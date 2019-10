Za Hrvate kraljica, zase vladarica svojega časa

Foto: Reuters



V finalu svetovnega pokala v Soldeuu se je letos marca, oblečena v tradicionalno švedsko oblačilo in s pleteno košarko v rokah, še zadnjič podala na tekmovalno progo in tako simbolično smuči postavila v kot. Poletje je preživela doma, pred dnevi pa smo jo za rokav pocukali ob spremljanju začetka nove sezone v Söldnu. "Frida je bila moja kraljica," odmeva refren hita hrvaške glasbene skupine Psihomodo pop, ki so ga prireditelji slaloma svetovnega pokala redno predvajali, ko se je med količke na Sljemenu nad Zagrebom podala Frida Hansdotter. Švedinja, ki je bila sprva označena za večno drugo, je nato res postala slalomska kraljica. V sezoni 2015/16 je namreč osvojila slalomski kristalni globus svetovnega pokala, lani pa je bila na olimpijskih igrah v Pjongčangu okronana še za olimpijsko slalomsko kraljico.Ob dveh največjih uspehih kariere se 33-letna specialistka za tehnični disciplini lahko pohvali še s štirimi zmagami svetovnega pokala, kar 35 uvrstitvami na stopničke, štirimi samostojnimi kolajnami na svetovnih prvenstvih (ena srebra in tri bronaste) ter skupno štirimi odličji v svetovnem pokalu.V finalu svetovnega pokala v Soldeuu se je letos marca, oblečena v tradicionalno švedsko oblačilo in s pleteno košarko v rokah, še zadnjič podala na tekmovalno progo in tako simbolično smuči postavila v kot. Poletje je preživela doma, pred dnevi pa smo jo za rokav pocukali ob spremljanju začetka nove sezone v Söldnu.

"Frida je bila moja kraljica. Frida, Frida …" Zveni znano?

Da, to pesem so mi vedno predvajali, ko sem prišla v cilj zagrebškega slaloma svetovnega pokala. Tudi zaradi tega sem tam še raje tekmovala. Tekme v Zagrebu spadajo med najlepše. Dobra organizacija, veliko gledalcev, prijetno vzdušje. Pa še pesem z mojim imenom.

Za vas nič več. So vas ob spremljanju tekem v Söldnu kaj zasrbela smučarska stegna?

Malce že. A ko natančno razmislim, spoznam, da sem več kot 15 let smučala po 200 in več dni na leto. Dovolj je bilo. Po svoje je lepo le stati v ciljni areni in spremljati druge. Predvsem v lepem vremenu. Še se bom vrnila.

Na takšen način se je Frida 17. marca podala med smučarske upokojenke. Foto: Getty Images

Brez obžalovanj?

Da, odločitev za tekmovalni umik je bila povsem pravilna. Seveda, ko me sprašujete o tem, pomislim na tiste izjemne občutke, ki prevevajo tekmovalko, ko stoji v štartni hišici. Po drugi strani pa vem, kaj vse je treba postoriti do tistega trenutka. Ne le to, če bi tekmovala, bi se želela boriti za vrh. Za to pa je treba delati še več. Ko vse to seštejem, mirno sklenem, da sem se pravilno odločila.

Ste že obrnili novo stran?

Po tako zajetnem in intenzivnem obdobju sem potrebovala predvsem nekaj časa, da se povsem umirim. Uživala sem doma. Imela sem več časa za družino in prijatelje. Vseeno nisem pretrgala vseh smučarskih vezi. Še vedno ohranjam stik s svojimi smučarskimi partnerji. Predvsem bom delala z Rossignolom. Lahko me boste videli na tekmah, a bolj kot z ustrojem v svetovnem pokalu se bom ukvarjala z oblačili. Imam tudi nekaj poslovnih partnerjev na Švedskem. Ne gre za pravo službo. V tem trenutku pa mi to povsem zadostuje.

Kakšen pa je vaš odnos do rekreativnega smučanja? Se boste pomešali med turiste in postavili v vrsto za sedežnico?

V petek sem smučala od jutra do 14. ure. Sem povedala dovolj? Obožujem smučanje. Res pa je, da spoznavam novem oblike smučanja. Prosto smučanje, turno smučanje …

Kaj pa vaše zdravje? Čutite kakšne posledice dolgoletne kariere?

