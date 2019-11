Edini aktivni kristalni vladar kaže zobe

Po upokojitvah Aksla Lunda Svindala in Marcela Hirscherja je v moški karavani ostal le en aktivni smučar z osvojenim velikim kristalnim globusom. To je Carlo Janka, a se je na njegovi lovoriki nabralo že kar nekaj prahu, saj jo je osvojil leta 2010. Istega leta je postal tudi olimpijski veleslalomski prvak, leto pred tem pa je zlato osvojil na svetovnem prvenstvu. Njegovo nadaljnjo kariero so nato zaznamovale poškodbe in nihanja. Toda če lahko sodimo po obeh uradnih treningih pred sobotnim smukom svetovnega pokala v Lake Louisu, je 33-letni Švicar vsaj v smuku izvrstno pripravljen.

Po sredinem je Janka dobil še četrtkov trening. V pretekli zimi šele devetnajsti smukač svetovnega pokala je tokrat s časom 1:47,64 na 3.123 metrov dolgi progi v hudem mrazu (- 25 stopinj Celzija) vse tekmece prehitel za več kot pol sekunde. Američan Travis Gagnong (+0,58) je bil to pot drugi, tretji čas pa je postavil Avstrijec Matthias Mayer (+0,64), ki je bil med najhitrejšimi že v sredo.

Smukače je letos Lake Louise pozdravil s soncem, a zelo nizkimi temperaturami. Foto: Reuters

Ob tem je treba dodati, da se je Janka v zadnjem delu priprav družil tudi s Slovenci, ki so mu bili na časovnih primerjavah precej blizu. Tokrat je bila slika drugačna. Tudi na seznamu rezultatov drugega treninga bi Slovence zaman iskali med najboljšo trideseterico. Klemen Kosi je bil tokrat z zaostankom 2,42 na 36. mestu. Sedem stotink počasnejši je bil mesto za njim Martin Čater. Zaostanek Boštjana Klineta je tokrat znašal 3,18, še 11 stotink dlje pa je na progi vztrajal Miha Hrobat. Novinec Nejc Naraločnik je tokrat za Janko zaostal pet sekund in tri desetinke.

Že v soboto pa bo šlo povsem zares. Prvi smuk sezone 2019/20 se bo v Lake Louisu začel ob 20.15, 24 ur pozneje pa se bo začel še lov na prve superveleslalomske točke.