Ko smo Petra Pena povprašali, kaj mu pred prvim uradnim treningom pred sobotnim uvodnim smukom nove sezone v Lake Louisu sporočajo pogledi njegovih tekmovalcev, se je zgolj zasmejal. "No, težko bi dejal, da jim stalno zrem v oči. A če me sprašujete po odločnosti in pripravljenosti, nimam skrbi. Na ta vprašanja smo si odgovorili že pred časom. Vsi po vrsti so prizadevni, osredotočeni in predani," pravi Pen, ki bo na sredin štart uvodnega treninga poslal Martina Čatra, Klemna Kosija, Miho Hrobata, Boštjana Klineta in kot mladeniča, ki ga uvaja v smukaški svet, še 20-letnega Nejca Naraločnika, medtem ko bo Tilen Debelak priložnost dobil v superveleslalomu.

Video: Martin Čater v akciji



Ledena dobrodošlica

Slovensko smukaško odpravo so ob prihodu v Lake Louise pričakale izrazito zimske razmere. Tudi vremenska napoved za preostanek tedna predvideva ekstremno nizke temperature. "Upamo lahko le na pošteno tekmo," na dejstvo, da so temperature tudi do minus 20 stopinj Celzija pogoste spremljevalke tekem v Alberti, a da na tekmovalno izvedbo bolj vplivajo spreminjajoče se razmere na progi, opozarja trener Pen. Prepričan je, da je njegova ekipa uspešno prestala obdobje severnoameriškega prilagajanja. Tudi na ravni opreme večjih neznank ni. Veseli predvsem dokončna rešitev težav z obutvijo Boštjana Klineta.

Peter Pen Foto: Sportida Dobili, kar so iskali

Kline, Čater in reprezentančni sotekmovalci sicer že dobra dva tedna bivajo v Kanadi. Trenirali so v Panorami in Nakiski ter vknjižili deset smučarskih dni, med katerimi so bile na dnevnem redu vse discipline. Tudi s tujimi tekmeci. S tem so Slovenci nadgradili poletno delo, ki prvič po dolgih letih ni vključevalo vadbe na južni polobli. A ker so smukači že spomladi vadili v Banskem v Bolgariji, ledeniško bazo pa nato nabirali v Zermattu, Saas Feeju, Hintertuxu in Stelviu, se nad količino prevoženih kilometrov ne pritožujejo. Vsekakor pa bi bil dobrodošel tudi kakšen trening na progi, daljši od minute in desetih sekund.

Ko slovenskega smukača zaustavi divjad Vreme v zadnjem obdobju ni zaustavljalo slovenskih smukačev. Manj "občutka" za mir na pripravah pa je imela divjad. Tako je moral Martin Čater pred dnevi potegniti ročno zavoro in se zaustaviti, saj je njegovo progo prečkalo več srn.



Podobni obiskovalci v Kanadi niso nič nenavadnega. To lahko potrdi tudi nekdanji reprezentant Rok Perko, ki je zaradi srne pred leti izgubil superveleslalomske kvalifikacije. Na olimpijskih igrah 2010 v Vancouvru pa je ciljni iztek obiskal ris.



Ne dogaja pa se le v Kanadi, ampak tudi v Evropi. Za najbolj zvezdniški obisk je leta 2004 v Val Gardeni poskrbela srna, ki je za ciljnem izteku tekla ob nastopu Kristiana Ghedina. Italijan se ni ustavil, zato je naslednji dan v dar prejel plišasto srno.

Zdaj pa …

Penov glas je bil ob našem klicu zelo veder. "Fantje vedo, za kaj so garali vse te mesece. Trudijo se, da bi bili konkurenčni na najvišji ravni. Tudi zaradi tega smo postavili visoke cilje, čeprav vemo, s kakšnimi velesilami se kosamo. Menim, da smo, seveda v okviru danih možnosti, storili vse. Zdaj prihaja tisti trenutek, ko se mora na tekmi vse iziti. Lepo bi bilo, če bi se to zgodili že v lake Louisu, čeprav fantov s tem nočem obremenjevati," proti prvim preizkušnjam pogleduje Pen, ki je že pred odhodom v Severno Ameriko dejal, da mora biti cilj napadanje najboljše deseterice na prav vsaki tekmi.

Video: Boštjan Kline v akciji