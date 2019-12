Po snežnem metežu je Ilka prebila led

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najhitrejšo smučino sta na prvem uradnem treningu pred petkovim smukom svetovnega pokala v Lake Louisu našli Američanki Alice McKennis in Mikaela Shiffrin. Ilka Štuhec tokrat še ni preizkušala meja svoje tekmovalne drznosti, a je zato 284 dni po poškodbi kolena vendarle prebila led.

Če sta ob koncu preteklega tedna uvodni moški preizkušnji nove sezone v hitrih disciplinah minili v sočnem vremenu, čeprav ob ekstremno nizkih temperaturah, pa je najboljše smukačice ob prihodu v Lake Louise pričakalo sneženje. Zaradi nove snežne odeje so organizatorji tudi zamaknili štart uvodnega treninga, a ga nato vendarle spravili pod streho.

Na 3043 metrov dolgi progi sta se najbolje znašli rekonvalescentka Alice McKennis in Mikaela Shiffrin. Najboljša smučarka zadnjih let in tudi vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala je ob prvem preizkusu proge za ameriško rojakinjo zaostala 17 stotink sekunde, tretja pa je bila lastnica zadnjega malega smukaškega globusa Nicole Schmidhofer (+0,82).

Ilka Štuhecnje pripravljena na vrnitev v svetovni pokal. Foto: Reuters

Svetovna prvakinja in osamljena Slovenka v svetu hitrih disciplin Ilka Štuhec se ob prvem tovrstnem soočenju po februarski poškodbi kolena ni približala najboljšim. S precej enakomernim tempom in zaostanki je postavila petnajsti čas (+1,75) in tako v luči težko pričakovane petkove vrnitve prebila led.

Koledar v kanadski provinci Alberta, kjer v nacionalnem parku Banff leži Lake Louise, preostala dva treninga predvideva v sredo in četrtek. V petek bo nato že na sporedu prvi smuk nove zime (20.30). Tudi v soboto bodo na voljo smukaške točke, v nedeljo pa se bo program zaključil še s superveleslalomom.