli v svoji karieri to dojela, ji mi, torej spremljevalni štab, ne moremo prav nič oporekati," se je razgovorila mama in trenerka v eni osebi.

Pogled v leto 2020 Foto: Getty Images

Naslednja priložnost: Zauchensee

Dober obet za boljši tekmovalni iztržek je ponujal že nedavni uradni trening v Val d'Iseru, a je nato tekmo preprečil snežni metež. Na novo priložnost bo morala 29-letnica zdaj čakati vse do 11. januarja in smuka v Zauchenseeju. Gre sicer za teren, ki ga nikoli ni povsem osvojila in rezultatsko vzljubila. Po drugi strani pa v danem položaju potrebuje predvsem smukaške kilometre in tekme. Do takrat pa – trening. Načrtovano tehnično vadbo na Pohorju je odplaknila otoplitev. Zdaj v njenem taboru iščejo rezervne rešitve v bližini. V skrajnem primeru se bodo preselili v Švico. Ob čakanju na odločitev pa se je Štuhčeva znova posvetila kondicijskim treningom.