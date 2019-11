Zmagovita vrnitev Dressna

Najprej je celo kazalo na dvojno švicarsko zmago. Z istim časom sta v cilj pridrvela Carlo Janka in Beat Feuz. A je švicarski dvojec na vrhu prehitel Italijan Dominik Paris. Vendar pa zmaga ni šla v italijanske roke. Čas Parisa je za dve stotinki sekunde popravil Dressen za prvenca na smukih v Lake Louisu.

Za Nemca se je sezona 2018/19 končala še preden se je dobro začela. Pri padcu na smuku v Beaver Creeku si je strgal križne vezi in izpahnil ramo. Sezona pred tem 2017/18 pa je bila zanj pravzaprav sanjska. Osvojil je namreč prestižni smuk v Kitzbühlu ter bil najhitrejši tudi na smuku v Kvitfjellu.

Vrnitev po enoletnem premoru pa ne bi mogla biti boljša. Že na prvem smuku sezone je zmagal. Dressen je postal prvi nemški zmagovalec smukov v Lake Louisu.

After exactly one year from his injury in Beaver Creek, #ThomasDressen comes back to racing in @AlpineSkiWC and decides to win it like this! 💪What a close finish with #DominikParis! Well done Thomas! #fisalpine 🇩🇪 pic.twitter.com/9XfR2OaibZ