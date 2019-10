Nova sezona: Kranjec na stopničkah, Hrovatova v deseterici

Čeprav bo ob koncu tedna v Söldnu, kjer se že tradicionalno začenja nova sezona svetovnega pokala, slovenske barve branilo šest smučarjev, pa sta v središču pozornosti predvsem najboljša slovenska veleslalomista Žan Kranjec in Meta Hrovat.

Za obema je uspešno poletje. Kranjskogorčanka je bila po dolgotrajnih težavah s kolenom vesela predvsem dejstva, da je sanirala poškodbo, našla pravi smučarski čevelj in vse treninge opravila brez večjih težav ter se z novim trenerjem posvetila smučarski tehniki. Najboljši slovenski smučar zadnje zime je lahko še nadgradil že tako izjemno fizično pripravljenost, na smučeh pa je iskal drobne delce napredka in predvsem občutek za tekmovalno napadalnost.

Foto: Sportida

V dolino Ötz sta v družbi Tine Robnik, Ane Bucik, Neje Dvornik in Štefana Hadalina, ki so prav tako stari znanci ledeniških tekem, pripotovala dobro razpoložena. Oba sta zadnje treninge opravila na koroškem ledeniku Mölltal. Podlaga resda ni bila takšna, kakršna ju čaka ob koncu tekma v Söldnu, a ob vprašanju o ravni pripravljenosti sta oba zadovoljna prikimala.

Tudi trenerja ne skrivata zadovoljstva. "Priprave so bile dolge, zato vsi skupaj komaj čakamo, da se vse skupaj začne zares. Ledeniška tekma je nekaj posebnega. A verjamem, da so Meta in preostale reprezentančne tekmovalke pripravljene. Zdaj pa … Brez strahospoštovanja na progo," pravi glavni trener ženske reprezentance Janez Slivnik. "Naredili smo vse, kar smo morali. Žan je pripravljen, a tekma je tekma. Verjamem, da lahko pokaže tudi tekmovalno zrelost," pa je pristavil moški šef Klemen Bergant.

Kaj pa osrednja aduta?

Dvojni pogovor: Žan Kranjec in Meta Hrovat

Se vajino razpoloženje močno spremeni, ko se pripeljete v Sölden ali nato pod vznožje ledenika Rettenbach, kjer dvomov o tem, da se začenja nova sezona, ni več?

"Čutim, da lahko pokažem več kot v preteklosti. Več lahko tvegam." Foto: Grega Valančič/Sportida Meta Hrovat: Seveda. Srce bije hitreje, priznam. A to so pozitivni občutki. Veselim se tekme, čeprav pravim, da söldenska tekma vedno prihaja malce prezgodaj. Toda za menoj je zelo kakovostno pripravljalno obdobje. Moj prihod je bil zato zelo optimističen.

Žan Kranjec: Že ko smo teden pred tekmo prišli na krajši trening na tekmovalno progo, so me prevevali drugačni občutki. Kot bi mi nekaj sporočalo, da sezona trka na vrata. No, ko sem se zdaj vrnil, so ti občutki še bolj izraziti. Ko smo se v četrtek peljali po dolini in videvali smučarske kombije, znane obraze … Da, tekma je pred vrati.

Žan, vi ste že dokazali, da se na tem hribu lahko borite za vrh, Meta, pri vas smo dobili občutek neporavnanih obračunov. Kako gledata na to popotnico?

M. H.: Neporavnani računi? Da, morda. Tukaj nisem nikoli blestela. A nisem jezna. Ne bi bilo dobro, saj je jeza zame slabo gorivo. Čutim pa, da lahko pokažem več kot v preteklosti. Več lahko tvegam.

Ž. K.: Res je, tukaj sem bil že četrti, pa takrat še nisem kotiral tako visoko. Tudi zaradi tega se je lažje postaviti na štart proge. Vem, da sem lahko znova dober.

Če bi izbirala teren za uvodno tekmo, bi izbrala …

M. H.: Kranjsko Goro! Domači Podkoren.

Ž. K.: Alta Badio. To je pač teren, ki mi je najbolj pisan na kožo.

Kakšno je bilo vajino poletje?

"Vem, da sem lahko znova dober." Foto: Grega Valančič/Sportida M. H.: Delovno. To je beseda, ki mi najprej pade na pamet. Najprej sem se seveda sprostila in si nabrala novih moči. Nato pa kondicijski treningi, smučanje … Bilo je naporno, a prijetno hkrati. Zakaj? Sama pri sebi sem opazovala napredek. Treningi so bili kakovostni. To mi je dalo zagon za vsak naslednji dan.

Ž. K.: Nič pretresljivega. Vzel sem si nekaj prostega časa, se družil s prijatelji, bil več časa z družno … Hitro sem se nato lotil kondicijskih priprav. Od maja sem stalno treniral. Vmes sem le občasno skočil v kakšno obmorsko letovišče.

Kakšni pa so videti vajini dnevi popolnega smučarskega ali športnega umika?

M. H.: Najraje se umaknem v gore. Rada sem tam, kjer je malo ljudi. Uživam v naravi. Rada plezam. Letos sem lotila tudi kajtanja. Uf, uživala sem.

Ž. K.: Rad se umaknem na morje, se družim s prijatelji ali pa se spoznavam z drugimi športi. Znam se odklopiti in preživeti dneve brez obremenjevanja s smučanjem.

Nerada napovedujeta svoje rezultate, zato vama ponujamo drugačen izziv. Meta, kako visoko se lahko v Söldnu zavihti Žan? Žan, kje vidite Meto?

M. H.: Ojoj … Ne le sebi, tudi drugim nerada napovedujem rezultat. Vem pa, da lahko upravičeno meri visoko. Kar nekajkrat smo trenirali skupaj. Brez olepševanja lahko povem, da spada v sam vrh. Vidim ga na stopničkah.

Ž. K.: Verjamem, da je Meta vrhunsko pripravljena. Ne vem sicer, kako ji ustreza ta teren. Njen domet pa je uvrstitev v najboljšo deseterico. Vsekakor gre za smučarko, ki je iz leta v leto boljša.

In komu bi pripisala največ možnosti za veliki kristalni globus?

M. H.: Pri dekletih moram, tako kot vsi, ki spremljajo smučanje, opozoriti na Mikaelo Shiffrin. Ob tem pa upam, da bom na takšno vprašanje lahko kdaj odgovorila tudi s svojim imenom. Moški? Alexis Pinturault.

Ž. K.: V naši konkurenci se bodo karte po upokojitvi Marcela Hirscherja na novo premešale. Favorita sta Pintuarult in Henrik Kristoffersen. Pri dekletih pa dvomov o glavni favoritinji pač ni: Mikaela Shiffrin.

