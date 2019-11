Slovenska ekipa za hitri disciplini se poleti prvič po dolgih letih ni odpravila na priprave na južno poloblo, a ima kvartet trenerja Petra Pena na svojem računu vendarle kar 12 odstotkov več snežnih dni kot v predhodnih pripravljalnih obdobjih. Brez Južne Amerike so izjemoma preživeli, brez kakovostne Severne Amerike bodo zelo težko. Za pravo pripravo na tekmi v Lake Louisu bo zato zdaj nujen še kakovostni pripravljalni tabor v Nakiski in Panorami, kamor se je hitrostna druščina odpravila danes. Tudi z višjimi cilji. Čeprav so lani zbrali le dve uvrstitvi med deseterico, pa od svojih izbrancev Pen letos pričakuje redno uvrščanje med deseterico.

Žan Kranjec je s tretjim mestom v Söldnu že vknjižil prve stopničke v sezoni. Zdaj se v družbi Štefana Hadalina v bližini Kitzbühla pripravlja na slalomski štart v Leviju (24. 11.). Dodaten teden več časa za zaključno pripravo na prvo tekmo v Lake Louisu pa imajo hitrostno usmerjeni smučarji Klemen Kosi, Boštjan Kline, Martin Čater in Miha Hrobat. En teden bodo vadili v Nakiski, drugega v Panorami, sledijo pa še zaključni treningi v Lake Louisu. Obetajo si zadnje odgovore o opremi, piljenju podrobnosti, prilagoditev na snežno podlago in iskanje pravih občutkov ter položajev na daljših progah. Predvsem pa glavni trener Peter Pen upa na zadnjo nadgradnjo poletnega dela.

Do februarske poškodbe je lani zbral 95 točk svetovnega pokala. Foto: Sportida

Evropska baza

"Pri vsakem posamezniku smo poskušali izboljšati vse segmente," nam je tik pred torkovo selitvijo v Severno Ameriko dejal Pen, zadovoljen s preteklimi meseci. Čeprav zaradi slabih razmer na želenih terenih v Čilu ter logističnih in finančnih težav ob morebitnih spremembah načrtov letos s smučarji ni potoval v Južno Ameriko, pa je prepričan o tem, da so njegovi varovanci tudi v Evropi dobili želeno bazo. Trenirali so v Zermattu, Saas Feeju, Hintertuxu in Stelviu. "Zadovoljen sem tako s količino kot tudi kakovostjo opravljenega dela. Tudi vreme nam je šlo na roko," pravi Pen in dodaja, da so zbrali celo 12 odstotkov več trenažnih dni kot lani, kar pomeni, da jih imajo v "nogah" 50.

Boštjan Kline v iskanju poti med najboljše. Foto: Urban Meglič/Sportida "Ne količina, ampak iztržek"

"Obširne kondicijske priprave so bile predpogoj, da smo lahko nato dobro delali na ledeniku. Fantje so na terenu dobro delovali. Kosi in Hrobat tako kakovostno kondicijsko še nista bila pripravljena. Čater je imel sprva nekoliko prilagojen program, nato pa je uspešno sledil preostalim. Pri Klinetu pa je treba poudariti moč, agilnost in vzdržljivost. Je boljši kot v preteklosti. Zato smo imeli lahko na snegu daljše in boljše cikle z veliko vožnjami. Ni pomembno, koliko dni preživiš na snegu, temveč to, koliko v danem dnevu iztržiš. Zato smo se osredotočali na kakovost izvedb," meni Pen, ki je v svojem štabu letos pozdravil tudi Gregorja Koštomaja, sicer nekdanjega trenerja Ilke Štuhec.

"Poškodbe so del našega športa"

O zdravstvenih težavah se ne želijo pogovarjati. Še najmanj s Kosijem in Čatrom, ki sta lani plačala visok davek. Vedo pa, kakšna je smučarska realnost. "Dokler je konkurenca tako zgoščena, snežna priprava pa takšna, kakršna je na moških smukih, bodo napake. Napaka pa pomeni padec. Padec pa lažjo ali težjo poškodbo. Na to, žal, ne moremo vedno vplivati. Je del našega športa," pravi šef smukačev. Misli raje preusmerja na zadnje priprave. "Želimo do položaja, ko bomo rekli, da smo storili vse, kar smo lahko. Nato mora tisti zadnji delček prispevati tekmovalec. Govorim o avtomatizmih. O tem, kako vse delo prevesti v rezultat."

Miha Hrobat je v pretekli zimi prišel do prvih točk v superveleslalomu. Foto: Reuters

Na vsaki tekmi med deseterico

Od besed pa bodo fantje kmalu prešli k dejanjem. S kakšnimi cilji? "Na vsaki tekmi en tekmovalec med deseterico. Ko pa bo nekdo nanizal tri takšne rezultate, lahko pričakujemo tudi kaj več. Jasno, želimo tudi najbolj vrhunske dosežke," optimistično napoveduje Pen, ki verjame, da so Čatrove in Kosijeve zdravstvene težave iz pretekle zime že pozabljene, hkrati pa upa na Hrobatov nadaljnji korak naprej in predvsem Klinetovo vrnitev. Po zamenjavi čevljev in spremembah v tehniki Boštjana visoko vidi predvsem v superveleslalomu, kjer bo tudi njegovo izhodišče ugodno, medtem ko pa naj bi bila njegova smučina v smuku, kjer je sicer že stal na najvišji stopnički tekme svetovnega pokala, vendarle daljša.

Pen hvali Kosijevo kondicijsko pripravljenost. Foto: Sportida

"Koga imamo v ekipi? Koliko denarja imamo?"

Prav zaradi dejstva, da je Kline zašel v rezultatsko in razvojno slepo ulico, skromnejši pa je bil ves točkovni izkupiček ekipe, se je ob kritikah zdel Penov status manj čvrst kot v preteklosti. Sam pravi, da po zaupnici vodstva panoge o odhodu ni razmišljal. Verjame, da se njegova slovenska zgodba še ni izpela. "Vedno bo kdo na 'tapeti'. Ne pričakujem miru. Veste, hitro smo prišli na prava pota. Zastavili smo si visoke cilje. Je pa težko pričakovati, da bodo vedno prav vsi štirje izpolnili cilje. Takrat pride kritika. Vprašati pa se moramo, koga imamo v ekipi in koliko denarja imamo na voljo. Tu so še vprašanja opreme, menedžerjev, neobstoječega razvojnega centra in še bi lahko našteval," odgovarja trener, ki je ekipo prevzel pred petimi leti.