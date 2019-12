Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Poleti je najprej smučala. Zdaj je že tekmovala. Naslednji cilj je tekmovalno dirkanje. Dobili smo dokaz, da tudi tega ni pozabila," na pragu nove smukaške sezone iz Lake Louisa sporoča Stefan Abplanalp, trener dvakratne svetovne prvakinje Ilke Štuhec, ki odšteva dneve do vrnitve v karavano svetovnega pokala.

Zima je v Lake Louisu pokazala zobe. Najprej z ekstremno nizkimi temperaturami, ki so zaznamovale moške preizkušnje, medtem ko je dekleta pričakalo sneženje. Kanadski organizatorji so v zahtevnih razmerah, ki na uradni tekmi zanesljivo ne bi dobile priponke regularnosti, pod streho spravili en uradni trening. Tudi v nadaljevanju tedna vremenska napoved ni najbolj ugodna, a gostitelji vendarle upajo, da jim bo uspelo izpeljati celoten program z dvema smukoma in enim superveleslalomom. Med tistimi, ki še posebej stiskajo pesti za ta scenarij, je tudi Ilka Štuhec, za katero je več kot devet mescev trdega dela od nove poškodbe do skorajšnje vrnitve.

V pričakovanju vrnitve

Če usodnega 23. februarja ne bi pristala v zaščitnih mrežah smukaške proge v Crans Montani, bi bila pred petkovo prvo hitrostno preizkušnjo nove zime verjetno kar v vlogi prve favoritinje. Zdaj pa so v Ilkinem taboru razumljivo bolj previdni. "Nismo v položaju, da bi lovili zmago. Gre za vrnitev. Pritiska ne sme biti. Izziv in priložnost? Vsekakor. Jasno, Ilki, v primerjavi s konkurenco, primanjkuje nekaj snežnih kilometrov, a je izpolnila zastavljeni trenažni cilj. Poleti je smučala, jeseni je že tekmovalno smučala. Zdaj je čas za dirkanje," razmišlja Stefan Abplanalp, ki petnajstemu času torkovega uradnega treninga ne pripisuje rezultatske teže, a meni, da je bil njen nastop koristen zaradi osvajanja želenih občutkov.

Stefan Abplanalp Foto: Vid Ponikvar "Pripravljena je!"

Prenovljen Ilkin štab je vseskozi dajal vtis potrpežljivosti, a obenem tudi odločne ciljne usmerjenosti. Ob koncu avgusta se je vrnila na sneg. Sledilo je stopnjevanje. 37 ledeniški dni, v zadnjih tednih pa dvigovanje ravni pripravljenosti v smučarskem središču Copper Mountain, kjer se je kot riba v vodi preizkušala tudi na daljših progah. Po zagotovilih trenerja tudi pri višjih hitrostih spretno obvladuje svoje telo in se približuje zamišljenim mejam. Obenem je z vsakim treningom potrjevala tudi zavidljivo stopnjo kondicijske pripravljenosti. Zato vprašanje o tem, ali je pripravljena na vrnitev, hitro dobi topovski pritrdilen odgovor.

Tekmovalni preklop

"V zadnjih tednih je bilo več kot očitno, da je Ilka v trenutkih pravega samozaupanja že zelo hitra. Zato bo pomembno, da ji uspe ta zadnji tekmovalni preklop. Je na vrhunski ravni, a po mojem mnenju potrebuje nekaj tekmovalnih štartov, da povsem ujame smučarski ritem," pred petkovim prvim smukom sezone razmišlja Abplanalp, za katerega kljub zadržanosti in stalni previdnosti februarska poškodba ni več tema pogovorov. "Njeno koleno je v zelo dobrem stanju. Prestalo je vse napore poletnih in jesenskih treningov. Tudi njena smučarska kakovost ni vprašljiva. Zanemarljive niso niti njene bogate izkušnje. Zdaj gre le za vprašanje njenega zaupanja. Ko si bo povsem zaupala tudi na tekmovalni ravni, bo znova vražje hitra," poudarja novinec v taboru svetovne prvakinje.

V novo sezono v novem dresu Foto: Sportida

"Zmagovanje kot vrhunec zabave"

"Poznam miselnost smučarskih šampionov. Ne glede na to, kaj se z njimi dogaja, se na tekmah želijo boriti za vrh. Zmagovanje ali uvrščanje na stopničke je za njih najbolj zabaven del smučarskega športa. Kdor je bil že večkrat na vrhu, ima prirojen občutek za to, kako se vrniti na stara pota. Kdor se pred poškodbo bori za 20. ali 25. mesto, ima ob vračanju več težav. Ilka ve, kakšne občutke potrebuje. Gre za klik, ki ga bo zaslišala. Vedela bo, kdaj je pripravljena za napad na vrh. Pomembno pa je, da smučar na tej ravni po eni strani ostane potrpežljiv, po drugi strani pa nemudoma izkoristi tisti trenutek popolnega ravnotežja in obvladovanja smuči," se je razgovoril smučarski potonik.

Medijsko zanimanje

Abplanalp priznava, da je na ravni ustvarjanja potrpežljivosti zelo pomembno tudi sodelovanje Ilkinega štaba. "Mi smo tisti, ki krepimo potrpežljivost," je prepričan in dodaja, da ob tem čuti stalne poglede okolice. Tudi novinarskih vprašanj ne primanjkuje. "Ilka je svetovna prvakinja, ki se vrača. Za smučarski svet je to zanimiva zgodba. Da, novinarji sprašujejo tudi mene. Toda ona je v središču pozornosti. V tem ne vidim nič slabega. Veste, čutiti mora to zanimanje," pripoveduje izkušeni švicarski trener, ki je na svojo smučarski poti med drugim sodeloval tudi z Lindsey Vonn, Julio Mancuso, Michele Gisin …