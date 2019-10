Doping: avstrijski smukač ni sledil slovenskima grešnikoma

"Hannes Reichelt je nedolžen," sporočajo avstrijski mediji in navajajo, da je bil postopek proti 29-letnemu solnograškemu smučarju, ki so ga povezovali z zloglasno afero Aderlass, tudi uradno končan. Primer je opuščen. "Vrnili so mi tudi mobitel, ki so mi ga tedaj zasegli. Končno ga imam. Vesel sem, saj sem malo skopuški," se je ob tem pošalil dolgoletni avstrijski reprezentant, ki je v obsežni zgodbi dočakal povsem drugačen epilog kot slovenska kolesarja Kristijan Koren in Borut Božič. Donedavna člana Bahrain Meride (Koren kot kolesar, Božič kot športni direktor) sta bila namreč po tem, ko sta bila spoznana za kriva zlorabe dopinških pravil, pretekli teden suspendirana do maja 2021. Sledila je še odpoved delodajalca.

Foto: Sportida Vroči majski dnevi

Spomnimo, ob koncu maja se je pod drobnogledom obsežne dopinške preiskave, ki je zatresla tek na smučeh in kolesarstvo, znašel tudi Reichelt. "Ne vem, od kod izvira ta zgodba. Vem le, da nisem užival nič prepovedanega. Prav nasprotno, za vsako zdravilo proti kašlju preverim, kaj vsebuje," je v odzivu za Kronen Zeitung takrat dejal smukač, sicer svetovni superveleslalomski prvak iz leta 2015 in zmagovalec trinajstih tekem svetovnega pokala. Omenjeni časnik je ob tem namigoval, da se je v preiskavi znašel zaradi sodelovanja s tekaškim trenerjem Geraldom H. Najbrž gre za Geralda Heigla. Reichelt je priznal, da ga pozna še iz šolskih dni in da mu je pripravljal kondicijske programe, nikoli pa mu naj ne bi ponudil nič nezakonitega.

"Izgubil sem tla pod nogami"

"Izgubil sem tla pod nogami, ko sem izvedel, kaj je razlog za zaslišanje. Tudi moji družini ni lahko," je takrat dejal Reichelt. "Vse zanikam. Tega ne počnem. Vedno sem se trudil, da bi bil moj šport čist. Doping je škodljiv za zdravje. To je tudi goljufija. Vzgojen sem bil v drugačnem duhu," je dejal Avstrijec in izrazil upanje, da bo v kratkem prišel do obremenilne dokumentacije, nato pa dokazal, da "nikoli ni kršil pravil". Zdaj je to tudi dokazal. V sezono 2019/20 bo vstopil kot čist športnik. Priznava pa, da so se zadnji meseci zanj vlekli v nedogled.