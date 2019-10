Kombinacija še živi, a z novimi pravili

Štefan Hadalin vendarle ne bo zadnji svetovni podprvak v kombinaciji. A ko bo Vrhničan v Cortini d'Ampezzo 2021 branil srebro iz Aareja, bo tekmovalni format nekoliko spremenjen in predvsem manj naklonjen slalomistom. Kombinacijska preizkušnja se bo tudi po novem začela s hitro disciplino (pri FIS se zavzemajo za več superveleslalomov, čeprav tudi smuk ni izključen), a se štartni vrsti red nato v drugem delu ne bo več obrnil. Vrstni red iz hitre discipline bo namreč obenem tudi slalomska štartna lista.

Pri tej odločitvi sicer v oči najbolj bode dejstvo, da je vodstvo Mednarodne smučarske zveze povsem preslišalo mnenje stroke, v tem primeru izvršnega smučarskega komiteja. Ta je lani že "pokopal" kombinacijo kot disciplino, a jo je predsedstvo FIS nato vrnilo med žive.

Tudi paralelne tekme ostajajo v koledarju. Foto: Getty Images Nova sezona svetovnega pokala sicer ponuja kar štiri kombinacijske preizkušnje pri dekletih (Val d’Isere, Zauchensee, Crans Montana in La Thuile) ter tri v moški (Bormio, Wengern in Hinterstoder).

Predhodno ugašanje kombinacije je sicer sovpadalo z razcvetom mestnih paralelnih tekem. Te vseeno ostajajo v tekmovalni ponudbi, a znova po nekoliko spremenjenem sistemu. Od zdaj bo najprej na sporedu ena kvalifikacijska vožnja, ki bo izluščila 32 smučarjev v izločilni fazi. V šestnajstini finala bosta nato na sporedu še dve vožnji, od osmine finala naprej pa zgolj ena.

Posledično koledarji tekem svetovnega pokala ostajajo zelo zgoščeni. Nova sezona tako prinaša 42 tekem za ženske in kar 45 za moške. Za sezono 2020/21 je predvidenih 38 ženskih in 42 moških tekem ter svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampazzo, za olimpijsko zimo 2021/22 pa ob preizkušnjah v Pekingu še 38 oziroma 39 tekem svetovnega pokala.

Kdaj v Mariboru in Kranjski Gori?

FIS je na tradicionalnem jesenskem zasedanju v Zürichu Soldeuu dodelil organizacijo finala svetovnega pokala za sezono 2022/23, obenem pa je dokončno potrdil koledarje za prihodnjo zimo in osnutke koledarjev za nadaljnje tri sezone. Vanje sta vključena tudi Maribor in Kranjska Gora.



2019/2020

Maribor, 15. in 16. 2. 2020; Kranjska Gora, 14. in 15. 3. 2020



2020/21

Maribor, 27. in 28. 2. 2021; Kranjska Gora, 13. in 14. 3. 2021



2021/22

Maribor, 26. in 27. 2. 2022; Kranjska Gora, 12. in 13. 3. 2022



2022/23

Maribor, 7. in 8. 1. 2023; Kranjska Gora , 11. in 12. 3. 2023