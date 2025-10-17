"Mogoče potrebujem samo človeka, da me spomni, da znam narediti zavoj," je letos konec spomladi ob slovesu Aleša Gorze od trenerskega mesta razlagala Ilka Štuhec, ki je ob tem dodala, da je takšnega človeka znova našla. Če ne bo sprememb, je svojo zadnjo sezono v svetovnem pokalu in profesionalnem smučanju zaupala Denisu Šteharniku, ki se je po koncu lanske sezone poslovil od mesta trenerja Neje Dvornik in slalomske količke zamenjal za smukaška vratca.

"Zagotovo je bila to zame velika sprememba. V prvi vrsti, ker sem prej recimo 15 let deloval v tehničnih disciplinah z nekaj manjšimi presledki. Z Nejo sva odlično sodelovala, a oba sva potrebovala spremembo. V smučanju sem ves čas, vse spremljam in discipline se med sabo povezujejo. Je pa drugače, ker je zavoj res pomemben, ker moraš obvladati vsak trenutek, ker če izgubiš hitrost, je ne moreš več nadoknaditi," je spremembe v pogovoru za Sportal opisal Šteharnik, ki je v ekipi Ilke Štuhec združil moči tudi s pomočnikom Boštjanom Klinetom.

Denis Šteharnik in Ilka Štuhec Foto: Sportal

"Vse skupaj je zanimivo tudi zame, v prvi vrsti moram pohvaliti Boštjana, ki ima ogromno tekmovalnih izkušenj, kar nam zdaj res pride prav. Mislil sem, da bodo pri takšni spremembi večje težave, a za zdaj vse poteka res super, tudi čez poletje smo se na vse skupaj dobro pripravili in opravili analizo," je poudaril Šteharnik.

Takoj našla skupni jezik

Ni skrivnost, da se Ilki Štuhec prejšnja sezona ni izšla po načrtih, ob tem je močan grenak priokus pustilo tudi sodelovanje z Alešem Gorzo, s katerim nista našla skupnega jezika. Letos težav pri komunikaciji in načinu dela ni. "Ilko poznam že od njenih mladih nog, z mojo hčerko sta bili veliki prijateljici od malega, skupaj smo smučali, k nam je hodila na počitnice. Ni bilo težav. Ilka je vrhunska športnica, predana je temu športu in če sem se odločil, da bom nastopil v tej vlogi, se zavedam, kaj vse to prinese s sabo. Vse je podrejeno samo smučanju in tej sezoni. Sam s tem res nimam težav, ves čas skušamo biti stoodstotni in profesionalni in narediti vse za to, da ima tekmovalec na koncu čim večje možnosti za uspeh. Tudi z njeno mamo sva se spomladi usedla, se pogovorila in dorekla stvari, tako da res ni nobenih težav," je dodal Šteharnik.

Že na začetku priprav so tako nekaj več časa dali kondicijski pripravi, da se je lahko Štajerka dobro regenerirala in odpravila nekaj manjših težav. "Zato je morala imeti res dovolj časa za pripravo in smo šli na sneg malce kasneje."

Za Ilko Štuhec se bo sezona začela v začetku decembra. Foto: Guliverimage

Velik del snežnih priprav so nato z ekipo opravili v Ushuaii v Argentini, kjer so bili 24 dni in opravili 18 dni snežnih treningov. "Ker je tam nizka nadmorska višina, je večja možnost intenzivnejšega treninga z več ponovitvami. Poleg tega imamo tudi veliko možnosti za izbiro terenov in smo lahko individualno prilagodili trening kamp. Tam so vedno bolj naklonjeni tekmovalcem v hitrih disciplinah, tako da je več možnosti treninga smuka in superveleslaloma. To smo izkoristili in opravili več treningov smuka, hkrati pa je bil poudarek tudi na tehničnem zavoju, da smo ga in ga bomo še nadgradili," opisuje Šteharnik.

Stvari s treninga prenesti še na tekme

Trening kamp je ocenil kot zelo pozitiven, a ob tem poudaril, da bodo vse pokazale tekme. "Največja težava pri tekmovalcih je to, da je treba treninge pretvoriti v tekme oziroma se morajo te stvari prenesti nezavedno. Naš cilj je zdaj, da skušamo stvari, ki smo se jih naučili, tolikokrat ponoviti, da se gibi avtomatizirajo in bo to ponotranjila. Če se lahko tako izrazim, je zdaj v laboratorijskih razmerah izvajala zadeve, zdaj pa to stopnjujemo, da bomo s količinskim delom to skušali spraviti v nezavedno stanje," je še poudaril Šteharnik.

Za konec priprav ekipo v začetku novembra najverjetneje čaka še pot v Kanado, natančneje v Nakisko, če bodo razmere v Evropi dopuščale drugače, pa se bodo podali nekam bližje v Evropi, da bi zmagovalka enajstih tekem za svetovni pokal kar najbolje pripravljena vstopila v novo sezono. Ta se bo za specialistke za hitre discipline začela 12. decembra s smukom v St. Moritzu.

Foto: Aleš Fevžer

"Poskušali bomo ponoviti zadeve, ki smo jih storili čez poletje, a še v drugih pogojih," pravi. Iz izkušenj namreč vedo, da je novembra stanje na evropskih ledenikih zelo nestabilno in moraš polovico treninga v povprečju izbrisati zaradi vremenskih razmer. "V Kanadi je za to velika manjša možnost, sledi še urejanje podrobnosti in opreme, potem pa gremo v tekmovalno sezono s ciljem tudi na olimpijskih igrah."

Vrhunec sledi februarja

In ravno dogajanje februarja, ko bo vrhunec zime, upajo, da bo dvakratna svetovna prvakinja v najboljši formi. "Sezona je zaradi olimpijskih iger posebna, a mogoče tudi lažja, ker je fokus na olimpijskih igrah. Če na začetku ni vse na najvišji ravni, lahko potem še upaš, da se kaj spremeni. Forma se načrtuje nekoliko drugače, to je edina sprememba, vse drugo je enako. Želim si, da bo Ilka v tej sezoni takšna, kot je bila na trening kampu, ko je žarela od samozavesti. V prvi vrsti pa mora biti zdrava, zato da ve, da zmore in da še zna smučati. Še vedno je lahko konkurenčna, pomembno pa je, da je prisotnih čim manj dvomov, a ravno s treningi in vzdušjem v ekipi smo ji v oporo, da bo vse skupaj še lažje prebrodila," je dodal Šteharnik.

Preberite še: