Kralj je odšel, kraljica ostaja: bi se je morali "bati" tudi Ilka in Tina?

Za širokim nasmehom Mikaele Shiffrin se dan pred prvim veleslalomom sezone skriva velika odločnost. Sama pravi, da želi nadaljevati tam, kjer je lani končala. Še več. "Lani sem se tako zelo zabavala. Želela bi si, da se sezona 2018/19 ne bi nikoli končala." A se je. In to z Američankinim tretjim zaporednim velikim kristalnim globusom, ki si ga je zagotovila že krepko pred finalom. Spotoma je pobrala še male globuse v superveleslalomu, veleslalomu in slalomu, dobila kar 17 tekem svetovnega pokala (od skupno 35 tekem, pri čemer se jih je sama udeležila 26) in še dve na svetovnem prvenstvu v Aareju.

"Pripravljena sem"

A čeprav je poleti povečala obseg objav na družbenih omrežjih in se pokazala tudi v nesmučarski luči, pri čemer obljublja, da se v resne glasbene vode še ne namerava podati, pa dvomov o tem, da je znova trdo in zavzeto delala, ni. Tako v fitnesu kot na snegu. Bo to pokazala že na prvi tekmi? "Bomo videli. Trenirala sem tudi s tekmicami in videla marsikaj. Ne, nisem bila vedno najhitrejša. Odvisno bo od tega, katera se bo najbolj odločno 'vrgla' na progo. Söldenska tekma je svojevrstna enigma. Se pa veselim izziva. Pripravljena sem," je zbrani sedmi sili na avstrijskem Tirolskem pripovedovala 24-letna smučarska šampionka iz Kolorada.

V središču pozornosti. Foto: Getty Images

Slovakinja Petra Vlhova, ki je lani slalomu dodala še veleslalom, ima svoje načrte. Tudi vsestranska Švicarka Wendy Holdener poleti ni sedela križem rok. In še kakšna dama bo želela do najbolj dragocenega skalpa. A v luči celotne sezone se zdi, da bo Shiffrinova sama sebi znova največja tekmica. Težko si namreč predstavljamo, da bi lahko katera izmed tekmic postregla s takšno stabilnostjo in kontinuiranim poseganjem po najvišjih mestih kot prav branilka naslova. Za nameček ima ta v tekmovalnem programu še kar nekaj rezerv, ki bi jih verjetno znala izkoristiti, če bi ji v grlo tekla voda. Navsezadnje je edina v zgodovini, ki je vsaj enkrat zmagala v smuku, superveleslalomu, veleslalomu, slalomu in na mestni paralelni tekmi.

Abeceda scenarijev

Kaj pa tekmovalni načrt za novo sezono? "Zdi se, da je vsako leto v koledarju več tekem. To so novi izzivi. Vesela sem, da imam ob sebi močno ekipo, ki mi pomaga pri usklajevanju obveznosti in določanju tekmovalnega urnika. Sem tudi dobra pri poslušanju lastnega telesa. Poskušam se približevati skrajnim mejam, a jih ne preseči. Imamo več načrtov. A, b, c, d … Verjetno bi lahko uporabila celotno abecedo. Odločili se bomo za pravi scenarij, po katerem bom našla ustrezno ravnovesje med tekmami, treningi in počitkom," odgovarja šampionka, ki bi lahko postala prva ženska smučarka po Annemarie Moser-Pröll s štirimi zaporednimi velikimi globusi.

Bo tako tudi marca 2020 v Cortini d'Ampezzo? Foto: Sportida

Tudi proti Ilki

Shiffrinova je ponosna, da je lahko lani sezono zaključila z zmago na zadnji tekmi. Ne le zaradi zmage, temveč same izvedbe in občutka notranje moči. "Rada bi šla po tej poti," odločnosti ne skriva prva dama svetovnega pokala, ki je morala ob pripravi urnikov v preteklih zimah skrbno paziti tudi na velika tekmovanja. V novi sezoni bodo njene misli le pri svetovnem pokalu, kar posledično pomeni, da bo nastopila na več tekmah. Sama izpostavlja predvsem februarski del koledarja. "Takrat sem se večinoma borila za kolajne na SP ali OI. No, zdaj bo mogoče čas za kakšen hitrostni izziv in spoznavanje novih krajev," je avstrijski smukaški falangi in Ilki Štuhec rokavico nehote vrgla Mikaela.

Proti Tini na papirju, proti Ilki na snegu? Foto: Sportida

Več tekem, več točk. V pretekli zimi jih je zbrala 2.204, kar je drugi najboljši dosežek v zgodovini oziroma od uvedbe veljavnega točkovnega sistema. Letvica je višje. Leta 2014 jo je postavila Tina Maze, ki je osvojila neverjetnih 2.414 točk. Ob podobni prepričljivosti in več nastopih (koledar ponuja kar 42 tekem) bi utegnil postati ogrožen tudi ta mejnik. Shifrinova se z njim ne obremenjuje. Kot tudi z drugimi rekordi ne. "Rekordi … Da, lepo jih je premagati. To pa je tudi vse. Zame je podiranje rekordov znak športnega razvoja. Verjetno je nekje neka deklica, ki bo čez nekaj let podrla kakšnega od mojih rekordov," pravi Američanka.

Prva ljubezen ostaja slalom

V smuku ni več tujka. V superveleslalomu je kljub omejenemu številu nastopov osvojila globus ter postala svetovna prvakinja. Lani je bila tudi prvič najboljša veleslalomistka na svetu. A njena prva ljubezen ostaja slalom, torej disciplina, ki jo je izstrelila med smučarske zvezde. "Slalom je bil vedno ob meni. V dobrem in slabem. Je kot moj najboljši prijatelj. Zato sem mu najbolj predana. Morda sem ga trenirala manj, a je bolj zabavno. Hitro se lahko vrnem," pravi lastnica kar šestih slalomskih globusov. "Izgubila" ga je le leta 2016, a še tedaj na račun poškodbe, zaradi katere je izpustila del sezone.

Kralj je odšel, kraljica ostaja. Foto: Sportida

Glasovala bi za Hirscherja

Shiffrinova je sicer v Söldnu iz rok predsednika Združenja smučarskih novinarjev Patricka Langa prejela tudi priznanje za najboljšega smučarja leta 2019. V točkovanju je premagala tudi poslavljajočega se zvezdnika belega cirkusa Marcela Hirscherja. Sama pravi, da bi svoj glas namenila prav Avstrijcu, za katerega pravi, da je velik navdih za vse smučarje. "Gre za velikansko čast. A prav bi bilo, da bi nagrado prejel Marcel," je dejala svetovna in olimpijska prvakinja, ki ima na svojem računu tudi 60 zmag svetovnega pokala.