Ljubljančan, ki bo na olimpijskih igrah nastopil za Srbijo

Marko Vukičević

V svetovnem pokalu je zbral pet nastopov. Foto: Sportida

Medtem ko je najboljša srbska alpska smučarka Nevena Ignjatović vključena v slovensko reprezentanco in zaradi boljših pogojev za treninge živi v Škofji Loki, pa ima močan slovenski prizvok tudi moška smučarska reprezentanca največje republike nekdanje Jugoslavije. Njen prvi adut je namreč Ljubljančan Marko Vukičević, ki je do leta 2012 na tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze nastopal kot Slovenec, nato pa je izkoristil srbske korenine (mama je Srbkinja, oče Črnogorec, v Sloveniji pa živita že od leta 1985) in prestopil v novo reprezentanco.

Priznava, da je bila to poteza, ki mu je rešila kariero, za nameček pa ponudila nekaj nepozabnih izkušenj, kot so nastopi na svetovnih prvenstvih (Schladming 20013 in St. Moritz 2015) in olimpijskih igrah. Po Sočiju 2014 bo februarja prihodnje leto srbske barve branil še v Pjongčangu. "Potem ko zaradi slabših rezultatov nisem imel možnosti za vidnejšo reprezentančno selekcijo, v Sloveniji nisem imel pave volje, saj bi bile tudi moje možnosti omejene. V Srbiji pa se je zame pokazala lepa priložnost, da z izdatno finančno injekcijo tamkajšnje smučarske zveze in olimpijskega komiteja dvignem raven svojega smučanja," pojasnjuje Vukičević.

Finančno oporo mu namenjata srbska smučarska zveza in olimpijski komite Srbije. Foto: Osebni arhiv

Izkušnje in olimpijske igre

Prav Pjongčang bo za srbskega reprezentanta največji izziv. Ob tem velja poudariti, da je pomembno nalogo opravil še pred pravim začetkom sezone, ko je med pripravami na južni polobli odlično nastopal na tekmah južnoameriškega pokala v Čilu, kjer je močno popravil svoje FIS-točke, tako da ima na smukaških tekmah ugodno štartno izhodišče, kmalu za trideseterico. "Z rezultati v Čilu sem tudi sam sebe nekoliko presenetil. Je bila pa to zame zelo lepa popotnica za to sezono," pravi 25-letni Ljubljančan.

"V tej zimi spoznavam terene svetovnega pokala. V hitrih disciplinah je namreč prav kopičenje izkušenj najpomembnejše. Tako sem že nastopil v Lake Louisu in Val Gardeni. Načrtujem vsaj še nastope v Wengnu in Kvitfjellu. Ob tem imam v načrtu tudi še nekaj štartov v evropskem pokalu. Osrednji cilj zime pa so seveda zimske olimpijske igre," svoje karte razkriva Marko, ki mu je srbska zveza dodelila tudi trenerja, medtem ko si smuči pripravlja sam ali pa mu na pomoč priskoči slovenski serviser v ruski reprezentanci Gregor Koprivnik.

Že letos med dobitnike točk?

Prav v Lake Louisu je bil tudi blizu prvim točkam v svetovnem pokalu. Zgrešil jih je za vsega dve desetinki. "Ta rezultat mi je dal vedeti, da lahko pogledujem proti točkam. Tudi v Val Gardeni sem bil na dobri poti, a sem nato v spodnjem delu proge storil napako. Zato verjamem, da je povsem realno pričakovati uvrstitev med najboljšo trideseterico. Se pa, povsem iskreno, s tem ne obremenjujem. Korak za korakom. Predvsem pa moram ostati zbran. V hitrih disciplinah je glava zelo pomembna," pravi.

Po tekmah v Val Gardeni se vrača na tekme nižje tekmovalne ravni. Foto: Sportida

Kaj pa domet prihodnjih sezon? "O tem prav veliko še nisem razmišljal. Ponavljam, želim delati postopoma in načrtno. Moji cilji so seveda visoki. Sem pa potrpežljiv. Verjamem, da bi lahko največ pokazal čez dve ali tri sezone, ko bom že dodobra spoznal vse smuke in si nakopičil dovolj izkušenj. Tedaj želim redno osvajati točke in se približati najboljšim. Ko si enkrat v tem krogu, pa lahko ob dobre dnevu pride tudi tvoj veliki trenutek," odgovarja Marko, ki se na smučarskih treningih večinoma priključuje večjim ekipam, občasno tudi slovenski, medtem ko kondicijsko vadbo opravlja v družbi Žana Kranjca pri priznanem kondicijskem trenerju Marku Bračiču.