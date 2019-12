Ko dva športa nista dovolj: nova provokacija Ester Ledecke

Deskarska karavana svetovnega pokala se bo ob koncu tedna ustavila v Cortini d'Ampezzo. Tudi tokrat brez prve favoritinje in dobitnice paralelnega globusa. Ester Ledecka je namreč znova izbrala smuči. "Trenerje vedno jezim, ker se pogosto odločam v zadnjem trenutku," o življenju športne dvoživke ter krmarjenju med alpskim smučanjem in deskanjem na snegu pripoveduje 24-letna Čehinja, ki bo torej v soboto nastopila na superveleslalomu svetovnega pokala v St. Moritzu. V Švici bo poskušala popraviti svoj superveleslalomski izkupiček iz Lake Louisa, kjer je bila ob zmagi Viktorie Rebensbrug 30.

Prva dama smuka

A če je v superveleslalomu osvojila le eno točko, pa je bila osrednja zvezda smukaškega dela programa. Trenutno je vodilna smukačica svetovnega pokala, ki bo lahko ob koncu prihodnjega tedna v Val d'Iseru znova oblekla rdečo majico. V Lake Louisu je bila namreč prva in četrta. S petkovo zmago se je v zgodovino vpisala kot prva športnica z zmago na smučarski in deskarski tekmi svetovnega pokala. V deskanju ima sicer že 17 zmag. Poleg tega je tudi aktualna olimpijska prvakinja v paralelnem veleslalomu in superveleslalomu.

Foto: Reuters V objemu Ilke Štuhec

Ko je pretekli petek v Lake Louisu prečkala ciljno črto in za 35 stotink sekunde prehitela Švicarko Corinne Suter, ni skrivala presenečenja. Podobno kot ob olimpijski zmagi v Pjongčangu. Znova ni čutila, da je bila tako hitra. Šele ko ji je v objem skočila Ilka Štuhec, s katero si večkrat delita progo na treningih, ji je postalo jasno, kaj ji je uspelo. "Noro. Nihče ni bil tako presenečen kot jaz," pripoveduje Ledecka, katere najboljši rezultat v svetovnem pokalu je bilo še pred enim tednom sedmo mesto.

Poletne olimpijske sanje

Kdor podrobno spremlja aktivnost Čehinje na družbenih omrežjih, je lahko že pred časom opazil, da poleti rada sleče smučarska in deskarska oblačila ter uživa v vodnih športnih. A zdaj gre še korak naprej. V pogovoru za Blick je razkrila tudi deskarske oziroma "surferske" ambicije. "Spogledujem se z nastopom na olimpijskih igrah 2024. Vem, zagotovitev olimpijske kvote bo zahtevna, a če mi uspe, ne želim le nastopiti, temveč se boriti za zmago," pravi Ester. Provokacija, šala? "Ester nikoli nič ne izključuje," odgovarja Čehinja, ki pa potem scenariju leta 2024 ne bi potovala v Pariz, temveč na Tahiti. Rajski otok Francoske Polinezije bo namreč po nedavnem dogovoru med organizatorji iger in Mednarodnim olimpijskim komitejem ločena lokacija za deskarske preizkušnje.

Foto: Getty Images Ali poznate Georgio Simmerling?



Medtem ko Ester Ledecka sanja o olimpijskem trojčku, pa se nam v spomin prikrade Kanadčanka Georgia Simmerling. Kolesarka, alpska smučarka in smučarka prostega sloga.



V osmih letih je nastopila na treh olimpijskih igrah, vselej pa se je lotila drugega športa. Olimpijski utrip je spoznala v domačem Vancouvru leta 2010, kjer je nastopila v superveleslalomu in na tekmi, na kateri je Tina Maze osvojila svojo prvo od štirih olimpijskih kolajn, zasedla 27. mesto. Nato je zajadrala v svet smučarskega krosa, ki ga Slovenci poznamo predvsem zaradi Filipa Flisarja. V novem športu je kmalu začela nizati dobre rezultate, na olimpijskih igrah v Sočiju pa je obtičala v četrtfinalu.



Med dvoživkami tudi Slovenec



V skoraj 100-letni zgodovini sožitja poletnih in zimskih olimpijskih iger je že več kot 130 športnikov vknjižilo nastopa tako na poletnih kot zimskih olimpijskih igrah. Med njimi je tudi Slovenec Igor Radin. Leta 1960 je na olimpijskih igrah v Rimu nastopil v jugoslovanskem veslaškem četvercu (še z Janezom Pintarjem, Jožetom Lovcem in Vekoslavom Skalakom), štiri leta pozneje pa je bil na zimskih igrah v Innsbrucku član jugoslovanske hokejske reprezentance. "Takrat si lahko lepo pozimi igral hokej, poleti pa veslal. Dvomim, da je bila ravno senzacija, podvig pa je bil," je leta 2013 v V skoraj 100-letni zgodovini sožitja poletnih in zimskih olimpijskih iger je že več kot 130 športnikov vknjižilo nastopa tako na poletnih kot zimskih olimpijskih igrah. Med njimi je tudi Slovenec. Leta 1960 je na olimpijskih igrah v Rimu nastopil v jugoslovanskem veslaškem četvercu (še z Janezom Pintarjem, Jožetom Lovcem in Vekoslavom Skalakom), štiri leta pozneje pa je bil na zimskih igrah v Innsbrucku član jugoslovanske hokejske reprezentance. "Takrat si lahko lepo pozimi igral hokej, poleti pa veslal. Dvomim, da je bila ravno senzacija, podvig pa je bil," je leta 2013 v intervjuju za naš medij razmišljal medijsko dokaj skriti Radin, ki je umrl 27. septembra 2014.

Igor Radin (1935–2014): edina slovenska olimpijska dvoživka

Kvintet z dvojno olimpijsko slavo



Še precej večja redkost kot olimpijske dvoživke pa so športniki, ki se lahko pohvalijo s kolajnami s poletnih in zimskih olimpijskih iger. To je uspelo zgolj peterici, nazadnje Američanki Lauryn Williams. Članica zlate ameriške atletske štafete 4 x 100 metrov (London 2012) in olimpijska podprvakinja v teku na 100 metrov iz Aten 2004 je namreč na zimskih igrah leta 2014 v Sočiju sedela v bobu dvosedu, ki je na ruski stezi zdrvel do drugega mesta.



Pred Williamsovo so kolajne na zimskih in poletnih igrah osvojili Kanadčanka Clara Hughes (kolesarstvo in hitrostno drsanje), Nemka Christa Luding (kolesarstvo in hitrostno drsanje), Norvežan Jacob Tullin Thams (jadranje in smučarski skoki) in Američan Eddie Eagen (boks in bob) kot edini dvojni olimpijski prvak v zgodovini.