Tudi zaradi tega sem vam v enem od predhodnih odgovorov dejala, da je bila odločitev za slovo pravilna. Sem zdrava. Brez poškodb. Izpolnila sem tekmovalne cilje. Zdaj je čas za nove izzive in drugačno življenje.V vseh pogledih sem izbrala pravi trenutek za tekmovalno upokojitev.

Kakšno je bilo vaše prvo prosto poletje?

Malce nenavadno. Nisem vajena juter brez budilke. Občutek prebujanja, ko veš, da te tisti dan ne čaka nobena večja obveznost, je lep. Vzela sem si čas zase. Tudi za svoje telo. Še vedno sem športno aktivna. Lahko rečem, da treniram. Treningi me namreč napolnijo s pozitivno energijo. Zdaj sicer niso obveza, so pa del življenja. Če mi ustreza, treniram. Če želim početi kaj drugega, trening izpustim. Sem gospodarica svojega časa.

Vas ni zamikalo, da bi potovali po svetu?

V prihodnje si bom zanesljivo vzela čas tudi za kakšno daljše potovanje. A po vseh letih smučarskih selitev sem čutila, da se bom v prvem pravem prostem poletju najlepše počutila doma. Uživala sem v prelepi švedski pokrajini.

Olimpijska prvakinja 2018. Foto: Getty Images

Vezi s Slovenijo Frida je status večno druge prvič prekinila 2. 2. 2014, ko je slavila slalomsko zmago v Kranjski Gori. Takrat sta ji družbo na stopničkah delali sestri Marlies in Bernardette Schild. Leto pred tem je bila ob zmagi Tine Maze druga v Mariboru. Na štajerske stopničke je stopila tudi leta 2017. S Slovenijo pa je povezana tudi zaradi serviserja. Njene smuči je namreč pripravljal Lojze Debelak.

Kje hranite lovorike? V vitrini ali v škatlah?

Doma imam tudi hišo za goste, ki sem jo opremila s smučarskimi spominki. Moji gostje lahko torej vidijo vse. Tudi globus, kolajne …

Na kaj pa ste najbolj ponosni?

Na vse smučarsko obdobje. Najbolj sem ponosna na dejstvo, da sem bila toliko let v samem svetovnem vrhu. Kar sedem ali osem let sem se borila za stopničke. Povsem konkretno pa sem najbolj ponosna na mali slalomski globus in zlato olimpijsko kolajno. To so lovorike, o katerih sanja vsak smučar že kot otrok.

Ste kdaj pomislili na to, da bi bilo teh dosežkov še več, če se vaša kariera ne bi križala z začetkom vzpona Mikaele Shiffrin?

Da, nedvomno. A Mikaela ni kdorkoli. Je smučarka, ki je naš šport dvignila na neko novo raven. Ponosna sem, da sem tekmovala v njeni dobi. Res je, v neposrednih obračunih je bila večinoma ona zmagovalka. A že dejstvo, da sem bila del teh tekem, me navdaja s ponosom.

V svetovnem pokalu je nastopala skoraj 15 let. Foto: Sportida

Kaj pa Tina Maze?

Izjemna smučarka, prijetna oseba. Ena od največjih v zgodovini alpskega smučanja. Ko ste jo omenili, sem najprej pomislila na tisto neverjetno sezono, v kateri je osvojila rekordnih 2.414 točk. Vedno sem jo občudovala in se prijetno počutila v njeni družbi. Ni bila le ena od tekmic. Bila je tista, ki si je vedno vzela čas, pozdravila in malce pokramljala.

Kako dobro pa je za smučanje, da se pojavi novozelandska najstnica Alice Robinson in na prvi tekmi sezone premaga vse?

Zanimivo jo bo spremljati. Kaj lahko naredi na naslednji tekmi? Bomo videli. Novi obrazi so vedno dobrodošli. Ne le za gledalce. Tudi za Mikaelo Shiffrin je prihod nove tekmice nekaj pozitivnega. Verjamem, da je lahko zaradi Robinsonove še boljše. Pogosto smo spremljali tekme, na katerih je zmagovala s prednostjo sekunde ali več. Če bo imela več tekmic, bodo tekme zabavnejše tudi zanjo.