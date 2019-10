Po senzacionalni zmagi jo je poklical šolski zvonec z južne poloble

Alice v čudežni deželi. Naslovi so se v novinarskem središču ob vznožju ledenika Rettenbach, kjer se na nadmorski višini 2670 metrov (štart je na 3040) konča veleslalomska proga, pisali kar sami od sebe. A v resnici je prav Alice tista, ki je v deželo prinesla čudež. Komaj 17-letna Alice Robinson, šele tretja novozelandska smučarka z zmago v svetovnem pokalu, je namreč na bržčas najbolj zahtevni veleslalomski progi v ženski karavani v neposrednem obračunu prehitela ameriško zvezdnico in nesporno prvo damo "belega cirkusa" Mikaelo Shiffrin ter ob svojem ledeniškem krstu ter skupno enajstem nastopu v svetovnem pokalu prišla do senzacionalne zmage.

Smučarka iz novega stoletja. Foto: Sportida

Mladenka v rdečem

"Potrebovala bom nekaj časa, da pridem k sebi in se zavem tega podviga. Sem v šoku, a po drugi strani tudi navdušena. Tako kot med vožnjama. Da, bila sem živčna, a močnejši je bil občutek vznemirjenja," je s širokim nasmehom pripovedovala smučarska senzacija z južne poloble, ki bo 18 let dopolnila šele prvega decembra. Le dan pred tem bo v Killingtonu v ZDA nastopila z rdečo majico vodilne veleslalomistke svetovnega pokala. Tudi takrat bo skušala postreči z nadgradnjo modernega veleslalomskega sloga, pri katerem velja opozoriti predvsem na izjemne nagibe in specifičen položaj stegen. Tvegano, a hitro.

Po zmago!

Čutila je, da je hitra. "Vseeno sem skušala vse skupaj nadzorovati. Vedela sem, da bo na progi pestro. To mi je dal slutiti že ogled. V drugo pa … Vedela sem, da je zaostanek za Mikaelo majhen. 'Pojdi po zmago,' sem si dejala. No, tudi z drugim mestom bi bila zadovoljna. Zdaj pa … Sreča! Saj ni pomembno, koliko sem stara. Zdaj o tem ne razmišljam. Počutim pa se izjemno," je vtise zbirala Robinsonova in hitro dodala, da se v njeni domovini verjetno zmage ne veselijo kaj pretirano, saj so razočarani zaradi poraza kultne rugbi reprezentance. "Morda sem poskrbela vsaj za eno dobro novico," je dodala sproščena prvokategornica.

"Vrnila sem bom," sporoča Alice. Foto: Sportida

Krst v Kranjski Gori

"Kdo za vraga je Alice," se je spraševala glasbena skupina Smokie. In res. Kdo pravzaprav je nova mlada zvezdnica smučarskega svetovnega pokala? Njen rojstni kraj je Sydney. Vse do četrtega leta je živela v Avstraliji, sledila pa je selitev na Novo Zelandijo, natančneje v Queenstown. Tam se je zaljubila v alpsko smučanje. In v Novo Zelandijo. "Prav zaradi tega nisem nikoli razmišljala, da bi nastopala za Avstralijo," pravi prva zmagovalka nove sezone, ki je na tekmi FIS prvič nastopila leta 2017. Krst v svetovnem pokalu je doživela 6. 1. 2018 v kranjskogorski izvedbi Zlate lisice, kmalu zatem pa je novozelandske barve branila tudi na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Nastopila je tudi na svetovnem prvenstvu v Aareju.

11 sekund za Mikaelo Shiffrin

Na olimpijskih igrah v Južni Koreji je v veleslalomu zasedla 35. mesto. Za prvakinjo Shiffrinovo je zaostala kar enajst sekund. Ne skriva, da jo je opazovala. Tudi med novozelandskimi treningi. V njej je videla smučarski ideal. Vzorniki so zanjo tudi Julia Macuso, Bode Miller in Lindsey Vonn. Nekaj ameriškega je v njen koncept dela vnesla tudi trenerska ekipa, v kateri imata glavno besedo Chris Knight in Jeff Fergus. Gre za strokovnjaka, ki sta usmerjala tudi Vonnovo. Pomagala sta tudi Alice. Letos je tudi po njuni zaslugi postala svetovna mladinska prvakinja v veleslalomu. V Spindleruvem Mlynu je prišla do prvih točk svetovnega pokala (16. mesto), nato pa je presenetila z drugim mestom v finalu svetovnega pokala v Soldeu. Alice Robinson torej ni smučarska "padalka". Je projekt.

Letos je nastopila tudi v Mariboru. Foto: Sportida

Pravega poletja ne pozna. Med evropsko zimo je namreč njena evropska baza Val di Fassa v Italiji, pomlad je letos podaljšala s smučanjem v ZDA, v evropskih poletnih mesecih pa sneg išče v okolici domačega Queenstowna. A šport ni vse. "Oh, čaka me še šola," je nasmejala novinarje v Söldnu in povedala, da bo tekmovalni premor izkoristila za vrnitev v domovino, kjer jo med drugim čaka še zadnji teden srednje šole. Še ta mesec bo zanjo zadnjič zazvonil šolski zvonec. Nato pa bo skušala dokazati, da zadnji tekmi še zdaleč nista bili naključje. Ob tem ne skriva širših ambicij in napoveduje tudi postopno dodajanje superveleslaloma.

Smučarski instinkt

In recept do uspeha? O smučarski tehniki, opremi (smuča na Völklovih smučeh) in visokem proračunu, ki je ob takšni logistiki obvezen, ne govori prav veliko. Tudi o nadarjenosti ne. Ne skriva dobre organiziranosti. Izpostavlja pa miselnost. "Iščem vedrino. Poskušam se stalno smejati. Pomagam si tudi z glasbo. Ta me pred tekmami nasmeji in hkrati podžge. Sicer pa se sprašujem, ali je vse skupaj smiselno, če se ob tem ne zabavaš. Jaz se. Ko pa je čas za tekmo, ne razmišljam prav veliko. Sledim instinktu," se glasi odgovor prve zmagovalke tekme svetovnega pokala, ki se je rodila po letu 2000.