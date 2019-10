Ljubljančan v srbskem dresu okreva po poškodbi

Srbski smučarski reprezentant Marko Vukičević, ki je do leta 2012 nastopal pod slovensko zastavo, je zadnji trening v Saas Feeju zapustil s helikopterjem. Ljubljančan zdaj okreva po poškodbah roke in noge.

"Rehabilitacija in okrevanje sta sestavni del vsakega športa," iz bolniške sobe klinike v Vispu sporoča 26-letni Ljubljančan Marko Vukičević, ki je v sredo grdo padel na treningu hitrih disciplin v Saas Feeju. Tam je treniral s švicarsko izbrano vrsto. Srbski olimpijec si je ob tem zlomil nogo pod kolenom in poškodoval roko. Prvo operacijo je že prestal, druga ga čaka v petek. Sledi selitev v Ljubljano in, namesto zaključnih priprav na tekmovalno zimo 2019/20, nova rehabilitacija.