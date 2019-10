Po treningu še vabilo na začetek sezone

Del slovenske smučarske reprezentance je bil ta teden deležen prostega termina za trening na tekmovalni progi na ledeniku Rettenbach v Söldnu, kjer je bila sicer precejšnja gneča. Med množico pa se je pomešala tudi delegacija Mednarodne smučarske zveze, ki jo je vodil vodja ženskih tehničnih preizkušenj svetovnega pokala Markus Mayr. Ta je po ogledu terena brez oklevanja prižgal zeleno luč za dvojni veleslalomski program, s katerim se bo 26. in 27. oktobra začela sezona 2019/20.

"Pogoji so res odlični. Seveda organizatorje čaka še kar nekaj dela. A verjamem, da bodo do prihodnjega konca tedna pripravili vse potrebno. Že zdaj pa si lahko prislužijo čestitke za progo, ki so jo pripravili za trening. To ni samoumevno," je dejal Mayr in tako v Sölden povabil številne tabore. Med njimi tudi slovenskega, ki ga bodo po vsej verjetnosti sestavljali Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik in Neja Dvornik.