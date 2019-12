Na potezi je Ilka Štuhec

Na uvodnih osmih tekmah nove sezone svetovnega pokala je tekmovalno priložnost dobilo dvanajst slovenskih smučarjev. Številka trinajst bo pripadla Ilki Štuhec, ki se je po uspešnih treningih v Copper Mountainu in krajšem oddihu v Los Angelesu že preselila v Kanado. Tam jo ob koncu tedna v Lake Louisu čaka klasični trojni hitrostni program z dvema smukoma in enim superveleslalomom. Zveni kot deja vu. Vrača se po poškodbi, a se znova odločno brani statusa rekonvalescentke, ki bi bila deležna pomilovanja okolice, predvsem pa je že s hitrostjo na treningih dokazovala, da je februarska poškodba kolena preteklost.

Pred tremi leti se je takole veselila svoje prve zmage. Foto: Reuters

Tretja obletnica

V Lake Louisu se za tekmovalke vedno prepletata občutka mirnosti, ki izvira iz spokojnega okolja in manka navijaškega vrveža, ter tekmovalne vznesenosti ob prvih hitrostnih preizkušnjah v sezoni. Štuhčeva pa ob tem pozitivno razpoloženje lahko črpa in krepi tudi na račun spominov. Prav na današnji dan se je leta 2011 na olimpijski progi s šestim mestom prvič zavihtela med najboljšo deseterico. Prav tako na današnji dan, a leta 2016, pa je na istem prizorišču slavila svojo prvo zmago, s katero je napovedala pohod na smukaški vrh.

Klemen Kosi je poskrbel za najboljši slovenski rezultat v Lake Louisu. Foto: Reuters Bilo je že slabše, toda …

Štuhčevo in preostale smukačice bodo progo v Lake Louisu prvič predvidoma preizkusile že v torek, potem ko bodo organizatorji "zakrili" sledi nedavnih moških preizkušenj. Spomnimo, prvi smuk sezone je v soboto dobil Nemec Thomas Dressen, superveleslalom pa dan zatem Avstrijec Matthias Mayer. Za najboljši slovenski dosežek vikenda je poskrbel Klemen Kosi, ki je bil v smuku 20., Martin Čater je bil 26., Boštjan Kline pa je kot edini slovenski prejemnik superveleslalomskih točk nedeljsko tekmo končal na 29. mestu. Za Lake Louise, kjer Slovenci – z izjemo 4. mesta Andreja Jermana leta 2007 nikoli niso blesteli – še celo sprejemljivo, a daleč od tega, da bi se lahko kdo trkal po prsih.

Po boljšo bero v ZDA

Mešani občutki so tako ob selitvi iz Lake Louisa v Beaver Creek prevevali tudi trenerja Petra Pena, ki kljub zavedanju realnih okoliščin ni strokovnjak, ki bi bil zadovoljen le z uvrščanjem med dobitnike točk. "S smukom smo deloma lahko zadovoljni. Vesel sem bil predvsem Čatrove vrnitve. Vse od februarske poškodbe je bil to cilj. Kosi je bil tukaj v preteklosti daleč od smukaških točk, zato si zasluži pohvalo. Superveleslalom? Pravzaprav, na rezultatski ravni, nismo naredili nič. Fantom se je na progi zgodilo preveč, da bi si v tako zgoščeni konkurenci lahko kaj obetali. Klemen je premagal samega sebe. Energija je bila v nenormalno veliki želji vsepovsod, le po hribu navzdol ne. Predvsem pa ni bilo hitrosti. Martin je v tehničnem delu, kjer je bil v smuku med najboljšimi, grešil. Še najboljši je bil v prvi minuti Boštjan, a je nato po zelo solidnem delu neobičajno veliko izgubil v spodnjem delu. Že v Beaver Creeku moramo biti bolj zbrani in iztržiti. Fantje lahko dosežejo več," pravi Pen, ki se s smukači seli v Kolorado. Tam se na drugi veleslalom sezone pripravljata tudi Žan Kranjec in Štefan Hadalin.

Ob treh točkovnih ničlah je bila Meta Hrovat v soboto deseta. Foto: Getty Images

Meta Hrovat še zdaleč ni pokazala vsega

Več si je obetal tudi glavni trener ženske ekipe Janez Slivnik, ki je Killington zapuščal z dobrim ekipnim veleslalomskim izkupičkom (10. Meta Hrovat, 23. Ana Bucik, 24. Tina Robnik) in prvimi slalomskimi točkami (19. Bucik). Prav dvig slalomske krivulje Bucikove in njena veleslalomska stabilizacija sta dva izmed najbolj vidnih rezultatov poletnega dela. Za svojim dometom je v ZDA zaostala Robnikova, medtem ko pa ima bržčas največ izvedbenih rezerv in posledično največji potencial Hrovatova. Po odstopu v Söldnu in razglašeni predstavi v Leviju je očitno, da je bila njena tekmovalna samozavest ranjena. Veleslalomski rezultat iz Killingtona gre tako razumeti kot temelj sezonskega preboja.

Veleslalomska potrditev, slalom pa …

"Veleslalom se je ugodno iztekel. Predvsem Metino deseto mesto je zelo dobro. V strmini je bila med najhitrejšimi. Žal je izgubljala v ravninskih delih. Ana je po drugi strani dobro začela, pa izgubljala v srednjem delu. Tudi Tina bi lahko iztržila več. Je pa bila ta tekma želena potrditev za vse nas. Ekipno smo se dobro predstavili," je črto pod veleslalomom potegnil Slivnik. Kaj pa slalom? "Težka tekma, na kateri nismo pobrali tistega, kar bi morali. Vem, da lahko dekleta dosežejo več. A trenutno ni prave sproščenosti," odgovarja Slivnik, ki pa je pohvalil prvi slalom Bucikove, hkrati pa je pozorno spremljal tudi dogajanje v Evropi. Na tekmah evropskega pokala je bila Neja Dvornik 24. in 29. v veleslalomu ter 15. v slalomu, medtem ko pa je za najboljši rezultat s šestim slalomskim mestom v Funesdalnu poskrbela Klara Livk.