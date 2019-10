Mikaela Shiffrin naletela na izzivalko iz novega stoletja

Tako najboljša smučarka zadnjih let Mikaela Shiffrin kot tudi članice slovenske reprezentance verjetno ne bi imeli prav nič proti, če bi druga vožnja uvodnega veleslaloma sezone na ledeniku Rettenbach nad Söldnom postregla s ponovitvijo dosežkov iz prvega teka. Američanka je namreč vodila, Meta Hrovat pa je bila četrta. A v popoldanskem delu sončne preizkušnje je branilka velikega kristalnega globusa predse spustila novozelandsko senzacijo Alice Robinson, Hrovatova, ki je bila na poti v deseterico, pa je po nerazumljivi napaki na ravninskem delu padla tik pred ciljem. Za najboljšo slovensko uvrstitev je tako na enajstem mestu poskrbela povratnica v svetovni pokal Tina Robnik, do točk pa je na 23. mestu prišla tudi Ana Bucik.

Meta Hrovat tokrat brez točk, čeprav je bila po prvem teku četrta. Foto: Getty Images

Junakinja iz novega tisočletja

Alice Robinson, ki bo šele prvega decembra dopolnila 18 let, sicer še zdaleč ni neznanka v smučarskem svetu. Srečali smo jo lahko tudi na tekmah v Mariboru in Kranjski Gori, hkrati pa gre za svetovno veleslalomsko prvakinjo. V tej vlogi je nastopila tudi v finalu svetovnega pokala v Soldeu in se senzacionalno zavihtela na drugo mesto. Jasno, za Mikaelo Shiffrin, ki je bila tokrat od nje boljša tudi po prvi vožnji. V drugo pa je novozelandska najstnica pokazala še več odločnosti v zahtevni strmini, se odlično prilagodila na snežno podlago in zavidljivo odpeljala tudi v ciljnem ravninskem delu. Tam je znova blestela tudi Shiffrinova, a je bila na koncu za pičlih šest stotink sekunde prekratka za svojo že 61. zmago.

Mikaela Shiffrin: 158. tekma, 84. uvrstitev na stopničke. Foto: Getty Images Spomin na Tino Maze

Smučarski svet je tako videl prvo zmagovalko rojeno v tem tisočletju. "Lepo, res lepo. Vsa ta leta smučarskega vzpenjanja sem se zgledovala po Mikaeli Shiffrin. Zdaj sem jo kar premagala. Noro! Izjemen občutek in zame tudi obliž po porazu naše ragbi reprezentance. Upam, da sem s tem poslala neko dobro novico v domovino," je bila presrečna Robinsonova, ki je po Claudii Rigler in Annelise Coberger postala šele tretja novozelandska smučarka svetovnega pokala. "Povsem zasluženo. Lepo jo je gledati," je ob tem dejala Shiffrinova in zavrtela čas nazaj: "Spominjam se, kako sem premagala Tino Maze, po kateri sem se zgledovala. Kot bi bilo včeraj. Verjetno se zdaj tako počuti Alice."

Tina Robnik na pragu deseterice

V senci končnega novozelandsko-ameriškega obračuna, ki bi utegnil zaznamovati še marsikatero veleslalomsko tekmo, medtem ko pa velika favoritinja za skupno zmago ostaja Shiffrinova, je za slovenski rezultat dneva poskrbela Tina Robnik, za katero je bila to prva prava tekma po poškodbi marca 2018. Lučanka je v finalu pridobila kar devet mest in tekmo končala na enajstem mestu, kar je njen tretji najboljši rezultat v karieri. "Dva dni pred tekmo sem si dopovedovala, da se dolgotrajni premor ne bo poznal. A danes sem čutila pritisk. Zato sem še toliko bolj ponosna na to, da sem se zbrala in se osredotočila na izvedbo. Uspela sta mi dve korektni vožnji, a, tako kot na treningih, je prostora za napredke še veliko," je dejala Tina in si očitala predvsem prehod v ravninski del v obeh nastopih.

V nedeljo se bodo v veleslalomu na ledeniku Rettenbach pomerili še fantje. Na štartu bosta tudi dva Slovenca – Žan Kranjec in Štefan Hadalin.

