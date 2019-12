V deseterici kot pri sosedu na kavi

"Delo in izkoriščanje priložnosti," svojo mantro poudarja glavni trener slovenske ženske smučarske reprezentance Janez Slivnik, ki je po vrnitvi iz ZDA prepričan o tem, da so dosedanji rezultati deloma dober temelj, hkrati pa v celoti še zdaleč ne ogledalo realnega dometa. To velja tudi za Meto Hrovat, za katero pa, če se oklenemo Slivnikovih besed, uvrščanje med deseterico še ni tako običajno opravilo kot kava pri sosedih.

Deseto mesto Mete Hrovat, 24. Tine Robnik ter 19. in 23. mesto Ane Bucik, tak je izkupiček slovenske ženske reprezentance v zadnjem koncu tedna v Killingtonu, kar je bolje kot na predhodnih dveh tekmah v Söldnu in Leviju, a manj od tistega, kar slovenski štab vidi za dekleta na vrhuncu sezone. "Niso počasne. Morda to na tekmah res še ni v celoti vidno. A za nami so le štiri preizkušnje. Sezona je še dolga. Čaka nas še veliko dela in veliko priložnosti za dokazovanje," po uvodnih štirih tekmah v tehničnih disciplinah meni novi glavni trener slovenske ženske reprezentance Janez Slivnik.

Za najboljši rezultat sezone je sicer po pričakovanjih poskrbela Hrovatova, pri kateri pa v oči bodejo tri ničle. Slivnik ob tem opozarja na tekmovalkino letnico rojstva (1998) in svari pred prenagljenimi pričakovanji. "Čeprav bi se ob hitrejšem smučanju v zgornjem delu proge lahko zavihtela še višje, pa moramo biti z njenim desetim mestom v Killingtoni zelo zadovoljni. Navsezadnje nima niti deset uvrstitev med deseterico v vsej karieri. Takšnih rezultatov mora biti več. Uvrščanje med deseterico mora zanjo v prihodnje postati kot kava s sosedom. Šele nato se lahko začnemo pogovarjati še o višjih ciljih," pravi povratnik v slovensko reprezentanco.

Zdi se, da se Ana Bucik umika iz začaranega kroga pretekle sezone. Foto: Sportida

Ker je deloval tudi na Finskem, za podkrepitev svoje teze o potrpežljivosti navaja primer Kalleja Palandra, ki je zbral kar 58 uvrstitev med najboljšo petnajsterico, preden se je prvič zavihtel na stopničke. "V slalomski trideseterici je bila v Killingtonu le ena smučarka, ki je bila mlajša od Mete. Čeprav je tekmo v Söldnu dobila Alice Robinson, pa slika v veleslalomu ni prav veliko drugačna. Pozabljamo, kako mlada je. Da, spada med najboljše. To je dejstvo. Če se vse sestavi, je že jutri lahko pri vrhu. A za dolgoročni uspeh se mora najprej povsem udomačiti v prvi jakostni skupini. Znanje ni sporno. Potrebuje čim več potrditev," je prepričan.

V nadaljevanju sezone si slovenski tabor obeta tudi kakšen dober veleslalomski rezultat Robnikove, poletno delo pa je vidno na primeru Ane Bucik. Novogoričanka je namreč prvič v karieri uvodni dve veleslalomski preizkušnji sezone končala med dobitnicami točk, njen slalomski rezultat iz Killingtona pa je kljub slabši štartni številki boljši od dosežkov iz pretekle zime. Sprememba je vidna tudi v smučarski tehniki.

Foto: Vid Ponikvar "Ana je visokorasla smučarka, ki je lahko zelo hitra, če obvladuje svoj pritisk na smuči. To je na treningih že vidno. Predvsem na manj zahtevnih progah. Za dodaten preboj pa bo morala kakovosten nastop sestaviti v celoti. Zdaj lahko govorimo o treh četrtinah. Pojavljajo se še stare napake. Je pa osredotočena, zato verjamem, da bo šel njen razvoj v pravo smer," o Bucikovi, ki je še predlanskim nastopila tudi v prvi jakostni skupini, pripoveduje novi šef slovenskih smučark.

"Treba je zajeti sapo in se lotiti nadaljnjega dela," za konec pogovora dodaja Slivnik, ki bo dekleta v nedeljo znova vrnil na sneg. Povsem čvrstega načrta sicer še nima. Bržčas ga bo pot vodila v Dolomite. Dopušča možnost nastopa na tekmah nižje ravni. Misli pa že osredotoča proti paralelni preizkušnji v St. Moritzu in veleslalomu v Courchevelu. O tem, ali bo priložnost znova namenil tudi kakšni tekmovalki iz evropskega pokala, se bo odločil naknadno.