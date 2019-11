Po veleslalomskem začetku sezone, ki ga je Žan Kranjec zaznamoval s tretjim mestom v Söldnu, medtem ko pa Štefan Hadalin z visoko štartno številko ni imel realnih možnosti za preboj v finale, je trener slovenske moške tehnične ekipe Klemen Bergant stikalo prestavil na slalom. "Dobro, dobro. Še dva treninga, da se povsem aktivirata in začneta tekmovati že na treningih," pravi ob značilnem pokanju slalomskih količkov ter hkrati razmišlja tudi o slovenski smučarski miselnosti, ki je pogosto razpeta med evforijo in tragedijo.

Klemen Bergant je stikalo prestavil na slalom. Foto: Vid Ponikvar Natančno 18 dni pred prvim slalomom sezone, ki ga bo znova gostil Levi na Finskem, slovenski tehnični dvojec Štefan Hadalin - Žan Kranjec, tako kot tudi ženska ekipa, trenira na prelazu Thurn nad Kitzbühelom, kjer so Avstrijci razgrnili deponirani sneg iz pretekle sezone. Do kakovostnega treninga sta prišla tudi po zaslugi dobrih avstrijski vezi, ki jih je v preteklosti stkal Janez Slivnik, zdaj trener slovenske ženske reprezentance. Čeprav vremenske razmere niso povsem stanovitne, je trener Klemen Bergant zadovoljen z opravljenim delom, hkrati pa opozarja na primerno poletno slalomsko kilometrino.

"Nisem privrženec kampanjskega treninga ene discipline, toda pred Söldnom so bili pogoji dobri predvsem za veleslalomski trening, zdaj so za slalomski. V pripravljalnem obdobju sta fanta opravila veliko slalomskega dela. Potrebujeta pa še kakšen dober dan ali dva, da v spomin znova prikličeta želene občutke in začneta tekmovati že na treningih. Gre sicer za tekmovalca, ki ne potrebujeta prav veliko, da ujameta ritem," razmišlja Bergant.

Video: Štefan Hadalin v akciji

Med tragedijo in evforijo

Prvo potrditev dobrega poletnega dela so v slovenskem taboru dobili že na ledeniškem odprtju sezone, kjer je bil Kranjec za francosko navezo Pinturault-Faivre tretji. Po že četrti uvrstitvi na stopničke je dodobra ukoreninjeni veleslalomski prvokategornik hitro poudaril, da je prišel do razvojne stopnje, ko tudi po uspehu ohranja trezno glavo. Slalomski treningi v Avstriji so to potrdili.

"Slovenci smo znani po tem, da delamo tragedijo iz slabih stvari in evforijo iz dobrih. Če se omejim zgolj na alpsko smučanje, lahko izpostavim Tino Maze, ki je prva prišla v fazo, da se je dan po zmagi lahko borila za vrh. Preostali smo objokovali slabe rezultate ali pa slavili zmage. Zato sem še toliko bolj vesel, da se Žan tudi na tej ravni razvija v pravo smer. Rezultat se ga še vedno dotakne, a se zanj svet ne ustavi. Ne potrebuje treh dni, da znova zadiha," Žana hvali glavni trener.

Dobro izhodišče

Na želeno žetev poletnega dela pa bo moral vsaj do Levija, kjer je bil lani ob zmagi Marcela Hirscherja 18., počakati Hadalin, ki je poleti nadgradil fizično bazo in sledil programu smučarskega napredka. Vrhničan na ledeniku Rettanbach s štartno številko 62 ni imel realnih možnosti za veleslalomski preboj med dobitnike točk, zato ga tekma ni iztirila.

"Lahko je osredotočen na slalom. Verjamem, da se bo v ključnem trenutku znal aktivirati in izkoristiti vse svoje vire," pripoveduje Bergant, ki leta 2014 ob ponovnem prevzemu reprezentance ni imel slalomista med najboljšo petdeseterico na štartni lestvici svetovnega pokala. V Leviju bosta oba njegova varovanca štartala znotraj najboljše trideseterice. Takšnega izhodišča slovenski slalom ni imel že okroglih deset let.

Video: Žan Kranjec v akciji

Trkanje na vrata prve jakostne skupine

Štartno izhodišče pa obenem nalaga tudi cilje. Ni skrivnost, da Hadalin meri v prvo jakostno skupino. Za uresničitev tega izziva bosta ključna boljši izkoristek na tekmah in rezultatska stabilnost. Kranjec po drugi strani slalom vidi kot oporno drugo disciplino, v kateri pa je lani z dvema uvrstitvama na enajsto mesto že pokazal konkurenčnost.

"Z boljšo štartno številko bo vse lažje. Toda v slalomu še nisem v položaju, ko bi lahko napovedal uvrstitev med deseterico ali petnajsterico. Lani sem pokazal, da lahko dobro smučam tudi v tej disciplini. Potrebujem pa dobre občutke, ki jih moram pridobiti z zadnjimi treningi," o slalomu razmišlja Kranjec.

Iz Levija v Kolorado



V majhnem slovenskem taboru upajo na dobre pogoje tudi v prihodnjem tednu. V Levi se bodo odpravili 19. novembra, pet dni pred tekmo. Že dan po nastopu pa bo druščina odpotovala neposredno v Kolorado. V smučarskem središču Copper Mountain naj bi se v družbi Nemcev in Francozov pripravljali vse do drugega veleslaloma sezone. Ta bo na sporedu 8. decembra.