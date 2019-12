Shiffrinova kot z drugega planeta, Ana Bucik z veliko težavami do točk

Tudi drugi slalom v sezoni je dobila neverjetna Američanka Mikaela Shiffrin. Družbo na odru za zmagovalke sta ji v Killingtonu v ZDA delali še Slovakinja Petra Vlhova in Švedinja Anna Swen Larsson, od treh Slovenk na štartu, pa se je v finale in s tem do točk svetovnega pokala prebila le Ana Bucik. Bila je 19. Meta Hrovat in Maruša Ferk sta odstopili v prvi vožnji.