Udarca za norveški in avstrijski tabor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sezona v hitrih disciplinah se bo za dekleta začela šele prihodnji teden, a se je seznam tistih smučark, ki jo bodo prisiljene izpustiti, ta teden podaljšal za Norvežanko Ragnhild Mowinckel in Avstrijko Christino Ager.

Ženski del karavane svetovnega pokala se po slalomu v Leviju, ki v slovenski tabor nikakor ni prinesel zadovoljstva, seli proti Killingtonu, kjer bo ob koncu tedna na sporedu dvojni tehnični program. Specialistke za hitri disciplini medtem pilijo formo. Tudi povratnica po poškodbi Ilka Štuhec, ki smukaške kilometre nabira v Koloradu in se pripravlja na tekme v Lake Louisu.

Priprave pa sta za lep čas končali smukaška olimpijska podprvakinja Ragnhild Mowinckel in 24-letna avstrijska prestopnica iz slalomskih v smukaške vrste Christina Ager. Za obe je namreč sezona 2019/20 končana, še preden se je pravzaprav zares začela.

Agerjeva je ob koncu tedna padla v Copper Mountainu in si strgala križne vezi ter poškodovala meniskus. Po poškodbi so jo že pripeljali v domovino, iz avstrijske smučarske zveze pa so medtem potrdili naravo poškodbe ter napovedali skorajšnjo operaciji v zasebni kliniki Hochrum pri Innsbrucku.

Znova pa mora pod nož tudi dobitnica bronaste kombinacijske kolajne z zadnjega svetovnega prvenstva v Aareju in zmagovalka ene tekme svetovnega pokala Ragnhild Mowincke. Norvežanka si je v finalu svetovnega pokala v Andori poškodovala križne vezi in meniskus. Po dveh operacijah se je poleti vrnila na smuči. Bila je tik pred vrnitvijo v tekmovalno areno, a si je na treningu v Bjorliju, resda brez padca in večjih bolečin, znova poškodovala koleno. Tudi zanjo je sezona končana še pred prvim štartom.