Če bo zmagovala, bo tudi Ilki dovolil, da ga našemi

"Kaj je moja naloga? Poleg vodenja, usmerjanja in posvečanja tehniki ter linijam tudi zagotavljanje najboljših pogojev za tekmovalko," tik pred selitvijo v ZDA in en mesec pred prvo smukaško preizkušnjo nove sezone razmišlja švicarski trener Stefan Abplanalp, ki je poleti okrepil štab najboljše slovenske alpske smučarke Ilke Štuhec.

Foto: Vid Ponikvar



Tedaj še v kratkih rokavih. Nato si je oblekel dolge in jih na ledeniku Saas Fee tudi zavihal. Šestindvajsetega avgusta se je dvakratna svetovna prvakinja natančno 184 dni po poškodbi kolena vrnila na sneg. Do danes je zbrala smučarskih 37 dni.



Za vami je 37 dni na snegu. Sledijo še trije tedni v Severni Ameriki. Premalo, dovolj?

Dobro vprašanje. Kot trener sem si ga vedno postavljal. Moj tokratni odgovor je: Dovolj. Res pa je, da potrebujemo kakovostno vadbo v Koloradu. Ne le zaradi količine, temveč zaradi dejstva, da smučarka potrebuje vožnje, na katerih bo pritisnila na plin. Do zdaj je smučala zelo pametno. Včasih tudi zunaj cone udobja. Vseeno pa je stalno iskala ravnotežje. Za pravo pripravo na sezono pa bo ključen zadnji preskok. Kar je delala čez celotno poletje, mora zdaj preliti v tekmovalno izvedbo. Čas je za dirkanje. Gre za tekmovalno drznost in iskanje ravnotežja na skrajnih mejah. Poleg tega pa bodo prihodnji treningi pomembni tudi zaradi zadnjih prilagoditev glede opreme, tehničnega preskoka in osvajanja specifične snežne podlage. Prav zaradi tega se bomo v Severno Ameriko podali tri tedne pred prvo tekmo, in ne le dva.

Foto: Getty Images

Kakšen je vaš severnoameriški načrt?

Najprej naj izpostavim, da smo izpolnili vse dosedanje cilje. To pomeni, da je Ilka primerno pripravljena na zadnji sklop treningov. Kar tri tedne naj bi trenirali v smučarskem središču Copper Mountain. Ker leži na visoki nadmorski višini, bomo trening po tednu in pol razbili s selitvijo v Denver ali kakšen drug kraj na nižji nadmorski višini, da si bo lahko tekmovalka opomogla. Tudi na samem terenu bomo morali biti zelo pametni. Tako pri izbiri števila voženj kot tudi zaporedju trenažnih dni. Končni cilj je, da bo Ilka povsem sveža vstopila v štartno hišico smuka v Lake Louisu.

Večji del priprav ste opravili v Saas Feeju, na vašem domačem pragu, tako da ni bilo težav z zagotavljanjem prog. Kakšen pa je vaš splošni občutek? Kako zaželena je Ilka na treningih drugih ekip?

Kakovost trenerja na tej ravni se meri tudi po njegovi mreži poznanstev. Trener svetovne prvakinje preprosto mora imeti dobre povezave, ki omogočajo treninge povsod po svetu. Kaj je moja naloga? Poleg vodenja, usmerjanja in posvečanja tehniki ter linijam tudi zagotavljanje najboljših pogojev za tekmovalko. Omenili ste Saas Fee. Tam smo bili mi v položaju, kjer so se drugi priključevali nam. Zdaj se selimo v Copper Mountain. Zaradi dobrih povezav z ameriško ekipo ne pričakujem težav. Sicer pa se ne strinjam s trenerji, ki se igrajo skrivalnice in onemogočajo treninge tekmecem. Nasprotno, trdim, da ti trening z najboljšimi pomaga, saj se lahko kaj novega naučiš. Poleg tega pa … Čas za tekme bo med sezono. Zdaj treniramo. Vseeno mi je, ali trenira na isti progi kot Mikaela Shiffrin. Pomembno je, da ima Ilka na voljo najboljše pogoje.

Ilka nerada govori o vlogi rekonvalescentke. Kako pa je vse skupaj delovalo na terenu?

Kot primer vam lahko navedem prvi skupni dan na snegu. To je bilo prosto smučanje. A že po nekaj zavojih sem videl, kar sem želel. Ni delovala kot smučarka, ki bi bila odsotna pol leta. Zato sva se hitro lotila krepitve samozavesti in zaupanja. Prosto smučanje smo hitro zamenjali za tehnični trening na postavljeni progi. Oboje smo nato spretno kombinirali.

