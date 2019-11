"Slovensko smučanje je večje, kot si upamo priznati"

"Že dolgo v slovenskem smučanju ni bilo mogoče čutiti toliko odločnosti in samozavesti," pred nadaljevanjem sezone smučarskega svetovnega pokala poudarja Sandi Murovec, uveljavljeni smučarski učitelj in demonstrator ter avtor Nacionalnega programa tekmovalnega smučanja, ki ima v zadnjem obdobju tudi polne roke dela s predstavitvijo knjige Biti mojstrski.

Pri Mednarodni smučarski zvezi so za prihodnji teden že prižgali zeleno luč za moški hitrostni program v Lake Louisu in ženski tehnični preizkušnji v Killingtonu. A še pred tem bodo smučarski zanesenjaki na trnih ob koncu tega tedna, ko bo Levi gostil zdaj že kar tradicionalni dvojni slalomski program. Tudi z močnim slovenskim prizvokom, za katerega bodo poskrbeli Meta Hrovat, Maruša Ferk, Ana Bucik, Neja Dvornik, Štefan Hadalin in Žan Kranjec. Sezona bo torej v kratkem v polnem teku, dolgoletni smučarski delavec Sandi Murovec pa ob tem opozarja, da bi bila to lahko slovenska sezona.

"Že vrsto let nisem čutil tolikšne samozavesti. Že v Söldnu je bilo mogoče zaznati veliko mero odločnosti in zaupanja v dobro delo. Moška tehnična ekipa je že uveljavljena, čeprav ne skrivam, da bi si želel malce večje ekipe. Po drugi strani pa so dekleta potrebovala nekoliko več avtoritete. Preveč demokracije je v športu, žal, kontraproduktivno. V vrhunskem športu ni milosti," razmišlja Murovec, ki sicer v tej sezoni ne načrtuje kakšnega poglobljenega sodelovanja z najboljšimi slovenskimi smučarji.

Vseeno se je v razmišljanju dotaknil tudi hitrih disciplin. "Slovenski smukači so manjša uganka. Dejstvo je, da gre za dobre in preverjene smučarje, ki pa ne smejo zaspati. Gre za kruto resničnost, v kateri ni prostora za zadržanost in preračunljivost. Menim pa, da krvavo potrebujejo oprijemljiv rezultat. Ilka? Verjamem, da se lahko znova vrne. Gre za vprašanje glave," pravi demonstrator, ki je v preteklosti sodeloval tudi z moško ekipo za hitri disciplini.

Murovec je sicer pretekli mesec na športne knjižne police postavil že svojo drugo smučarsko knjigo, tokrat z naslovom Biti mojstrski, v kateri odpira vprašanja sodobnega smučanja, pri čemer se ne omejuje zgolj na tehniko, v kateri je sicer najbolj domač. Pravi, da so po prvem mesecu odzivi zelo dobri. Veselijo ga predvsem pohvale strokovne javnosti, čeprav poudarja, da knjiga ni namenjena le njej.

"Knjiga pokriva vse. Od poglavja o sistemu učenja s podaljševanjem smuči, ki je namenjen tako začetnikom kot najboljšim, naprej. Knjiga je namenjena tudi tekmovalcem, trenerjem in staršem," pripoveduje Murovec, ki je na knjižni papir pretočil tudi vsebinske vrhunce filma 7doUSPEHA, v katerem je moči združil z najboljšo slovensko smučarko vseh časov Tino Maze.

Za dodatno zvezdniško noto pa je tokrat poskrbela še olimpijska podprvakinja iz Pekinga Sara Isaković, ki je po plavalni karieri zaplavala v vode psihologije. "Opazil sem, da je v športni literaturi preveč klasičnega podajanja informacij oziroma navodil. Premalokrat pa se postavimo na stran športnikov. Pri tem je zelo pomemben psihološki vidik. Stres, premagovanje strahov … Ta vprašanja se odpirajo zelo zgodaj. Sara je torej tukaj prišla kot naročena. Kot športnica in psihologinja," o prispevku srebrne "blejske ribice" pripoveduje avtor knjige.

O slovenskem smučanju in neupravičeni skromnosti

Pred kratkim je svoje delo predstavljal tudi v Rusiji in na Kitajskem. Ne skriva, da ga mikajo ta tržišča, deloma tudi v luči pekinških olimpijskih iger 2022. Obenem pa priznava, da mu stik s temi okolji še dodatno odpira oči glede položaja slovenskega smučanja ter slovenske smučarske doktrine v tujini.

"Slovensko smučarsko znanje je v tujini zelo cenjeno. Tudi slovensko smučanje je večje, kot upamo verjeti ali pa si priznati. Včasih smo neupravičeno skromni," pravi in dodaja, da ima na tujih trgih prav zaradi ugleda, ki ga uživa slovensko smučarsko znanje, lažje delo.