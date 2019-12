Pogled v nebo (še) ne prinaša Ilkinega nasmeha

"Z rezultati v Lake Louisu nisem zadovoljna. A kar je bilo, je pač bilo. Trudila sem se. Napake pa se dogajajo. Trdo moram delati še naprej, saj želim doseči tisto, česar sem sposobna," je ob vrnitvi iz Kanade, kjer v svojih prvih nastopih po februarski poškodbi ni segla višje od 17. mesta, dejala Ilka Štuhec. Na novo priložnost za dokazovanje ji ne bo treba čakati prav dolgo. Že v soboto bo namreč na sporedu drugi superveleslalom sezone. Vrača se na kraj "zločina", v St. Moritz, kjer je predlanskim postala svetovna prvakinja v smuku.

Pogled v nebo ni obetaven

Štuhčeva ob tem odločno poudarja tudi, da povsem zaupa prevetreni spremljevalni ekipi. "Smo na pravi pot," pravi. Pri tem jo podpira trener Stefan Abplanalp, ki vztraja, da je v dobrih vremenskih razmerah na treningih že mogoče videti odločne predstave. "V Lake Louisu ji okoliščine za vrnitev niso bile pisane na kožo. Pogoji so bili zelo težki. Že v superveleslalomu je pokazala bolj tvegano smučanje. To je dober obet, čeprav ponavljam, da za pravo smučanje potrebuje več kilometrov," meni švicarski trener, ki pa ob pogledu v nebo in na pripravljeno vremensko napoved ne more biti pretiran optimist. Za konec tedna so tudi za Švico napovedane padavine.

Meta Hrovat pred paralelnim izzivom Foto: Getty Images

Paralelni tercet

Organizatorji so zaradi sneženja že odpovedali petkov trening na tekmovalni progi, opustili pa so zamisel o tekmovalni rokadi. Superveleslalom bodo, tako kot je bilo tudi sprva načrtovano, poskušali izpeljati v soboto, za nedeljo pa je v St. Moritzu predviden prvi paralelni slalom. Slovenske barve bodo branile Meta Hrovat, ki upa na bolj stabilno nadaljevanje sezone, Ana Bucik, katere rezultatska krivulja se je letos dvignila, in v pričakovanju prvih točk v tej zimi tudi Maruša Ferk.

Tina Robnik je zadnji trening končala z okrvavljenim obrazom. Foto: Reuters Grd padec Tine Robnik

Od reprezentančnih sotekmovalk se je na kratko ločila Tina Robnik, ki je v sredo na treningu v Folgarii v italijanskih Dolomitih grdo padla. Ob udarcu z glavo v snežno podlago si je poškodovala zob, prebila ustnico in počila nosno kost. Namesto v Švico je tako odpotovala domov, kljub vidnim posledicam padca pa vztraja pri nastopu na torkovem tretjem veleslalomu sezone v Courchevelu. Tam bosta nastopili tudi Bucikova in Hrovatova.

Dve trojni zmagi

Varovanke trenerja Janeza Slivnika so ta tedne izkoristile tudi za nastop na dveh veleslalomskih tekmah FIS v Folgarii in si samozavest okrepile s popolno zasedbo stopničk. Prvo preizkušnjo je dobila Robnikova pred Bucikovo in Hrovatovo. Klara Livk je bila 12., Neja Dvornik mesto za njo, Ferkova pa 17. Na drugi tekmi se je na najvišjo stopničko povzpela Hrovatova. Bucikova je bila druga, Robnikova tretja, Dvornika pa deveta.