Vas je presenetila?

Včasih se mi zdi, da me preseneti prav vsak dan na snegu. Po poškodbi se je vrnila zelo pozitivno naravnana. Čas med poškodbo je izkoristila tudi za druge stvari. Ob vrnitvi je imela pravo miselnost. Je pozitivna. Tudi ob slabših pogojih poišče pravi pristop. Imava enako filozofijo in enaka pričakovanja do dela. V tem trenutku sem zadovoljen. Najbolj pomembno je, da Ilka ostane zdrava. Ko pa se bomo decembra v Lake Louisu preselili v tekmovalno obdobje, nas bo seveda zanimala tudi izvedba. Trenutno pa smo na pravi točki. V ekipi imamo dobro ozračje. To je pomembno, če želimo ekipo dvigniti na višjo raven. Pomembno je tudi, da so v ekipi, z izjemo Ilke in Darje Črnko, novi obrazi. Dobro delujemo in treniramo po načrtih.

Do zdaj ste na Ilko gledali z druge strani. Zdaj ste del te ekipe in imate posledično drugačen vpogled. Kaj bi dejali? Na katerih ravneh je drugačna ali celo smučarsko edinstvena?

Na prvo mesto bi postavil visoka pričakovanja, ki jih goji do sebe, svojega smučanja in posledično ekipe, ki jo obdaja. Želi biti najboljša in najhitrejša. Ta odnos jo stalno spremlja. Kako? Na vsakem koraku ali na vsakem treningu se želi naučiti kaj novega. Hitro se uči in odlično komunicira. To me navdušuje, saj se sklada z mojo trenersko filozofijo. Tudi jaz kot trener želim biti boljši od drugih. Vsak dan. Če se na najvišji tekmovalni ravni dve osebi ujameta na takšen način, je to lahko zelo dobro. Lep primer so dnevi z izrazito slabim vremenom. Takrat se ne pritožuje. "Trener, poskusiva kaj novega," mi reče. To so atributi, ki delajo šampione. Opazil sem jih že v preteklosti. Tudi pri Lindsey Vonn.

Foto: Sportida

Ko ste ravno omenili Vonnovo … Ko nam je na uho prišla govorica o tem, da prihajate v tabor Ilke Štuhec, smo v bazah s fotografijami iskali vašo podobo in naleteli na utrinek iz Cortine d'Ampezzo 2018. V ciljnem izteku ste se v objemu Vonnove znašli v zanimivem oblačilu, kostumu pravljičnega samoroga. Kakšno je ozadje zgodbe?

Haha. Verjetno je bila neka jubilejna zmaga. Povsem spontan trenutek. Verjetno si je vse skupaj zamislila Lindsey.

Lahko ob Ilkini zmagi pričakujemo kaj podobnega?

Zdaj se o tem še ne pogovarjava. Pomembno je, da Ilko pripravimo na vrnitev in dober rezultat v Lake Louisu. Ne pričakujte, da bo zmagala že na prvi tekmi. To tudi ni cilj. Osrednji izziv je izvedba na prvi tekmi. Potrebujemo temeljni kamen, na katerem bomo gradili. No, če pa bodo prišle zmage, bom prisluhnil tudi Ilkinim zamislim glede posebnih oblačil.

Foto: Mediaspeed

Ste že slišali za razmišljanje Mikaele Shiffrin o odločnejšem vstopu v svet hitrih disciplin?

Kadar bo na štartu, bo v boju za vrh. Vprašanje pa je, za koliko nastopov se bo v zares zgoščenem in zahtevnem urniku svetovnega pokala odločila. Ne pozabimo, gre za svetovno prvakinjo in prejemnico malega globusa v superveleslalomu. Tudi v smuku je že pokazala zobe. Nedvomno bo na seznamu naših največjih tekmic.

Kako pa ste videli ledeniško predstavo in zmago Alice Robinson?

Tudi mene je presenetila. Zame je bil zanimiv predvsem njen drugi nastop. Imela je dobro izhodišče in majhen zaostanek za Mikaelo Shiffrin. Ostala je neverjetno hladna. Ne pozabimo, stara je 17 let. Postregla pa je z izjemno predstavo. Vsem tekmicam je dala misliti. Za zanimivost alpskega smučanja je to zelo dobrodošlo. Lepo je, da imajo svoje zmagovalce tudi manjše smučarske nacije. To je zelo osvežujoče.