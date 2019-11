Nova misija udarnega smučarskega dvojca #video

Medtem ko je oktobrski ledeniški veleslalom potrdil razmišljanja Žana Kranjca o delovnem in kakovostnem poletju, zdaj najboljši slovenski smučar skupaj s Štefanom Hadalinom verjame, da tudi po nedeljskem slalomu v Leviju ne bo ostalo le pri ugodnem štartnem izhodišču in besedah o dobrih treningih.

Če jima je pred tedni glavni trener Klemen Bergant tekmovalno stikalo prestavil z veleslaloma na slalom, pa sta edina slovenska smučarja v tehničnih disciplinah na ravni svetovnega pokala Štefan Hadalin in Žan Kranjec ta teden dokončno zamenjala tudi letni čas. S selitvijo v Levi, kjer vladajo povsem zimske razmere, na kar ju je lahko že pred tem opozorila slovenska ženska ekipa na čelu z Meto Hrovat, sta se znašla v svojem letnem času. V nedeljo ju čaka prva slalomska bitka nove sezone, z njo pa začetek nove misije.

Oba bosta v laponsko štartno hišico na Božičkovem pragu vstopila z najboljšima štartnima številkama, a tudi z višjimi cilji. Medtem ko Hadalin, lani 19. slalomist svetovnega pokala, načrtuje preboj v prvo jakostno skupino, pa se želi Kranjec, ki se je lani še prebijal tudi z "Dončićevo" številko 77, učvrstiti v štartni trideseterici, ob tem pa ne skriva spogledovanja s še višjimi uvrstitvami.

Video: Štefan Hadalin

Po veleslalomski preizkušnji v Söldnu, ki jo je Kranjec končal na tretjem mestu, Hadalin pa z visoko štartno številko brez finala, sta kombinirala snežne in kondicijske priprave. Slalomske ritme sta pospeševala na prelazu Thurn nad Kitzbühelom, telo pa krepila vsak pri svojem kondicijskem trenerju. Štefan pri Janiju Grilu, Žan pri Mitji Bračiču.

Hadalin sicer v kombinaciji, v kateri je lani postal svetovni podprvak, še ni rekel zadnje besede. Ugriznil bo tudi v veleslalomsko jabolko, kjer je močno pokvaril svoje štartno izhodišče. A zdi se, da je njegova temeljna disciplina, na kateri lahko gradi rezultatsko kontinuiteto, vendarle slalom. Ta bo v precejšnji meri tudi ogledalo njegove sezone. Želja, da zobe pokaže že na specifični progi v Leviju, kjer mora smučar ob večji napadalnosti pokazati občutek za izbiro tempa in učinkovitost pri krotenju valov, ni sporna.

Video: Žan Kranjec

"Na treningih sem v vožnjah bolj zanesljiv. Sem bolj konstanten. Manj je šolskih napak. To je velika prednost. Tudi dobra predhodna sezona mi omogoča bolj samozavestno držo. Prehodil sem kar nekaj stopnic. Med drugim sem si dokazal, da sem lahko konkurenčen tudi na težkih terenih. Poleg tega pa sem tudi kondicijsko boljši," o tem, da se v sezono podaja v boljši formi, pripoveduje Hadalin, ki je bil lani v Leviju 18.

"Moj osnovni cilj so dobre vožnje. Težko povem, kam me lahko to popelje. Med 20, 10 ali 5. Ne vem. Pustimo se presenetiti. Ocenjujem pa, da sem dobro pripravljen. Tudi v slalomu sem lahko vrhunski. Verjamem, da sem, v primerjavi s preteklostjo, storil korak naprej. Izpostavil bi psihološki trenutek. Kako se lotiti tekme? V Söldnu sem se na tej ravni že dokazal. Tudi zaradi uspeha na prvi tekmi so bili zadnji tedni lažji. Zdaj pa slalom," pa pred nedeljskim slalomom razmišlja Kranjec.