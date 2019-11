Od "vojne" do velikega prijateljstva s Tino Maze

18. junija je dopolnila 30 let. Foto: Sportida

Zavrtimo čas nazaj. Meribel, 22. marec 2015. Marcel Hirscher in Anna Fenninger (danes poročena Veith) v osrčju Savojskih Alp pozirata z velikima globusoma. Dva najuspešnejša predstavnika zelo žlahtnega smučarskega letnika 1989 sta imela smučarski svet v svojih rokah. A če je bilo to za Hirscherja le eno poglavje v zgodbi o osemkratnem zaporednem zmagovalcu skupnega seštevka svetovnega pokala, pa se je za njegovo nekdanjo sošolko iz srednje smučarske in turistične šole v Bad Hofgasteinu, ki je tedaj vse do zadnje tekme bila ostro bitko s Tino Maze, začela svojevrstna kalvarija.



Poleti 2015 se je najprej zapletla v spor s smučarsko zvezo in skoraj ostala brez reprezentančnega statusa, nato pa si je tik pred začetkom sezone 2015/16 huje poškodovala desno koleno (strgani križna in stranska vez). V sezoni 2016/17 se je na kratko vrnila, a se zaradi vnetja levega kolena poslovila že po sedmih tekmah svetovnega pokala. Nova vrnitev je bila nekoliko dolgotrajnejša, a letošnjega januarja se je po vnovič strgani križni vezi desnega kolena vrnila pod nož.



Anna Veith, s tem priimkom nastopa po poroki z nekdanjim avstrijskim deskarjem Manuelom Veithom, ne skriva, da je ob poškodbah resno razmišljala tudi o tekmovalnem umiku. A vztraja. V Sölden je prišla le zaradi sponzorskih obveznosti in si ob tem vzela čas tudi za naš medij. Prihodnji teden pa jo že čaka pot v Severno Ameriko in priprava na vstop v sezono 2019/20. Posvečala naj bi se predvsem veleslalomu in superveleslalomu.

Po letu 2015 ste sicer dobili eno tekmo svetovnega pokala, ob tem še dvakrat stopili na zmagovalni oder in v Pjongčangu, kjer vas je za pičlo stotinko sekunde premagala Ester Ledecka, osvojili superveleslalomsko olimpijsko srebro. Toda … Na raven tistega Meribela 2015, ko sta se s Tino Maze gnali do skrajnih meja, se niste več vrnili.

Tista sezona je bila res nekaj posebnega. Res je, bila sem mlajša in v dobrem nizu. Ob sebi pa sem imela tudi izjemno tekmico. Druga drugo sva silili k popolnosti smučarskih izvedb. Tini sem hvaležna za to.

Se je mogoče vrniti na to raven?

Je. A za to človek potrebuje čas.

Dva velika globusa, dva mala globusa, tri olimpijske kolajne, pet kolajn na SP in 15 zmag v svetovnem pokalu. Foto: Sportida

In tudi potrpljenje. Ga imate?

Pravzaprav nisem imel nikoli prave izbire. Ni mi bilo lahko. Od leta do leta, od poškodbe do poškodbe. Pride dan, ko ni prave samozavesti. Nato sledijo bolj optimistični dnevi. A nekako še kar čakam na tisti dan, ko se bom znova počutila povsem stoodstotno pripravljeno. To pa je tisti predpogoj, da kot smučarka odločno stopim v štartno hišico in se poženem na vso moč. V takšnem nastopu je treba nato včasih tudi tvegati. Do tveganja pa se prisiliš, če si povsem zaupaš. Gre za sklenjen krog. To je tisto, kar vodi do ravni, o kateri me sprašujete. Za to delam.

Kaj je osrednji motiv?

Moja strast do smučanja. Ljubezen do športa. To me žene. To me motivira.

To je poudarjal tudi vaš gimnazijski sošolec Marcel Hirscher, ki je pred tedni naznanil tekmovalno slovo. Vas je presenetil?

Ne. Niti malo.

Foto: Sportida Res? Ste vedeli? Vam je zaupal, kaj namerava storiti?

Ne, nikoli nisva govorila o tem. Obenem v mislih niti nimam same odločitve za slovo v danem trenutku. Moj odgovor se je bolj nanašal na celotno zgodbo. V svoji izjemni karieri je dosegel vse, kar je mogoče doseči v alpskem smučanju. Vse njegove poteze so bile pravilne. Tudi v tem primeru. Kaj naj rečem? Popolna odločitev.

Njegova poteza sproža vprašanja o tem, kdaj je pravi trenutek za slovo. Na vrhuncu, po poškodbi, po rezultatskem padcu, ob primerni starosti … Poznate odgovor?

Menim, da bi si vsak športnik želel posloviti takrat, ko je na najvišji ravni. Ko dosežeš vse, ko premagaš vse … Seveda, to lahko nato tudi ponavljaš. Nikoli pa ne veš, kdaj se začneš odmikati in izgubljati stik. Zato je treba, tudi takrat, ko si na vrhu, poslušati svoje telo. Verjamem, da je Marcel storil prav tako. Poglejte, nismo več stari 23 let. Telo potrebuje več časa za regeneracijo. Glava se odziva drugače kot pred leti. Nismo več tako sveži. Za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala pa je treba posegati do skrajnih meja. On je to storil osemkrat. V nizu. Le predstavljam si lahko, kaj vse je moral prestati za ta neverjeten rezultat. Telo preprosto potrebuje počitek.

Ali držijo govorice, da ste se z upokojitvijo spogledovali tudi vi?

Da, res je.

Je bil to slab dan, le trenutek ali pa poglobljen razmislek?

Vse skupaj se vleče že kar nekaj časa. Že po svoji prvi veliki poškodbi sem porabila zelo veliko časa, da sem v fitnesu okrepila svoje telo. Ko sem se nato znova poškodovala, sem vsaj približno vedela, kaj me čaka. Imam še dovolj moči, da se vrnem? To je vprašanje, ki me je zaposlovalo kar nekaj časa. Na koncu sem prišla do spoznanja, da sem zmožna.

In zdaj? Kariera do olimpijskih iger 2022? Od sezone do sezone?

Ne vem. Niti sanja se mi ne. Nimam kakšnega čvrstega načrta.

Kako pa kot nekdanja dvakratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala gledate na letošnji lov za velikim globusom? Vidite v karavani junakinjo, ki bi lahko ogrozila Mikaelo Shiffrin?

Težko jo bo premagati. Zelo težko.

Spomin na Meribel 2015. Foto: Reuters

V katerih elementih je tako edinstvena?

Zelo stabilna in učinkovita je v tem, da na tekmovalni dan pokaže vse, kar zna. Izvedba! To jo dela edinstveno. Vem, da je težko na tako visoki ravni ohranjati stabilnost. Ona jo. Poleg tega je močna v vseh disciplinah. Nekako ji uspe zdržati. Ne zlomi se. To ni preprosto.

Pogovor sva začela z Meribelom 2015 in bojem s Tino Maze. Pa ga še zaključiva. Sta še v stiku?

Malce sva še v stiku. Od poletja naprej sicer ne. Poskušava pa ga ohranjati. Najin dvoboj za skupno zmago leta 2015 bil ekstremno napet in na najvišji ravni, toda nato naju je skozi skupne občutke in doživljanja združil. Najin odnos se je razvil v veliko prijateljstvo. Lepo je, da nama je to prinesel šport.

Na eni od zadnjih tekem z uvrstitvijo na oder za zmagovalke, superveleslalomu v Cortini d'Ampezzo 2017, pa vam je na stopničkah družbo delala še ena Slovenka. Ilka Štuhec. Kakšno je vaše mnenje o njej?

Ne poznam je tako dobro. A deluje zelo 'cool'. Kot smučarka pa je odlična smukačica. Zaradi svojih poškodb še toliko bolj cenim smučarke, kakršna je ona. Imela je veliko zdravstvenih težav, a se je vrnila na vrh. Za Slovence je to zelo pomembno. Mar ne? Smučarski svet pa je zaradi takšnih zgodb še bolj navdihujoč.